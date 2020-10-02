詠物誌●不見明月照溝渠　卻在溝渠映眾生

今年中秋迎月夜，迎不到月卻迎了一場轟烈黑雨。看完戲，坐車到觀塘消夜，在觀塘道下車甫見到行人路上一個半開的渠蓋。因為這個渠道比較大，半掩的渠洞也足夠讓一個成年人掉進去，而且坑渠又在行人隧道出口旁邊，又是一排巴士站下車點，附近竟沒有路障告示；夜深路燈昏暗，加上都市人撐着傘也要低頭看手機，一不小心就容易掉進坑渠，險象環生。

黑雲蓋頂、雨絲綿綿，一個半掩的溝渠，照不到明月，卻照出香港人性百態。

警無視報案 路人險跌入黑洞

我知道當晚7、8點觀塘慘成澤國，觀塘道就是黑雨期間水浸的重災區，多部巴士、小巴及的士需要慢駛，而附近油站的工人亦需清理及抽走積水。這個大開的渠蓋應該也是渠務署或地政署打開，來疏導澎湃的水流。但作為負責任的部門，至少也放個路障來提醒路人吧？如果猛水疏導了但有人因踩進黑洞釀成意外，也非大家所願吧？這是路人甲乙丙都想到的常識，但我們的政府部門並沒有急市民之急。

在場有路人說已打了1823，但沒有人來。我們惟有報警，希望警方可以正視，加快處理。其間，一位從隧道走出來、邊戴着大headphone邊玩手機的年輕人，半隻腳踩進渠洞，我驚叫他也聽不到，我們撲前阻止他，救了他一命。他回過神來，驚魂未定，猛拍着心口蛇步閃開，頻頻回望這個匪夷所思的陷阱。

不得了！手機當道，行人都不帶眼走路，我和外子便決定守在溝渠旁等待相關人士到來，否則回家看到出意外會內疚一世。在這段漫長的等待，賞月變賞人，見到了眾生相。

拍渠蓋打卡 危險下的港人百態

有人見到半掩坑渠，駐足觀賞裏面的污水（有甚麼好看？莫非真想見明月照溝渠？）；有個中坑索性買了啤酒坐在巴士站的凳上「睇戲」，不時發聲抱怨政府部門不力；更多的路人視而不見，甚至拿出手機來拍照打卡（黑人問號？）；也有好心的人，着我們一起把渠蓋移好，但因為磚頭和金屬組成的渠蓋太重，合我們幾個人之力也搬不動，只好放棄。

等了20分鐘，還是沒有人來。

好心人冒雨折返，還從遠處搬來一個「雪糕筒」作路障提醒市民，外子也從附近搬了一個棄置的巴士站牌擋在隧道口，希望行人注意前方陷阱。我們總不能整晚守着個坑渠啊！一對走路蹣跚的夫婦經過，沒有注意到巴士牌和雪糕筒，像要踩進深洞，嚇得我們撲出提醒。我於是又再撥一次999，對方說觀塘的警員很忙，着我方便的話，繼續守着個坑渠（！）。我不禁揶揄：如果有命案發生，這種龜速救援，傷者早跟閻羅王賞月去。

又不知等了多久，終於見疑似渠務署幾個工人來移正渠蓋，我們才安心離開找吃的。

11點22分，我們都吃飽回家了，一把嬌俏的年輕女聲致電。「hello，我是警察，剛才我們在交更，你們的位置在哪呢？還需要幫助嗎？」

「返歸賞月啦madam。」我沒好氣。

鄭天儀

文藝平台「The Culturist 文化者」創辦人、大業藝術書店主人