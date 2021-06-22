吃川菜，少不得叫一客麻婆豆腐。同枱的朋友說麻婆豆腐好像哪裏都吃得到，我說是的，這一道豆腐仿似國菜，不要說大江南北處處都有，就是到了外國，不管是東洋人還是西洋人，但凡去吃中國菜，少不得來一道麻婆豆腐，唐人餐館的外賣之中，大概也以買這一味的人居多。在日本，這味豆腐好像已入了日本籍一樣，除了杏仁豆腐，就數它了。

麻婆豆腐雖然到處都有，但要吃正宗的，還是要去四川。記得第一次去成都，一連幾天，把川菜中的名餚都吃遍了，臨走那天想起竟然沒有吃麻婆豆腐，當地朋友說因為全世界都吃得到這一味豆腐，也就沒留心在點菜的時候為我叫一份。於是就找了家川菜館，點菜時特地要一客麻婆豆腐，伙計問我是要正宗的還是改良版的？我說當然要正宗的。

轉眼麻婆豆腐上桌，紅油飄色，麻香撲鼻，趁熱一口吃進嘴裏，只覺腦子裏轟一聲，頓時汗如雨下，神志有些模糊，身邊人說話聲音好像越來越遠，魂飛魄散，如遊天外。這才知道正宗麻婆豆腐的威力。朋友見狀，笑着教我說一句四川話，叫作「麻廣廣」。說從前廣東人到四川做生意，四川人請吃飯，專以麻辣菜來招待，老廣被麻辣一激，魂飛魄散，暈乎乎什麼條件都答應，四川人由此得手，所以發明了這句「麻廣廣」，意思就是廣東話的「搵笨」。那天朋友見我被一碟麻婆豆腐麻得七葷八素，便覺應該讓我知道這個故事。

麻婆豆腐吃了會令人上癮，吃慣了自然不再會有那種五雷轟頂的震撼，所以四川人「麻廣廣」也可一不可再，到後來，論做生意，大概還是老廣勝算高一籌。