野人周記●我心向流水　奈何流水變溝渠

對，我是故意的，雖然很掃興，還是要把殘酷現實說明。

事緣早前我把數張近日拍攝的瀑布照片分享給不同遠足群組的朋友，自問拍攝技術很一般，一部方便攜帶的半專業數碼相機，三腳架也沒帶，沒有細心構圖的幾張快拍（現場可供立足拍攝的位置有限，環境亦不宜久留），但仍然可以感受到景物的壯觀。「梧桐寨嗎？」「奧入瀨溪谷？」朋友紛紛詢問拍攝地點，當中少不了半開玩笑的「求帶」，也有朋友嫌我拍得馬虎，浪費了風景，深信自己可以拍得更滿意的作品。不過他們亦隱約猜到，那不是一個令人享受的過程。說真的，頗為厭惡。

同樣的事情多年前也做過，當時打算開設一個香港瀑布的專頁，抓緊水豐季節，帶着三腳架，在假日四出拍攝。其中一個主題，是「消失了的美瀑」：一些曾記載於典籍，又或者山界前輩口耳相傳，卻因城市發展已不復舊觀，甚至消失無蹤的瀑布。百年移山填海，一些當年美瀑早已人間蒸發，是無奈，但不少因水源被截而乾涸，又或者嚴重污染而使人卻步的，至少還有迹可尋。我沒有電影《天能》中的逆熵裝置，不能在時間洪流中逆流而上，但至少可等待尚可預計的洪流──暴雨過後，水淹乾坑，污染物稀釋，抓住這短暫機會，拍下想像中的當年美態。

兩飛流直下 難受卻令人讚嘆

深知山洪暴發的恐怖，絕不會以身犯險，雨後數天，才是訪瀑時，但身為上班一族，不能說走便走，往往只能再等下一次。重複的等待固然教人不爽，總不及身入污染澗道的厭惡感覺。香港有三大「毒瀑」，瀑布灣、白水碗和昂深，當年均一一入探，曾為本地頂級名瀑，流態各有特色，卻因為上源嚴重污染，溪水發臭、水色渾濁起泡、澗道垃圾遍佈。當中白水碗瀑布貼近科技大學建築群，卻藏於無路可達的深谷，這麼近，又那麼遠。 此等體驗，一次也嫌多，往後十多年，不再踏足，最後一次，是協助港台拍攝《山水傳奇》，與已故紀錄片導演翁志羽入溯白水碗，打算表達對天然美景因污染而消逝的慨嘆，卻因環境惡劣，得中途折返。

月前閒遊小夏威夷徑，目睹遊人在污染的瀑布中嬉戲打卡，甚至帶小孩下水，出言提醒，被漠視之餘，還有「香港人比較嬌生慣養」的背後評語。近年打卡風氣熾熱，一些原本遊人少見的地點，經網民以至傳媒以「隱世秘境」一再吹捧，慕名紛至，衍生種種問題， 網上頗多評論，從環境破壞到漠視危險等，不過自己另有想法，決定再到白水碗走一趟。很多香港人並不知道飛瀑的存在，反而在外國有人認識，當年一位曾在科大任教的美國教授在瀑布專頁留言，說白水碗是他唯一熟悉的香港瀑布。大家只道30米落差的梧桐寨主瀑是「香港第一長瀑」，卻未見過落差達45米的白水碗飛瀑是何等壯觀。可惜此瀑「可遠觀而不可褻玩」，皆因瀑布上游齊集大埔仔和碧水新村的污水，簡單地說，就是一條排污渠。

雨後數天，水勢回落，污水稍被稀釋，但仍有備而來：長袖衣褲、帽子、口罩、還有眼鏡。若在旱季，澗道其實平緩易走，只有小量攀爬，當然還有克服穿越垃圾堆的部份。到了雨季，有機物豐富的澗道，滑潺潺的黑色物質覆蓋岩壁，以手觸及，教人惡心；澗水高漲，需涉渡渾濁發臭、泡沫漂浮的污水，也是無可避免。然而最難受，卻也是最讓人讚嘆的時光，是在抵達飛瀑底下，目睹兩股飛流直下深谷的震撼，同時感受撲面而來的污水，猶如打翻了的五味架。全程戴上口罩眼鏡，匆匆拍了十多張照片便撤退，有位比我稍遲到達的男生，張開三腳架慢慢取景，應該吸了不少大腸桿菌，我指着口罩打手勢示意，他只能苦笑回應。回到入澗位置，借用度假營水喉沖洗之際，幾個普通郊遊裝束的男生迎面而來，想是準備入澗。近日有風景攝影師貼出白水碗瀑布的照片，來打卡的人多了，也是意料中事。

「你為何還會再去？」「照片很美，聞不到臭味，寧願不知道真相。」朋友反應不一，我沒直接回答，只講述了如何把情況坦白相告準備入溯的男生：風景很壯觀，但很濕滑，也很污染，要小心。世間不少事物，只見表面風光，卻是源頭腐敗，下層污穢，世人往往不知亦不想理。打卡之餘，親睹自然美景如何被人為污染摧毀，引發思考，亦是好事。

Daniel-C

好山愛水的城市野人