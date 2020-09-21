越陌度阡●秋季育苗的竅門

每年立秋之後，農民就開始預備種植秋冬農作物，即是由種植瓜豆轉為葉菜、根莖或番茄等怕熱愛涼的作物。以前多數會由直接播種下田的早水葉菜開始，例如四十日黃葉菜心、南風芥或黑菜白菜之類，不過現在香港的農夫都不大肯種這些農作物了，因為北方的寧夏菜心和矮腳白菜可以早至八九月運港應市，夏秋的早水品種比較細小粗糙，雖然也有其獨特的味道，但港人貪爽甜嫩口，早水品種的蔬菜就慢慢退場了。另外，越來越難捉摸的酷熱暴雨天氣也大大影響搶早的栽種行為。

近年很多農民投入農墟或共同購買的方式銷售，跟消費者的關係緊密多了，更能掌握到流行的農產品資訊，也開始更多新品種的嘗試，就好像羽衣甘藍、茴香、車厘小番茄、士多啤梨等等，早一輩的農夫都沒有見識過。可是想要栽種這些本是溫帶地區的農作物，就要就掌握「反季節」（或逆季節）的種植技術，即是更改原產地的正常種植季節，在異地進行種植。香港的冬季不大寒冷，跟北方的春、秋季氣候頗像，就可以應反季節技術栽培新的作物了。所謂反季節技術主要是解決兩個問題，分別在發芽育苗時機不對和日照條件不足之上，今天先談發芽育苗這一項。

降溫催芽 用冰箱騙種子

不同的農作物有各自的發芽條件，基本上都是跟濕度、溫度和光照三者有關係。很多人以為夠暖夠熱，再澆澆水，種子便能發芽，其實溫度過高，對某些品種的發芽反而不利，好像傘形花科的芹菜、茴香，藜科的菠菜，或者葱科的洋葱西蒜等等，她們的發芽適溫都在攝氏二十度左右，種子高於二十五度便不能萌發。在香港，如果要待日間氣溫降至二十五度之下，最少都是十一月的事了，這就很難趕早市出售，甚至導致種植時間不足，但也是有辦法解決的，就是用冰箱騙一下種子啦。首先找一個冷凍能力出問題的舊冰箱（舊冰箱也有用處，很環保呢，正常運作的反而不成），把溫度調至攝氏15-20度之間，把不易碎爛的廚用紙打濕包裹種子，再以密封袋包裝好放入冰箱幾天，待種子跑出一點毛根時就可以播種了。這種叫低溫處理的催芽方法（Pre-chilling seeds）其實跟早春時用電暖氈升溫催芽的概念一樣，只不過轉為降溫催芽。如果沒有壞冰箱，也可以在發泡膠箱內放入「冰種」和溫度計去人工調節，因為種子大多只需三至四天便能萌芽，每天換一次冰種也不會太麻煩，我上星期就以這個方法去替洋葱種子催芽了。

好像洋葱種子之類，除了要低溫處理之外，下種的地方和時間也有要求。洋葱原是高緯度的農作物，成長期要長日照才能生長良好，香港的冬季日照時間較短，只能揀選個別對日照不敏感的品種栽培，但就要種很久才有收成了，由十月開始移植田間，足要半年時間才長成洋葱球，所以變成不能太晚又不能太早下種，九月初至十月初是最佳的下種時間。可是，這時雨水仍多，草也長得快，只有在防雨又少草的種植大棚內保護育苗才能成功，把催芽後的種子播入打得細碎的泥土上，再覆上一層堆肥，細心照料一個半月，就能取得在香港不易有的洋葱苗了。

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子，拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情，希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。