西遊記●花三分鐘悼念竹內結子的笑容

很巧合。由電視劇版開始,《信用欺詐師JP》一直是瘋狂喜劇。去到電影版《香港浪漫篇》,或SP《運勢篇》,長澤正美還是擠眉弄眼。到第二齣電影版《公主篇》,喜劇元素居然大減,長澤正美正經得多,多了段親情線。結局,甚至可以用感人來形容。然後,電影上畫之前,有份演出的三浦春馬與竹內結子相繼自殺身亡。在喜劇之上,加添了幾分悲劇色彩。

客觀分析,《信用欺詐師JP》這個品牌,發展了兩年有多,十集電視劇加一齣電影加一齣SP,足足十二單騙案,如果不似《半澤直樹》相隔七年才推出延續篇,不太可能再產生新意。沒有新鮮感,有濃厚感情分,不用,很浪費。達子跟少爺仔應該會有突破?還是金田一跟美雪永遠不可以成為一對?好在,少爺仔的戲份和重要性被大幅度削弱,否則撞正東出昌大被婚外情醜聞拖累,不知可以怎樣修正。反正,安排另一新角色跟達子像母女一樣,更符合《信用欺詐師JP》的優良傳統。

優良傳統是網羅不同年代的日劇女神。長澤正美固然是最重要一個,代表作《求婚大作戰》是二〇〇七年的出品。在《香港浪漫篇》,出現過早一代的竹內結子;在《運勢篇》,出現過中山美穗與廣末涼子。也不是只有前輩,比長澤正美晚幾年的前田敦子,早在電視劇版已經登場。來到《公主篇》,有徐若瑄;佔戲更重的,是年僅二十二歲的關水渚。簡直有種美麗傳承的意味。

「遺作」元素 破壞精心伏線

三十三歲的長澤正美扮演廿二歲新人的哎吔阿媽?換了在一齣嚴肅劇情片,可能稍欠說服力,似商天娥做郭晉安老母。《信用欺詐師JP》的金句,是世上沒有真偽之分,你相信,便成真。又容易接受了。不要期望《公主篇》的佈局及得上前作峯迴路轉,今集比較似朋友BBQ,想盡方法讓出現過的角色聚首一堂,負責被騙的大水魚江口洋介當然有,三浦春馬又有,連廣末涼子都有。不好意思,我的焦點,始終離不開竹內結子。

太早知道竹內結子有份,是壞事。在觀看電影的過程,你會情不自禁尋找竹內結子的蹤影,利用這一個本來不該出現的提示,自然破解到編劇精心設定的伏線。不似《七宗罪》(Se7en),扮演連環殺人狂的Kevin Spacey,在宣傳期完全沒有現身,一出場,震撼最大。我說《公主篇》的佈局不夠精妙,可能也因為多了這一項元素。結果,震撼來自很清楚《公主篇》是竹內結子遺作。或者是傳出死訊的時間有分別,已經消化了失去三浦春馬的感受,三浦春馬出場,身穿紅色西裝,跟長澤正美跳了一場舞,是有少少鼻酸,比較似不捨。到竹內結子出現,卻是難以抵擋的難過。

一直以為竹內結子對我的影響不算很大。她拍過的日劇,包括《午餐女王》、《冰之驕子》,沒有一齣稱得上很喜歡。較新的《女神探福爾摩斯》(Miss Sherlock),我甚至還沒有看過。電影嘛,較有印象的,還是《藉著雨點說愛你》;去年一齣《漫長的告別》,很老實,我比較記得蒼井優。做人不要太偽善,如果我大大聲聲說知道竹內結子自尋短見後,比死更難受,我會看不起自己。

自然輕柔 如可化解一切煩惱

看過《公主篇》,又開始明白自己為何真會難過。因為,竹內結子太懂得笑。美女很多,看看《信用欺詐師JP》的演員陣容,一清二楚。笑得好看的,至少減一半。在《公主篇》,竹內結子流露出的笑臉,不像廣末涼子或長澤正美。年輕時,廣末涼子笑得很可愛,年紀一過,難再;長澤正美的笑容,很積極,像有提神功效;竹內結子的笑容,卻維持住一份自然和輕柔,像面對人世間所有煩惱,也可以輕輕化解。望着竹內結子的笑臉,你會覺得很舒服。一想到現實跟影像已是地獄與天堂兩回事,很難忍住不傷感。到電影終結,竹內結子一張又一張硬照伴隨工作人員名單浮起,把竹內結子最美的笑容逐一定格,終於淚崩。

我們都自私,希望懂得笑的人永遠繼續笑。是出於善意,對被期待者卻是壓力。有看Netflix的紀錄片《願者上網》(The Social Dilemma)嗎?內容說到,多得社交網絡,讓人類越來越重視自己的形象,好想對人歡笑,只可背人垂淚。後果是一整代人也自我中心、玻璃心、抑鬱,動不動便有尋死念頭。人人也把自己看成明星,需要大眾認同來生存。假明星尚且如此,真明星如三浦春馬或竹內結子又怎可能不壓力加倍?It’s okay to not be okay。說出來,容易;做起來,很難。有時,反而慶幸自己由出生起便不擅長歡笑,不用奢望會得到陌生人的讚賞,只能像個與世隔絕的荒島般獨自求存。活在不可能快樂的亂世,具備這種缺陷,原來才是生存之道。《半澤直樹》的上戶彩說:活着,還有希望。或者,來得太遲了。

方俊傑

觀塘長大,壹仔打滾,偏愛西片、西劇、中日韓美女。利物浦快樂球迷,非西人一個。facebook : 方俊傑