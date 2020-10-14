野人周記●鳳馬古道名考

因為鳳園村的一塊問路石，近月又兩度重踏「鳳馬古道」。鳳馬古道，是指連接大埔鳳園與粉嶺馬尾下村的古道，途中經沙羅洞、鶴藪及丹山河谷各村，是早年往沙頭角的其中一條主要道路。

5月時，香港歷史研究社的朋友S君，提及立於鳳園村公所旁空地一塊問路石，刻字已模糊，但尚可認出是「左往牛路，右往沙頭角」，不過所處位置，並非要道，向村民查詢，原來此石原本立於「出面馬路」，是村長特意遷移入村，加以保護。問題來了，「出面馬路」，是鳳園路？還是更遠的汀角路？找出1957年的舊地圖，一如所料，當年仍只有一條路，即現時的汀角路，但「牛路」所指的，又是甚麼地方？

翻查資料，現在那打素醫院與智匡松嶺村的位置，百多年前曾經是個牧場，找到原本通往醫院方向的路跟汀角路交接處，應該就是問路石原址。「記得很小的時候，這石頭是在現在的狗屎圍路牌下面。」吾友啟聰的一句話，解開了謎團，從前牧場入口，確是在鳳園那邊，而非現時醫院馬路。啟聰姓張，沙羅洞張屋客家原居民子弟，鳳園就是他家出入大埔市區的「大門口」。

狗屎圍是鳳園五村之一，另有馬路連接汀角路，地圖上仍見標示，但現場路口處只會見到「鳳美圍」的路牌，皆因數年前（2014年）已被「雅化」。沿路進去，很快便分三岔，中間通往村中私人範圍，右往村中葉氏宗祠，左面是大斜路，林蔭夾道，盡頭處是鳳園西村，有村路伸延至那打素醫院綜合大樓。「牧場的存在，都是百年前的事，場主是在下坑開設雜貨店的，當年建立牧場，下坑村民也有份，下坑村民主要姓李，亦有姓張，張姓是從沙螺洞分支出去的。」朋友啟聰提到當年牧場的合夥人，原來當中也有張氏家族中人。

狗屎圍村口三岔路的右支經過葉氏宗祠後，繼續向北伸延，連接鳳園五村另外三村，經流坑、麥屋往鳳園老村（老圍），鳳馬古道的正確起點，看來應該是問路石的原址，即汀角路往狗屎圍的路口，不過古道出現之時，其餘四村仍未建立，說起點在鳳園，也是合理。至於古道的走向，亦有不同說法，古道在經過沙羅洞張屋之後，遇一分岔，這裏是另一問路石所在地，「左往沙頭角，右往坪山仔」。兩條石磴古道其實會在鶴藪水塘重新會合，只是左路較為平順，也較短，右路會經平山仔（即坪山仔）廢村，在黃鶴石澗溪谷中繞過大圈。今次走的，是自己平時較少走的平山仔段，亦即一般山友所認知的「正路」。

無名古道 愛以起點終點命名

源自黃嶺的黃鶴石澗，是丹山河上游的主源，流經平山仔注入鶴藪水塘，古道數渡清溪，其中一段更是林中沿溪而行，異常清幽。座落溪谷北面的屏風山，沿途主宰着天際線，不難明白，為何為平山仔原名「屏山寨」。高山流水，風景優美，平山仔卻早成廢村，關於平山仔的歷史，公開的資料甚少，吾友啟聰曾向村中父老打聽，雖是鄰村，所知亦不多。他曾向我展示一張他爺爺手繪的地圖，那裏原有四條村，特別之處，是其中一條是圍頭人，講本地話，其餘都是客家，兩村張姓，另一村鄭姓，可惜地圖未列村名，只寫張屋、鄭屋，圍頭村更姓氏不明，只標示為「本地屋」，位置最接近現時古道橫越黃鶴石澗的木橋。也許山村確實太過偏遠，當地人比沙羅洞村民更早出走，六十年代前已荒廢，但現在仍有村代表，村民主要移民英國，部份則遷出大埔。

對於坊間「鳳馬古道路線經平山仔」的普遍說法，一直有懷疑。主要的古道，都跟墟市有關，從沙羅洞到鶴藪，趕墟的人沒理由捨近取遠，特意繞崎嶇山路經平山仔，除非當地有別處難求的特產。不過更重要的證據，還是問路石，都是立在不經平山仔那段道旁，尤其是那塊上刻「六路」的殘件，上次重訪，再認出另一個字，變成「六約路」。六約，就是馬尾下以北的打鼓嶺，和沙頭角十約一樣，打鼓嶺村民為了防禦外敵， 也曾組成「打鼓嶺六約」。村中老人家亦證實此路往打鼓嶺，反而從沒聽過鳳馬古道。 清嘉慶二十四年《新安縣志．山水畧》中，記載了新界有六逕（徑），是最早有記載名字的古道，當中並沒有「鳳馬逕」。在四五十年代，漫遊古道是熱門行山主題之一，旅行隊前輩設計此類路線，喜以起點和終點命名，行山，當然是「搵路來行」，故意多繞兩座山，也是平常，當中一些古道之名，也是由此而來。

Daniel-C

好山愛水的城市野人