顯影●隨性攝影　內蒙古的靜好歲月

看着黃仁逵（阿鬼）在內蒙古拍攝的黑白照片，聯想起不久前內蒙古人因抗議以漢語授課而出現萬人示威的情景，大相逕庭的畫面，確實令人難以相信這是同一片內蒙古土地。2009年，阿鬼因為參與電影製作前往內蒙古海拉爾，利用閒暇時間隨性拍攝照片，一望無際的草原、當地人生活的截面，在他的鏡頭下有一種歲月靜好的詩意。

不展現技術 樂趣更重要

「當地的環境、文化，與我們的認知可謂截然不同，人們是很不中國化的。」在與他們的相處中，阿鬼漸漸了解當地的音樂、文化如何產生出來，對同一事物的看法也不一樣。「城市人將當地綠草如茵的地方稱為草原，而蒙古人的叫法是草地，感覺是很後花園的。」拍攝時，他直覺先行、眼明手快，見到有趣事物或獨特光影，便不假思索按下快門，泛起漣漪的湖面、身穿傳統服飾的孩童、騎馬的少年、被鐵欄圈住的羊群……

「攝影的原意是記錄當下的瞬間，以對比將來未知的變化。」阿鬼在《端傳媒》有個攝影散文的專欄，透過兩張並列的香港街頭照片，呈現同一位置在不同時空下的變化，這種有趣的轉變正凸顯攝影的意義。「對我而言，攝影應該是隨性的，而不是為了展現技術。」拍攝時，他沒有任何設想，即使拍攝的照片不夠好，也覺得無傷大雅，反而拍攝時的樂趣更重要。「所有人都喜歡被肯定的心態，不論畫畫或攝影，往往有一種要畫得好、影得靚的掣肘，這樣反而令你創作時顯得不由自主。」阿鬼坦言，不論你是否讚賞他的作品，他仍會堅持用自己的方式去創作。

他的這套理論來自繪畫，熟悉他的人都知道，他既繪畫也寫作，既是樂隊迷你噪音（Mininoise）成員、也是《秋天的童話》、《女人四十》等多部電影的美術指導。對他來說，其他看似沒有關聯的創作，統統能幫助他思考，最後成為有助於繪畫的素材，而攝影是最近便的方法。他鍾情攝影，不過他從不以攝影師自居，在陳安琪導演拍攝的紀錄片《水底行走的人》裏，他形容自己雖是每日繪畫的人，但不是畫家。他繼續拒絕無謂頭銜，「我一直都有拍攝，但我不是攝影師。」

黑白添想像 不引導人觀看

現年65歲的他，1973至1979年曾就讀於巴黎國立藝術高級學院，身為攝影師的哥哥到法國探望他，贈送他一部Nikkormat，還教懂他沖曬技術。從那時開始，他每逢外出，幾乎機不離手。「在家我一定畫畫，出街無法繪畫，便鍾意拍攝。」自1970年代開始，他已喜歡在街頭拍攝，漫無目的地記錄。「雖然攝影時不作思考，但通過回看拍攝的照片，會慢慢認識自己究竟是一個怎樣的人。」

看他在內蒙古拍攝的照片，草原的畫面時遠時近，既瀰漫着對游牧民族的好奇，也有一種對平靜生活的嚮往，而黑白影像也為照片增添想像力。阿鬼不喜歡引導人如何觀看照片，反而像欣賞畫作一樣，去感受作品的內容，這正如他的攝影理念一樣是隨性的。生活，或許本來不應該是高深莫測的。

Steppe by Steppe

日期 ： 即日至10月24日

時間： 9:30am-6:30pm（星期二至六）

地址： 黃竹坑道26號建德工業大廈4樓A室Sin Sin Fine Art

顯影

IG:photogstory

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