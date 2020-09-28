越陌度阡●長日照。短日照

上星期談過溫度高低對種子發芽的影響，其實光照強弱也對植物的生長至關重要。大家在下種時為了保持種子的濕度，可能都會覆蓋上一層泥土，但某些植物的種子在發芽階段已經對光線頗為敏感，沒有足夠光線是會影響它們的發芽效果，例如生菜、芹菜之類需要光線才能好好發芽，這些作物的種子多數是又小又輕的，在覆土時只可輕輕鋪上少許泥土，甚至不覆土才能更好地發芽，但也有相反的植物，例如金蓮花就必須在全黑的環境才能發芽了。

一旦出芽生長，任那一種植物都要足夠陽光才能生長正常，很多時大家聽到園藝用語中把植物分為「全日照」、「半日照」和「耐陰」三種，概括來說就是要一整天都在曬太陽的、只曬半天的及在樹蔭下也能生長三種，但對於食用農作物來說，可沒有甚麼是耐陰的，除了一些偏門的食材。

夏天正午陽光毒 不宜農物生長

如果更科學一點去分析，便要明白光線的「質」與「量」兩個概念，早上傍晚的光線較柔和，深秋至初春的光線也比較舒服，相反在夏天或正午時分的陽光就有點毒了，這就是光線「質」的不同，是可以量化的一個概念，物理學上稱為「照度」（illuminance），量度單位是「勒克斯」（lux）。在戶外天晴的日子，光照度是必定超過一萬lux的，在夏天的中午甚至超過20萬之數，但只要是陰天或到了樹底或屋簷下，便只剩下幾千lux，差異極大。大多數農作物要的理想生長照度就在2-6萬lux之間，太少不夠太多也受不了。

就算是光照的「質」很好（好像香港冬天的陽光溫和，幾乎全日的lux都在作物喜愛的範圍），但照射時間不足也是不成的，「全日照」、「半日照」就是關於一天要照多少個小時才足夠，這就是「量」方面的條件了。現在大家知道為甚麼田裏的農作物永遠比窗台上的漂亮，而天台種出來的又比家中的好，就是光照的「質」和「量」都比不上。

另外，植物又有「長日照」與「短日照」之分，跟上述的「全日照」「半日照」是完全不同的概念，那是跟植物開花時機有關的概念。

「長日照」指的是在某些作物成熟後，需要12至14個小時以上的光照才會開花，例子有菠菜、君達菜等；相反的是「短日照」的豆類、旋花科的蕹菜和番薯等。所以菠菜除了因為怕熱，要在冬天種也是關於日照的原因，春天種的菠菜很快就會開花，不能食用。

所以農業上「春分」「秋分」兩個日子對日照長短敏感的植物非常重要，上星期剛過秋分，可以種菠菜啦。另外，因為地理緯度的不同，夏季冬季的日照數也大有分別，像中國東北地區（北緯40度左右）的夏天，一天的日照時間可以有14至15個小時，而香港只有13個小時，加上雲量也較多，剩下的日照時間比東北地區的差不多少了一半，所以我們見到巨型西瓜、南瓜世界紀錄都是由那些日照量大的地方保持着。但我們也不用羨慕他們，那些地方冬季白雪皚皚，農民都只能躲在家避寒，我們就可以年終無休的下田種菜了。

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子，拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情，希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。