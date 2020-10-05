越陌度阡●中秋與秋分

總覺得鄉村的中秋節比較有溫暖的感覺。幾十年前的新界鄉村交通不便，很多事情都要在社區內解決，小店舖、學校、山寨廠、屠房、奶牛農場、甚至小銀行都有，所以社區的自給自足能力比現在更豐富也更有活力，中秋節是在家裏過的、村裏過的日子，可不會跑出城中趁熱鬧趕潮流。

中秋節是開學後的第一個節日假期，小孩子剛剛認識了新同學，他們的父母也開始忙於新一輪的秋耕工作，鄉村生活的每個細節都顯得精采明亮。當天老師會大談嫦娥奔月、吳剛砍樹、朱元璋月餅起義的老土故事，但思想單純、見識貧乏的鄉村小孩都會照單全收，聽得興味盎然。也會有同學摘下家中的沙田柚、洋桃回來給老師當自然科社會科的教材，而美勞課就總是做紙燈籠，低年級小孩手裏拿着簡陋的美工紙燈籠，心裏卻想幾時才能像高年級的哥哥姐姐，用竹篾玻璃紙做色彩斑斕的坦克車和穿梭機呢？

節日感強 秋天水果有特色

下午班大概在第二個小息的時候便會放學，提早了的歸程隊伍顯得更為鬧哄，大家都趕着回家見爸媽分享學校的新見識。不過，路途中總有叔叔嬸嬸攔路，要小孩帶月餅回家做禮，回家後爸媽又要小孩再帶月餅出去回禮，回家時已天色漸暗，中秋的圓月也在山崗上徐徐升起，混着柴火炊煙味道的淡淡黃昏記憶，永遠的留在這些鄉童心底。中秋是大節日，少不了劏雞殺鴨，大塊魚大啖肉，但是比起其他節日，晚飯後的吃水果時段才更有特色，秋天有秋天的水果，物候的感受比其他節日強烈，洋桃（楊桃）、柿子、柚子、梨子或是比較少見的石榴都是中秋的果品，而且都是本地有農家栽種的農作物，跟農家子弟更為親近。柚子樹與洋桃樹是鄉間較為常見的秋日水果，雖然甜美的土種難得，多數是甜中帶酸的居多，但那個年代台灣的大洋桃、泰國的紅肉金柚都仍未流行，大家仍然「酸味味」的吃得津津有味。

秋耕開始 團圓日子做分界

吃過果子，小孩就會點起蠟燭燈籠，掛於門前，然後揀一個最愛的帶出外探險。日間熟悉的阡陌田野在中秋的月色之下，顯得格外清冷，小孩子提着燈籠三五成群，在月色下漫無目的地蹓躂，或者追蹤高不可攀的孔明燈。當年的孔明燈可不是現在幾十元在大陸淘寶下來，讓大家寫下廉宜願望的簡陋貨色，是人手以鐵線竹篾紗紙巧妙紮作的大孔明燈，下面還會掛上一串沾上煤油火水的「喴士」，如火龍一般的升上夜空。那個年代，孔明燈的長度與升空時間，成為村與村之間的無言競爭，大家都希望中秋過後有人談論自家村子孔明燈的威風。當孔明燈墜向地面時，小孩子也會特別興奮，怪叫群起的追逐去撲滅火頭，不過，最終還是掉落山頭的居多，天上的火龍變成山上的火龍。

近年來，每每在網上看見有「現代農夫」寫上一些舊一代農民知識水平低落，不懂以陽曆或節氣去執行耕作計劃的評論。其實我看這些評論者更是一知半解，本身中國的二十四節氣就是為了彌補陰曆的不足，以太陽黃道計算曆法，得到陰陽合曆的調和平衡。廣東一帶天氣炎熱，季節並不分明，下種蒔植沒有像北方人那麼強調跟隨物候而行，反而更為着重以感恩良多的節日作為分界線，好像中秋節在每年的秋分前後一個星期左右，所以老一輩的香港農夫愛以中秋團圓的日子作為秋耕之始，那不是更有意思嗎？

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子，拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情，希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。