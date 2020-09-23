鑑藝藏珍●收藏名人到名人收藏　畫壇巨匠情誼與董橋心事

「從西湖畔兩個對藝術的痴情青年到今天白髮相對的老友，六十五年的歲月流逝了，我們間永遠惦念的，都是彼此的苦難時刻，雨雪霏霏總相憶。」── 吳冠中

「沒有朱德群，就沒有畫家吳冠中。」這是吳冠中到死也掛在口邊的一句話。二人不但識於微時、緊緊抱擁同一志願、在顛簸藝途互助給力圖強，最終跟並稱「留法三劍客」的趙無極，各自成為一代宗師。

今期蘇富比秋拍，有不少有故事的名人收藏名人作品，其中一幅朱德群珍藏吳冠中的《山城重慶》，堪稱是二人逾70年創作生涯並肩奮鬥的實質見證。

吳冠中與朱德群識於青葱的17歲，1935年蔣介石下令全國大學一年級男生都要在暑假軍訓三個月，入了浙大高工的吳冠中在軍營中認識了杭州藝專的朱德群。吳冠中曾撰文形容，當時與朱氏「朝朝暮暮不分離」。某天朱德群帶吳冠中參觀杭州藝專，吳冠中憶述：「立即忘乎一切地醉倒於琳琅滿目的油畫、素描及水彩的石榴裙下，說石榴裙，我確是懷了戀愛情懷，中了丘比得之箭了。」

朱德群薰陶 吳冠中醉倒藝術裙下

中了藝術劇毒的吳冠中，不理父親竭力勸阻，也不考慮日後的搵食問題，毅然要轉到杭州藝專投奔所愛。吳冠中回憶，這人生的歧途中，只朱德群一人支持他，並為他補習素描準備考入學試。結果吳冠中放棄了前途無限的工科考入了杭州藝專，成了低朱德群一級的師弟，幾乎每天下午二人聯袂到西湖岸邊寫生，晚上則臨摹石濤、八大山人等國畫，形影不離。曾經有次吳冠中丟失了學費，朱德群仗義把自己的錢與其齊分，成為「患難兄弟」。難怪吳冠中說「沒有朱德群，就沒有畫家吳冠中。」

1937年抗日戰爭爆發，兩人隨着藝院西遷，先由杭州搬到昆明，再到重慶然後南京，年少的二人都有一個願望，到法國藝術殿堂朝聖。1947年，吳冠中公費到了巴黎，朱德群先到台灣再赴巴黎求學，二人未能同時身處法國，更在五十年代至1980年之間整整30年杳無聯絡。吳冠中在自傳《我負丹青》中，形容了1981年二人重逢之激動，恍如隔世，但時間隔閡無阻他們友誼。二人在法國還一起到莫奈故居憑弔；朱德群回京吳冠中則帶他逛故宮、天壇及雲岡，但他們最難忘的集體回憶，都在重慶。

蘇富比中國書畫部主管葉卓敏解畫，重慶對朱、吳二人意義深重，彼此稱之為「第二故鄉」。「在重慶的五年間，吳朱朝夕相對，每天一起上學及畫畫，他們不怕生活艱苦，只怕沒得畫畫。」可見重慶是他們少年甘苦與共的鄉土，盛載着他們苦中作樂的共同回憶。

《山城重慶》繪於1979年，是吳冠中七十年代畫過最大的作品。他當時特選四呎橫幅畫紙，以全景式構圖描寫重慶的山城面貌。「重慶市依山而建，樓房與山水的交集構成別有美感的景觀，深受吳冠中喜愛。」眼前所見，《山城重慶》以一條長闊的樓梯分割畫面，由左邊鱗次櫛比的具象畫到遠景的意筆，營造出一種有景深的距離感，凸顯整座山城的美感，也表現了吳冠中集中西畫工、亦工亦意地呈現美的概念。1989年吳冠中受邀赴巴黎寫生一個月，為答謝朱德群夫婦幫忙打點，吳特意帶同《山城重慶》餽贈摯友，勾起兩人不少回憶。

醞釀8年《原始林》 彰顯藝術初心

是次拍賣的另一重點畫作是吳冠中的《原始林》，1993年送贈朱德群。當年朱德群穿針引線，吳冠中得以在法國巴黎的塞紐奇藝術博物館舉辦個人展覽，更是第四位在該館辦展的華人藝術家。據吳冠中家人所說，他十分感謝朱德群的幫忙，故特意請摯友從眾多展品中選取一幅自己最喜歡的留念。朱德群認為《原始林》當中的技法與藝術表現，最能夠彰顯兩人當初一同建立的藝術觀點，故選出了這幅。

葉卓敏指，《原始林》是吳冠中唯一按速寫稿衍發而生的彩墨作品，1988年才正式以六呎畫紙完成大作。1980年，吳冠中到貴州的雷公山一帶寫生，原始林就是貴州當地的一個原始森林。吳冠中曾提過，「想畫林，但又不想具體地畫到樹。」於是他以抽象形式，以直條式先畫出樹影前後重叠的影像，再在上面加蓋彩點與銀灰色的樹枝，營造出一種枝藤交錯的效果，是吳冠中轉向抽象的一幅經典，是次同場的《獅子林》及《是空是色入畫來》，亦是吳冠中贈送給朱德群的禮物，當中充斥着不少畫內音，待外人發掘。

同場焦點亦有張大千家族的珍藏、張大千送贈國際著名影星盧燕的絹本潑彩作品，以及董橋多年以來收藏書畫作品其中25幅。

78歲的作家董橋形容，「幾十年煮字生涯不忘點點滴滴親近字畫，親近舊書，親近文玩，為的無非供養幾縷清芬，一瓣心香。」作為一代知識分子，他獨好有意思的文人小品，從不盲目追華麗的大名大作。那天到訪董宅，一室千嬌百態的古董葫蘆映襯滿屋藏書，張大千的小品梅花和溥心畬的迷你山水，優雅地裝裱在小而精緻的舊酸枝畫框內，訪客要湊近才看得清筆筆畫意。

拍賣其中一把扇最有意思，是34歲時的張大千畫李秋君。董橋曾撰文，「張大千這筆淡墨仕女畫得神妙，雲鬟，檀口，柳眉，酥胸，纖纖一雙玉手都透着春意……」李秋君是浙江鎮海望族名媛，琴棋書畫皆精，據說是大千一生未能相戀、只能以兄妹相稱的至愛。果真如是，此物最相思。

董橋珍藏小而精 「說福份不如說造化」

溥心畬自是董橋那杯茶，一幅《羽扇仕女》董橋形容為「一見傾心」，得友人鍾志森割愛，配以溥心畬五言行書楹聯，此作記錄於董橋《記憶的腳註》。董橋對愛新覺羅家族之宮廷藝術也情有獨鍾，小如杯墊大小的溥伒一對圓光山水原來真是咖啡杯墊，溥伒把之轉化為作品，可見大師並不拘泥於創作媒材。

董橋玩得小而精，是次拍賣還有他從張大千好友、台灣新聞工作者黃天才手上所得其最小的一對扇子。扇子只有10厘米高，扇面只有19厘米寬，湘妃竹扇骨，一面是沈光甫工筆花鳥草蟲，一面是沈樞蠅頭工楷詩鈔，原裝錦盒貼上畫家馬晉1934年題的「月蘝雙玉」簽條，扇小但玩味濃。

才女墨寶也是董橋的收藏門類，其中罕見是陸小曼所畫的《竹葉小鳥》，還有他一直喜歡的張充和工楷小字，董橋曾形容張的筆觸「秀慧的筆勢孕育溫存的學養，集字成篇，流露的又是烏衣巷口三分寂寥的芳菲。」是次拍賣有書法家臺靜農贈張充和墨梅；沈尹默贈張充和《虞美人》三首外，也有張充和的楷書姜白石《暗香》和《疏影》詞。

沈從文的感事詩、弘一法師的楷書華嚴偈句聯、申石伽的《唐人詩意》冊頁都雅致得讓人目眩。對於審美觀，董橋向來率性：「古今中外從來沒有審美標準，識見人人不同，性情決定喜惡，何況藝術作品各有命運，歸誰收藏與其說是誰的福份不如說是作品的造化。」

蘇富比2020年中國書畫秋季拍賣

預展日期： 10月３至７日

拍賣日期：10月８日

地點：香港會議展覽中心

採訪、攝影：鄭天儀

部份圖片由蘇富比提供