鐘錶L帶埋一個暑期工去凱旋廳飲茶，因四人枱凸一，傾幾句就帶暑期工去麵檔坐低，等暑期工一個人食擔擔麵。問鐘錶L：「咁好人帶埋個學生仔嚟馬會嘅？」鐘錶L說：「世界真係細，佢係何萬森大哥間幼稚園嘅畢業生，佢阿爸係聯合書院師弟，計起嚟佢算係我世姪，今日第一日返工，咪帶佢嚟見識吓！」

呢位世姪現在係英基學校十一年級生，今年考完GCE，後年考IB，問佢預備去邊讀大學，佢話：「多數係去英國啦！」幾啱波路，左丁山想起不少學生教師離港而去，問佢間學校情況如何？世姪答：「同學走得好犀利呀，上個暑假，今個暑假，我間學校都有不少同學去外國，我間學校在港島，同班有16個外籍同學，今個學期走咗15個，剩番一個。老師方面，有18個外籍老師離港，都係有咗國安法之後嘅事。」

老牌英基學校也如此，唔怪得九龍灣嗰間國際學校Mount Kelly有報紙報導曾經試過冇糧出，睇嚟前幾年之在港開辦國際學校熱，已受目前情況打擊，熱潮已過，國際學校投資者幾難有快速回報。英基學校會唔會因學生減少而增加學費呢？或者門戶大開，開拓本地學生生源呢？但與此同時，招聘外籍教師來港有冇困難呀？

製衣Y訂唔到凱旋廳飲茶，在五樓Bistro Canter食飯，聞風而至。佢近年熱心教育與打band，製衣生意多由夥計代辦。幾年前做咗一間沙田顯徑嘅小學校監之後，勵精圖治，大力推動英語教學及小班制，點解要小班制？製衣Y話：「香港生育率好低，2021年出生人數估計只有四萬五千人以上，一定唔夠五萬人，幾年後小學收生會好困難，恐怕教育局會殺校！我地現在就要增強競爭力，除咗用廣東話教中文，讓學生更易學好中文之外，還要急速提升學生英文學習，會聘用7名Net Teacher（外籍英語教師），一年級有4位教英文！」請7位外籍教師？教育局邊會資助呀？製衣Y拍心口：「我自己捐助全部費用！」真有心人也，搵到銀，為下一代回饋社會，是好漢子，祝佢能夠如願招聘到7位Net Teachers。

香港不乏有心人，只怕教育局隻手伸得太長，對學校教學，事事干預，睇到一間「德信學校」校長被停職新聞，校方指未能履行職務，令人不明所以，豈不心懷戒懼！