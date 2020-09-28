顯影●從《春光乍洩》到Happy Together

回歸前夕上映的《春光乍洩》，讓觀眾沉浸在一對若即若離的同志戀人故事之中，王家衛式的電影美學固然令人如癡如醉，夏永康的劇照則準確地捕捉某個曖昧瞬間的情緒與氛圍，成為另一種經典。自此之後，夏永康的名字彷彿總是與王家衛連結在一起，其實他的攝影創作相當多元化，在《春光乍洩》之後，還有很多「Happy Together」的時刻。

1996年，王家衛邀請夏永康為《春光乍洩》拍攝電影劇照，他於是跟隨劇組遠赴阿根廷拍攝，後來的故事已是老生常談。當時他忘記開啟自動模式，拍攝出一堆失焦的照片，美麗的錯誤經過王家衛的「妙手回春」，錯有錯着反而成為經典，甚至令他開始揚名。後來，世人記得張國榮與梁朝偉在天台相擁的畫面、何寶榮獨自抽煙的憂鬱瞬間……均是出自夏永康之手。

無心插柳 拼貼美學

夏永康原本修讀的是設計，讀書時期已喜歡做拼貼，當年更試過在街上拾垃圾來做創作。拍攝《春光乍洩》時，他一邊拍攝劇照，一邊利用沖曬出來的照片結合剪報或劇本文字做成拼貼作品。「導演並沒要求我這麼做，當時純粹是貪得意才創作的，之後回到香港也有繼續做。」當年信手拈來的拼貼，相比起《春光乍洩》劇照，更有懷舊氣息及藝術情懷。2017年，他在上海舉行的回顧展《越軌》中展出這批作品，翌年亦在Art Central展覽過，呈現夏永康式的拼貼美學。

《春光乍洩》之後，王家衛拍攝《花樣年華》及《2046》時，繼續找來夏永康操刀電影劇照，這也令「王家衛御用攝影師」的稱號不脛而走。「我並不在乎這個稱呼，我工作目的是拍攝劇照，不會介意別人如何形容我。」然而，這位導演口中的Wing仔，坦言王家衛的電影語言令他獲益匪淺，對他的視覺美學、創作甚至為人處事的態度，或多或少均有影響。「王家衛是很高要求的，那種美學不知不覺間滲透在我的作品中。」

當年失焦的照片，王家衛化腐朽為神奇，這也令他明白創作時不應受羈絆，所謂的好與壞並非絕對。有時，他會拿起菲林相機咔嚓咔嚓，不消幾分鐘已拍攝完一筒菲林；拍攝《Sweet Sorrow》系列時，他用兩年時間構思，每日只完成一張作品。「快慢只是一種方法，不代表照片的好壞；也沒有說那種方法最好，最重要是能夠自由地創作。」踏足過不同電影場景、拍攝過人像及時尚作品，如今他的心態更隨遇而安，想純粹地回到攝影本身，「不一定大規模的創作才叫好玩，有時一個人拍攝風景或身邊朋友，也可以樂在其中。」

夏永康的戀愛時刻

最近，他在畫廊舉辦個展，展現其多元化創作，展覽以「Happy Together」為名，除了《春光乍洩》拼貼作品，還有多年來拍攝的商業攝影作品。「《春光乍洩》是關於戀愛的故事，我多年來拍攝的照片或劇照，也與愛戀有關，同樣是Happy Together的畫面。」在2002年他為時尚雜誌《i-D》拍攝的照片中，吳彥祖與舒淇在電單車上相擁而坐，上演一場恍如「天若有情」的戀愛時刻，那種不羈與放蕩青春的情緒，令許多人誤以為是電影劇照，而這種戀人絮語般的情感，或許可以追溯至《春光乍洩》。

Happy Together

日期：即日至10月11日

時間：星期三至日（11am至6pm）

地點：Blue Lotus Gallery（上環磅巷28號）

圖片由Blue Lotus Gallery畫廊提供

顯影

IG:photogstory

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