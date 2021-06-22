翻看舊相片，無限感慨，曾經，我們擁有好靚好靚的香港；曾經，香港有亞洲一流的警察；曾經，香港有最優秀的公務員隊伍；曾經，香港有最自由的空氣；曾經，香港有健全的法律制度，保障香港人的人身及財產安全；曾經，香港有言論自由，有出版自由；曾經，香港有最優秀的傳媒工作者，不，今天仍然有，只是不知道明天還有沒有。

肥佬黎被關在獄中，包括《壹傳媒》CEO及總編在內的五個高層同被控違反國安法，被捕當日，CEO張劍虹鼓勵員工要頂住，蘋果如常運作，編採工作繼續進行，午夜前開機印刷，50萬份報紙推出巿面，巿民爭相排隊購買。

甚麼是傳媒操守？甚麼是傳媒的專業精神？蘋果記者和編輯完美展示了。蘋果被迫結業在即，員工一如既往做他們的工作，在電腦主機及硬碟被搜走的情況下，記者用手機及私人電腦寫稿，務求讓香港人看到真新聞，讓全世界知道香港正在發生的事。

風雨飄搖中，記者工作到最後一刻，只為了記錄事實與真相。明天有沒有糧出？不知道，也不重要。明天會不會被捕？有可能，但不能退縮。正如副社長陳沛敏所說的，「喺呢件事發生緊嘅時候，我係做緊蘋果日報，或者做緊傳媒，你冇得退囉。」

歷史會記得，香港曾經好靚，香港曾經有過了不起的傳媒人。

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