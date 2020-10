西遊記●《黯衣天使》不好看也需要看

以前,多數是電視劇紅了,拍電影版,例如《色慾都市》(Sex and the City),例如《X檔案》(The X-Files)。今日,變成電影紅了,拍電視劇版,例如《國定殺戮日》(The Purge),例如《奪命狂呼》(Scream)。當然,還有Marvel。最新的,是《黯衣天使》(Ratched)。本來沒甚麼特別,特別在劇情連繫《飛越瘋人院》(One Flew Over the Cuckoo’s Nest),是一齣四十五年前的電影。不是四年前或五年前。

我今年四十二,如果,我告訴你,《飛越瘋人院》贏奧斯卡最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳男女主角,我的印象很深刻,你應該帶我入香港政府當高官。事實上,我是去到九十年代尾,VCD店多過超級市場,價錢夠平選擇夠多,買下一大堆看門口,《飛越瘋人院》是幾百隻之中的一隻。快圖美、金獅、存真店的九十年代頭,我情願翻看一千次《鐵甲威龍》(RoboCop)。幸好,Jack Nicholson在1998年憑《貓屎先生》(As Good as It Gets)贏了奧斯卡影帝,想起他正是《蝙蝠俠》(Batman)的小丑,於是,找回他之前在奧斯卡獲獎的作品第一次欣賞,包括《常在我心間》(Terms of Endearment),也包括《飛越瘋人院》。

《飛越瘋人院》 歷史傳承

那時,年輕,好像不用睡眠,空閒時間很多。也可能因為沒太多選擇:無YouTube無Netflix無韓劇無facebook,看來看去,也是翡翠台明珠台正版或老翻VCD日漫港漫加大量八卦雜誌,還有閒情逸致去公共圖書館。於是看完Pierce Brosnan的《新鐵金剛之金眼睛》(GoldenEye),居然可以由《鐵金剛勇破神秘島》(Dr. No)開始翻看整個007系列。今日的年輕人,即使有這種打算,但每一日要清除每一日上架的新作,也不夠時間。發掘經典?是很奢侈的一件事。

於是,《黯衣天使》的出現,變得格外有意義。看過電視劇的觀眾,假設有50%喜歡;當中,假設有50%未看過《飛越瘋人院》;當中,假設有50%會因此找《飛越瘋人院》出來看一次;對歷史傳承也有莫大貢獻。疫情出現之前,我對年輕人有沒有興趣看七十年代作品,很懷疑。我接觸過太多九十後、千禧後,連《教父》(The Godfather)也聞所未聞;即使電影系學生,也以為Liam Neeson只不過是個笨手笨腳又要拍動作片的阿伯。疫症期間,有點改觀,戲院不斷重播舊片,我看過幾場,大部份觀眾竟然比我年輕。即使,他們看《危險人物》(Pulp Fiction),某些笑位,我完全無法理解。

《黯衣天使》當然不能跟《飛越瘋人院》相提並論。以Jack Nicholson進入精神病院前的時空作背景,描述當年由Louise Fletcher飾演的Nurse Ratched,年輕時有甚麼背景,為甚麼會走去精神病院做護士。原來,是個孤兒,跟沒有血緣的弟弟自小相依為命,齊齊被寄養家庭虐待。弟弟長大後向生父報復,一口氣殺了四個神父,之後被囚在精神病院,等候精神狀況鑑定,隨時被判死刑。姐姐為救弟弟,獨闖龍潭。開局拍得頗有追看性,很快失控,Ratched簡直似個女超人,話咁易入到職,話咁易升到職,話咁易威脅到院長甚至掃走院長,話咁易發達;跟她敵對的角色,個個似你煲湯時,被輕易切開的紅蘿蔔。你以為Ratched又高智能又心狠手辣又好打,魔鬼一樣?剛剛視人命如草芥,轉個頭,又會仁慈到好像踩死一隻蟻也要告解。最難頂是極度投機地加入一段女同性戀感情,然後,彷彿配合現今需要或者Sarah Paulson需要般,循例為女權表一表態。我明白,劇集想說人性很複雜,連環殺人兇手可以不忍心殺一隻生雞醫肚,笑容滿面的美少女可以無厘頭向陌生人心口開槍……不過,請不要寄望及得上《飛越瘋人院》深刻。

期待《曼克》 《大國民》延續

沒比較沒傷害。如果,是個石頭爆出來的故事,或者,比較易收貨。多了《飛越瘋人院》的光環,要求自然較高。有人可能會取笑《黯衣天使》不自量力,我反而覺得功德無量。揀傑作如《飛越瘋人院》來挑戰,至少比起延續《國定殺戮日》有意義。畢竟,Jack Nicholson對上一齣較具知名度的作品,應該是2007年跟Morgan Freeman合作的《玩轉身後事》(The Bucket List),近十年,已接近歸隱。新一代眼中的小丑,多數是Joaquin Phoenix,可能是Jared Leto;還記得Heath Ledger,已經難得。你想Jack Nicholson再被傳頌,的確需要多一點《黯衣天使》,看似不關事,但一環扣一環下,又會扯得上關係。當然,如果有大師級人馬出手,成效必定大得多。

不是說廿多年前Gus Van Sant逐個鏡頭照抄地翻拍《觸目驚心》(Psycho),我更加期待David Fincher隔了六年沒有推出電影,十二月終於不是電視劇不是動畫,是黑白片《曼克》(Mank)。由David Fincher阿爸Jack Fincher生前撰寫劇本,講述《大國民》(Citizen Kane)編劇Herman Mankiewicz的故事。《大國民》是甚麼?1941年面世的電影,在美國電影學會評選的百大經典電影名單,名列榜首。八十年前的戲,還有幾多人看過?現在是David Fincher叫你睇喎,我是Netflix的話,死都要買個版權回來啦。不看在大導演份上,也要看在有份演出的Lily Collins份上,《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)紅得咁誇張。

方俊傑

觀塘長大,壹仔打滾,偏愛西片、西劇、中日韓美女。利物浦快樂球迷,非西人一個。facebook : 方俊傑