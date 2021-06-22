詩人陸游曾遊諸葛亮讀書臺，感其才學識德，因有「高臺當日讀何書」之問。今也新中國偉大主席習近平睥睨萬邦，天下辟易，不少人應也想問：「習公當日讀何書？」謹以所知一二奉告。

二零一四年三月二十八日，習近平在柏林演講，力辟邪說：「有人把中國描繪成可怕的墨菲斯托，似乎中國將攝取世界的靈魂。」中國人或不知墨菲斯托是誰，德國人卻清楚得很：他就是德國大作家歌德名著《浮士德》中的魔鬼，浮士德與之協議，出賣靈魂，換取無窮權力。習近平在《我的文學情緣》之中，把其愛《浮士德》之情寫得栩栩如生：「我上山下鄉時，從三十里外一知識青年那兒借來，看了愛不釋手。後來他等急了，一到趕集時候，就請人傳話，要我把書給捎回去，過了一段時間，放心不下，專門走三十里來取。我說，你還真是到家門口討書了，那就還給你吧。」

當年《浮士德》中譯本有三種，其中最傳神的應是郭沫若譯本。郭沫若自己就是一位浮士德，一九五八年，大躍進運動正酣，作《太陽問答》說：「感謝黨啊感謝黨。」一九六七年，作「詩」獻文革英雌江青：「親愛的江青同志，你是我們學習的好榜樣。」一九七六年五月，又作《水調歌頭》慶祝文革十周年；到了十月，江青倒敗，文革結束，再作《水調歌頭》，歡呼「精生白骨」的江青倒敗。郭沫若因此得死於富貴。習近平當是讀其譯本。