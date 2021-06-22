這個星期是送別周。

先是自我告別香港電台，然後是告別，如無意外，蘋果日報。

我的第一篇蘋果專欄，是2012年6月面世，一寫9年，可惜做不到十全十美的十周年。

第一篇交稿的文章是《正神9》，背景是當年的神舟9號發射升空，當時傳媒一片唱好，我就唱反調「可以不關心升空嗎？地上有許多不公義的事發生」。

我一路看舊文，居然不爭氣的，手心冒汗，有點害怕。這種公然嘲笑祖國發展的文字，還要開神9的玩笑，會唔會已經踩上紅線？

真巧，第一稿寫神9，現在最後一篇稿，也是迎來了神12。

這9年實在高山低谷都嚐遍，蘋果曾帶出Hit Rate排行榜，清楚看到文章的受歡迎程度，壓力山大。又試過在《爽報》寫稿時（這是更快關門的報紙），把文字錄成聲音檔播出，這概念和今天的YouTube時評很相似。但當年整體形勢不配合，很快試驗失敗。

9年來無意中得罪了不少同行，許多都是無心之失，或者是行事太衝動不知進退；也有一些是熱心上頭、不懂收放、認真便輸了的和人死纏筆戰。有些前輩死活不肯原諒我，至今仍覺可惜。

我學懂最大教訓，便是不要隨便「點人名」，即使你和那個人私下有甚麼交情，除非你們熟絡得是穿同一條底褲，否則開人名很易出事。有一次開了一個文化人前輩的名字，我一心以為是拿來說笑、無傷大雅，誰知事後收到那位前輩動了真火的炮轟。他留下很重的一句話「你依家恃着自己上升緊好多地盤好紅就亂咁踩人，但你都會有向下跌的一日㗎。」我毛骨悚然，因為我天地良心沒有踩任何人的心思，但原來言者無心、聽者有意；最重要，我終於知道，原來有人覺得我太出鋒頭。

自此，我下筆行文，再三小心，觀點無妨大膽誇張、下筆何須指名道姓？

俱往矣，文壇格仔的爭拗只是隔籬鄰舍吵架，但今天蘋果面臨的，卻是整幢大樓都要拆卸！