西遊記●花三分鐘悼念竹內結子的笑容

很巧合。由電視劇版開始，《信用欺詐師JP》一直是瘋狂喜劇。去到電影版《香港浪漫篇》，或SP《運勢篇》，長澤正美還是擠眉弄眼。到第二齣電影版《公主篇》，喜劇元素居然大減，長澤正美正經得多，多了段親情線。結局，甚至可以用感人來形容。然後，電影上畫之前，有份演出的三浦春馬與竹內結子相繼自殺身亡。在喜劇之上，加添了幾分悲劇色彩。

客觀分析，《信用欺詐師JP》這個品牌，發展了兩年有多，十集電視劇加一齣電影加一齣SP，足足十二單騙案，如果不似《半澤直樹》相隔七年才推出延續篇，不太可能再產生新意。沒有新鮮感，有濃厚感情分，不用，很浪費。達子跟少爺仔應該會有突破？還是金田一跟美雪永遠不可以成為一對？好在，少爺仔的戲份和重要性被大幅度削弱，否則撞正東出昌大被婚外情醜聞拖累，不知可以怎樣修正。反正，安排另一新角色跟達子像母女一樣，更符合《信用欺詐師JP》的優良傳統。

優良傳統是網羅不同年代的日劇女神。長澤正美固然是最重要一個，代表作《求婚大作戰》是二〇〇七年的出品。在《香港浪漫篇》，出現過早一代的竹內結子；在《運勢篇》，出現過中山美穗與廣末涼子。也不是只有前輩，比長澤正美晚幾年的前田敦子，早在電視劇版已經登場。來到《公主篇》，有徐若瑄；佔戲更重的，是年僅二十二歲的關水渚。簡直有種美麗傳承的意味。

「遺作」元素 破壞精心伏線

三十三歲的長澤正美扮演廿二歲新人的哎吔阿媽？換了在一齣嚴肅劇情片，可能稍欠說服力，似商天娥做郭晉安老母。《信用欺詐師JP》的金句，是世上沒有真偽之分，你相信，便成真。又容易接受了。不要期望《公主篇》的佈局及得上前作峯迴路轉，今集比較似朋友BBQ，想盡方法讓出現過的角色聚首一堂，負責被騙的大水魚江口洋介當然有，三浦春馬又有，連廣末涼子都有。不好意思，我的焦點，始終離不開竹內結子。

太早知道竹內結子有份，是壞事。在觀看電影的過程，你會情不自禁尋找竹內結子的蹤影，利用這一個本來不該出現的提示，自然破解到編劇精心設定的伏線。不似《七宗罪》（Se7en），扮演連環殺人狂的Kevin Spacey，在宣傳期完全沒有現身，一出場，震撼最大。我說《公主篇》的佈局不夠精妙，可能也因為多了這一項元素。結果，震撼來自很清楚《公主篇》是竹內結子遺作。或者是傳出死訊的時間有分別，已經消化了失去三浦春馬的感受，三浦春馬出場，身穿紅色西裝，跟長澤正美跳了一場舞，是有少少鼻酸，比較似不捨。到竹內結子出現，卻是難以抵擋的難過。

一直以為竹內結子對我的影響不算很大。她拍過的日劇，包括《午餐女王》、《冰之驕子》，沒有一齣稱得上很喜歡。較新的《女神探福爾摩斯》（Miss Sherlock），我甚至還沒有看過。電影嘛，較有印象的，還是《藉著雨點說愛你》；去年一齣《漫長的告別》，很老實，我比較記得蒼井優。做人不要太偽善，如果我大大聲聲說知道竹內結子自尋短見後，比死更難受，我會看不起自己。

自然輕柔 如可化解一切煩惱

看過《公主篇》，又開始明白自己為何真會難過。因為，竹內結子太懂得笑。美女很多，看看《信用欺詐師JP》的演員陣容，一清二楚。笑得好看的，至少減一半。在《公主篇》，竹內結子流露出的笑臉，不像廣末涼子或長澤正美。年輕時，廣末涼子笑得很可愛，年紀一過，難再；長澤正美的笑容，很積極，像有提神功效；竹內結子的笑容，卻維持住一份自然和輕柔，像面對人世間所有煩惱，也可以輕輕化解。望着竹內結子的笑臉，你會覺得很舒服。一想到現實跟影像已是地獄與天堂兩回事，很難忍住不傷感。到電影終結，竹內結子一張又一張硬照伴隨工作人員名單浮起，把竹內結子最美的笑容逐一定格，終於淚崩。

我們都自私，希望懂得笑的人永遠繼續笑。是出於善意，對被期待者卻是壓力。有看Netflix的紀錄片《願者上網》（The Social Dilemma）嗎？內容說到，多得社交網絡，讓人類越來越重視自己的形象，好想對人歡笑，只可背人垂淚。後果是一整代人也自我中心、玻璃心、抑鬱，動不動便有尋死念頭。人人也把自己看成明星，需要大眾認同來生存。假明星尚且如此，真明星如三浦春馬或竹內結子又怎可能不壓力加倍？It’s okay to not be okay。說出來，容易；做起來，很難。有時，反而慶幸自己由出生起便不擅長歡笑，不用奢望會得到陌生人的讚賞，只能像個與世隔絕的荒島般獨自求存。活在不可能快樂的亂世，具備這種缺陷，原來才是生存之道。《半澤直樹》的上戶彩說：活着，還有希望。或者，來得太遲了。

方俊傑

觀塘長大，壹仔打滾，偏愛西片、西劇、中日韓美女。利物浦快樂球迷，非西人一個。facebook : 方俊傑