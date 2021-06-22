嚴重拖延症的我，是多麼想把這篇文章拖到星期五（甚至天荒地老）才動筆，但理性的我也知道，這已是拖無可拖。世事無常，趁還來得及道別，就要好好說再見，即使今天未必是最後一天。

能夠在《蘋果日報》名采版寫專欄，我很自豪，但即使到了今天，仍覺得不可思議，因為我從未想過要當作家。與《蘋果》結緣，始於二零一四年十月。牛津出版社的林道群先生，想找人為新出版的《宋淇傳奇》寫書介，於是推薦我給名采編輯。原以為一篇稿就了事，想不到蒙編輯厚愛，寫了一篇又約下篇，都發表於《客座隨筆》，從此越寫越密。

二零一六年開始，更發展成每日專欄，徹底改變了我的人生軌跡，將我由塵世間一件迷途小書僮，變成量產型專欄作家，完全始料不及，當初也很不慣。撫心自問，我性格是更喜歡做書僮，而非當作家，所以五年以來，我一律謝絕專訪，也沒有在社交媒體開專頁，以經營「作家」這身分。我只是單純地想寫好專欄，不負讀者、黎先生和編輯對我這個無名小卒的厚望。

然後自二零一九年起，香港巨變，人獸鬼擾擾攘攘，我赫然意識到自己的責任，已不單是「不負所望」，更重要是記錄歷史，讓後世得以從非官方角度的材料，認清今天這個大時代的真相。對於香港前景，我是短期悲觀，長遠樂觀：不管現在如何群魔亂舞，歷史終究會還世人一個公道，而我們唯一能夠做的，就是堅持說人話、講道理，以免歷史真相湮沒。

眼見《蘋果》快要完了，很多人異常難過，我當然不例外。但越爛嘅牌就越要畀心機打，我們決不能讓無力感吞噬意志。一切可以和應該做的事，都要去做。我本來是不開專頁的，但實在不甘心以這種形式結束，所以在《蘋果》停運後，我會在Facebook續寫這個專欄，發文的專頁叫「馮睎乾十三維度」，網址是：

https://www.facebook.com/epinoia2020

三軍可奪帥也，匹夫不可奪志也，共勉之！希望明天《蘋果》仍在，再見。