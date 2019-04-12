顯影●捕捉藝術品細節　攝影與雕塑的對話

在美術館看名畫固然是正經事，卻並非人人能看出個所以然，意大利藝術家Elisa Sighicelli善於以獨特的角度拍攝藝術品的局部細節，然後將相片印曬在特定材料上，在影像與媒介之間建立一種對話，同時探討物料如何影響人們的欣賞方式。

Elisa向來注重作品的呈現方式，1990年代，她在倫敦拍攝只有一扇窗亮起燈光的建築物外牆，然後以燈箱來展示相片。「攝影在拍攝一刻已成過去，而亮起的電光源卻是屬於當下的，有一種時間上的矛盾。」誠然，光線對攝影至關重要，她的作品借用不同的光源，表達過去與現在的聯繫。之後數年，她的焦點從建築物外觀轉移至室內空間，拍攝燈光、燭光、投射在窗簾的自然光等場景，最後同樣以燈箱的形式呈現。

拼貼石灰華 與雕塑對話

2005年，意大利錫耶納帕佩塞宮（Palazzo delle Papesse）邀請她在館內的當代藝術中心做展覽，她被館內的中世紀畫作所吸引，透過拍攝畫作的局部風景，將其轉化為個人作品，最後以燈箱展示，「這既是向偉大的畫家致敬，同時嘗試以當代視野去觀看作品。」

由此開始，她以獨特視角聚焦不同藝術品，甚至美術館的建築本身，作品《Untitled 9038》捕捉的是古羅馬人像雕塑的局部，人體雕塑的曲線印製在光滑的大理石上，令人頓時產生一種錯覺，它不但是大理石雕塑的重現，也是大理石的一部份。最近Italian Cultural Institute為她首次在香港舉辦個展，展覽名稱「Stone Talk」正好詮釋這個意念。「名字源自pillow talk，指的是很親密的對話，在大理石與影像之間，也有一種過去與現在的緊密對話。」

對她而言，作品的物料非常重要，她曾學習雕塑，攝影只是自學成才，以此來探索物件與空間的關係。在另一幅作品《Untitled 7056》中，她將四幅人體雕塑局部的影像拼貼成作品，印製在充滿凹痕質感的石灰華（travertine）物料上，遠看時肢體動作與雕塑骨骼充滿力量美感，近看時卻不免被遍佈石灰華的裂痕及小孔吸引注意力。她的創作理念如出一轍，透過材料的質感呈現一種當下的感覺，與原有的雕塑產生對話。「我的作品沒有任何記錄的意圖、沒有故事性，我總是將拍攝對象帶出原來的處境，將它變成另一樣東西。」

緞面照片 呈現斑駁痕迹

小時候的Elisa已對順滑的布料着迷，後來更修讀紡織設計，除了大理石及石灰華，她也以緞（satin）來印製照片。「緞是絲綢的一種，它的影像有點不穩定，但卻比紙張更好地呈現光線。」在拿坡里的皮尼亞泰利別墅（Villa Pignatelli），她利用氧化的古董鏡子反射博物館的空間，而印製在緞面的照片，更好地呈現出斑駁的痕迹。別墅裏的舊式馬車也吸引她的目光，作品《Untitled 9376》利用馬車上的車燈作為光學裝置，折射出周圍環境，顛覆物件原來的面貌，變成一幅抽象照片。在展覽現場，垂吊的緞面影像在燈光的照射下，彷彿增添金屬與玻璃的反射效果。無可否認，Elisa作品的多元呈現方式，不僅擴闊傳統攝影的展示形式，也改變人們對既有事物的觀看之道。

Stone Talk

日期：即日至11月21日

時間：11am-6pm（周二至六）

地點：Rossi & Rossi畫廊

黃竹坑業發街6號益年工業大廈3樓

顯影

IG:photogstory

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