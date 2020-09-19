野人周記●最遙遠的享受

「聽過日本有一個最遙遠的溫泉嗎？」近日對「秘境」二字忽然很有興趣的朋友問起。「知道呀，『日本一遠い温泉』，年前去過。」若不是野溫泉迷，大概也不會花如此大氣力，用兩天時間徒步深入這荒山野嶺的。「對，忘了你是那種只對荒山野嶺、冇啖好食的地方才有興趣的人。」哈，不一定啊。

日本飛驒山脈的立山黑部地區，是登山者樂園，在水晶岳與藥師岳之間、黑部峽谷源頭深處，有一個名為高天原的地方。那是一片廣闊的高山濕原，高天原是日本神話中的天上眾神聚居之國，凡間有地以此為名，總有原因。不過因為位處深谷，大部份登山者只會從山脊經過，鮮有特意繞道下谷，畢竟下降過千米，回頭又要再爬過千米，而且山脊上那豪華舒適的雲之平山莊，肯定更為吸引。

源自水晶岳西麓的溫泉澤，是黑部川的其中一支流，看其名便猜到，溪谷中有溫泉冒出。因為位處深山，只能徒步爬山才能到達，此地距離任何登山口都很遠，就算健脚之人，一天之內也難以到達，故被稱為「日本最遠い温泉 」、 「最奥の秘湯」，意即最遙遠、最深入的溫泉。野溫泉，就是在荒野之中只有小量、甚至完全沒有人工建設的天然溫泉，「最吸引之處，當然是不用錢」，這話常掛嘴邊，那是說笑，喜歡浸野溫泉，完全是因為那能幕天席地享受大自然恩賜的感覺。

從折立出發，在藥師澤小屋留宿一晚，第二天登上雲之平，沿途都是以「庭園」為名的高山濕原。在雲之平山莊悠閒地享用過午餐後，便開始那「傷膝」的下降之旅，近兩個半小時後，終於抵達高天原濕原。杉林環抱的濕地，不似山上那些繁花似錦、以「庭園」為名的濕地奪目，晚上的住宿地，高天原山莊，隱藏在小土丘背後。時間不早，我們卸下背包，便急不及待地奔向十分鐘步程外的野溫泉。

亂石壘叠的溫泉澤溪谷中，溫泉水從石堆中湧出，經管道引入三個用溪石砌成的水池，其中兩個有簡陋木寮在旁，方便更衣，分別是男湯和女湯，女湯前掛起竹簾，男湯則全無遮擋。另外一個小池，則在溪中央，說是混浴，但只見女生浸腳，男士則帶着小毛巾遮掩下身去浸。木寮狹小，趁女生們未到，一眾男生就在溪畔脫衣，光脫脫地跳入溫泉池。池中熱水是混濁的粉藍，據說只是簡單的硫磺泉（硫化氫類型），但硫磺味不重。浸過溫泉，轉到冰冷溪水中泡一下，又再回溫泉池中，不斷重複，同行的台灣山友十分享受，我怕冷，只能滿頭大汗地呆在溫泉池中。

燈之宿晚膳 吃出「用心」

回到山屋，晚餐也差不多準備好了。山屋主人高橋先生，對台灣來的客人十分熱情，我也因此沾了光。靠略通日語的山友繙譯，得知山屋原為上世紀60年代大東鑛山事務所的員工宿舍，至今已有近60年歷史，溪谷中的溫泉，也是在那裏工作的工人發現的。

事務所運行到1945年左右，廢置的建築在2010年開始重新修葺擴建，2015年才開業。因為偏遠，燃料運輸成本昂貴，但主要還是為了保護環境，不容許置發電機，山屋只靠太陽能電池供電，所以仍像過去的工寮一樣，晚上得依靠火水燈照明，是這裏的特色，有「ランプの宿」（燈之宿）的別號。昏暗的火水燈下用餐，似是浪漫，但氣味難聞。

對城市人來說，除了部份露營愛好者，點火水燈，已經是很遙遠的童年記憶，甚至不知是何物，小時候用過，亦只是偶爾在停電的日子。

山上補給不易，燃料、食材，除了昂貴的直升機，也只能靠人力運輸，但一如其他日本山屋，高天原山莊的晚餐絕不馬虎，雖然只能以味道濃郁的醃漬食物為主，依然有新鮮蔬菜和炸物，看得出廚師的用心。近日玉山排雲山莊因為實行統一供膳，食物質素引起一些爭論，管理處官方「運輸不易盼多體諒」和民間一些「想吃好吃的就不該來爬山」的說法，甚至傳到香港山友圈子。正如有台灣山友指出，山間行走，當然不是求食材華美的大餐，無非是希望有一頓「像樣的食物」（原文是decent food）而已。想起高天原山莊的晚餐，絕不華美，卻教人滿足，最重要的「材料」，也是自己最享受的，是「用心」二字。

Daniel-C

好山愛水的城市野人