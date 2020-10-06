野人周記●「讀賣」不讀，卻用腳走過

「哎吔！」黑暗中在巨大的溪石之間穿越，頭燈光度不足，一不留神，左腳便踩進溫泉澤的溪水中去了，枉為多年溯溪迷，真是老貓燒鬚。本來是沒有預計要摸黑溯溪的，這天要走的路相當長，估計約11小時，考慮到同行山友中體能參差，為了避免入黑時仍在密林中穿插，大家決定凌晨4時便出發。

這天要走的，是黑部川源流的「讀賣新道」（読売新道），名字中的「讀賣」，來自讀賣新聞社。所謂「新道」，其實也不新了，1961年讀賣新聞北陸分公司開業時，其中一項紀念計劃，是出資修整當地登山道，然後冠名， 選中的一段，是源流峽谷東面稜線上水晶小屋往東澤谷奥黑部山屋的登山道，全長約11公里的陡峭長途路線，途中翻越海拔2,986米的水晶岳和2,864米赤牛岳，需時五年才完成修整。日本的登山道以企業冠名，也很常見，附近的便有「大東新道」（大東礦山）和「日電步道」（日本電力），不過都是原為企業本身作業需要而開闢的山路，經修整或擴充成為公眾使用的登山道，以報業集團冠名的，讀賣新道應該是唯一。

手腳並用登新道 觀雲海金山

水晶岳是黑部源流最高峯，山中盛產水晶礦石，地處飛驒山脈（也稱日本北阿爾卑斯山）最深入處，距離任何一個登山口都有相當腳程，一般人走讀賣新道，都是四天長走路線中的一部份，較熱門的是從上高地附近的新穗高溫泉出發，經鏡平山莊、雙六岳、三俣蓮華岳和鷲羽岳到水晶岳，又或者從折立出發登太郎山，經藥師澤、雲之平至三俣蓮華岳，也有選擇繞赤木岳和黑部五郎岳至三俣蓮華岳的。無論哪個登山口出發，到達水晶岳近頂處的水晶小屋，都是兩天之後的事。我們基本上是走雲之平路線，不過為了一訪高天原「日本一遠い温泉」，特意繞道下降到源流峽谷底，在高天原山莊留宿一晚，翌日再沿支流溫泉澤溪谷上攀水晶岳稜線。

先溯溪，然後沿左邊山脊上攀接讀賣，溫泉澤的登山路線較為泠門，山屋主人高橋先生得悉我們打算凌晨4時摸黑出發，怕我們迷路，決意親自帶路，直到天亮才告別。溪谷初段尚算平緩，然後忽然陡升，形成一段段高瀑，看得我狂吞口水，可惜是次行程並非溯溪，在此得左轉離溪沿山路上攀。林中小路崎嶇，部份更需手腳並用，半小時後穿出雲層，晨光照亮峽谷對岸群峯，一座座如雲海上漂浮的金山。接近7時，終於到達稜線上的「讀賣新道」，從這個名為「溫泉澤之頭」的小山頭北望，讀賣新道沿山脊線蜿蜒蛇行，直指赤牛岳，雲海之上，遠處是熟悉的劍岳與立山連峯，轉頭南望，水晶岳官方名字只分南、北兩峯，但看來更像是六個岩峯，不過更吸引的，是遠處尖峯插天的槍岳。

寂靜的縱走路 「傷膝」級別講不出聲

別以為已經到了稜線上，應該有好日子過，稜線高低起伏，先要從2,900米下降到2,742米的「最低鞍部」，然後再登上2,864米的赤牛岳，當中不少空曠暴露與嶙峋的裸岩地帶，若吹強風，會更加吃力，沿途碰到的山客也不多，被稱為「北阿爾卑斯寂靜的縱走路，中上級登山者的長程線」，總有原因。沿途能盡覽北阿爾卑斯山區的壯闊景色，是最大回報。

翻越幾乎只見岩礫地的赤牛岳後，沿途開始看見分段路標，以東澤谷奥黑部山屋為終點，分成八段，全是「傷膝」級別的陡降，尤其是下半段的急陡林帶，部份更像是在下溯乾溪。雲層散去，山下的黑部湖亦清晰可見了，「太好了，終點在望。」同行山友高興得太早，雖然終點的山屋距離黑部湖畔只約一小時步程，但從赤牛岳到小屋，官方時間仍需要四小時。已到了旅程的第三天，大家都有點疲態，這段下山路，結果用了近六小時，到達山屋，已是下午4時過後，大家累得連話都不想說了。「『寂靜的縱走路』，原來是這個意思。」嗯，還好，有人仍懂得說笑。

Daniel-C

好山愛水的城市野人