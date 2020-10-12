記得以前家中有一間棚屋，放置農耕工具與雜物，亂七八糟的甚麼都有，有幾樣東西是耕菜園必備的，肥料農藥就想當然了，另外就是施放農藥的「蟲水罉」和「噴火槍」，而「噴火槍」又是一個香港農業的特色工具，並不見於外地。

噴火槍又叫「火槍」或「火筒」（讀作：童），是一種燒草的工具，由兩個部份組成，分別是噴火的「火筒」和蓄火水並施壓的「蟲水罉」，以一條耐高溫防燃的軟喉連接。噴火槍的運作原理其實頗為複雜而又設計巧妙，首先是把火水灌滿帶加壓泵的藥罐（本地叫作蟲水罉），再以手把泵火水「谷」入火筒。

港田規模小 手持火槍具彈性

火筒是一支長長的鐵管，尾端帶有一個約四吋直徑、八吋長的圓桶狀噴火器，這個裝置其實是把輸送火水的鐵管屈曲成螺旋筒狀，再裹以鐵皮。螺旋筒旋曲至噴火器後方，裝上一個半分口徑的噴嘴，火水在加壓後會先通過螺旋筒的部份，只要事先以報紙燒熱這裏，火水便會被加熱氣化，龐大的壓力就會把氣化的火水噴出，形成火柱，之後火柱便一邊噴出燒草，一邊同時為螺旋筒中的火水加熱氣化，一舉兩得，聰明得很。

外國也有一些類似的小型噴火槍供小型園藝業者使用，但並不普遍，那些都是以石油氣直接噴火的火槍，使用成本遠比本地土炮火槍昂貴。為甚麼外國人少用火槍燒田除草呢？我猜測原因是管理規模上的差異，外國的農地生產規模龐大，以人手持火槍燒草效率不彰，用機器中耕或除草劑來得簡便；香港農夫的田園規模小，精耕細作，用不了大型機器又怕除草劑污染鄰近菜田及土地，所以「定點」式的火槍更能彈性針對田間的雜草。

不過，燒火槍的使用技巧也不容易，首先是要懂點着火槍，如果不理解原理，很容易誤以為是直接噴出火水去燃燒，那就大錯特錯，浪費燃料又燒不好地。農夫要慢慢讓螺旋火筒升溫至火水氣化激噴出來，才能得到強大的火柱，掌握得好的話，一會兒便能把橙黃色帶黑煙的火柱升溫至黃白色，黑煙也隨即消失，表示火水已充份燃燒，不會浪費又不會污染泥土，製作優良的火筒甚至能燒出藍白色的火光，意味着溫度過千，只要略略帶過，雜草便一命嗚呼。

藍白火燄 無堅不摧滅雜草

農夫一般是憑火燄的聲音及手泵的阻力推斷施壓加火水的時機，這是需要長久燒地的經驗才能掌握的技能，但只要你掌握到這技巧，分分鐘會使你燒草成癮。我見過不少農夫終日燒草，樂此不疲，我個人也有一點點體會，如果農夫能把火筒燒出藍白火燄，真的可謂無堅不摧，瞬間即可把田壆雜草根除，要知道雜草與害蟲是農夫的兩大對手，可以燒死雜草是多麼痛快的事情啊！可是，火槍也有它的限制，就是對長成了的草叢無效，因為只燒掉表面而留下根莖沒有毀損是沒有意義的，最好就是在雜草只有兩三吋高之前動手，而且揀晨光曦微時最好，田地表面充滿露珠水氣，高溫燃燒成蒸氣更能灼死雜草，不需燒成灰燼，有效又更省燃料，而且更不那麼容易失火燒毀其他田地，農夫也沒有那麼易中暑熱昏，所以耐熱能力也是使用火槍的關鍵。

我母親就要比父親「頂得熱」，所以燒草的責任多由母親負責，而我好像也繼承了她的體質，樂於晨早傍晚腦袋放空哼着歌的燒草去也。

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子，拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情，希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。