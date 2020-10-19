「由璇宮到皇都，它見證香港流行文化的形成。古典音樂大師輪流登台、早場播新馬師曾的戲，下午播西片，周末是古典音樂表演，戲票由一毫子到廿蚊。西九建了廿幾年還未建好，這裏早已是一個獨特的綜合文娛場地，只是凋零了。」香港流行文化學者吳俊雄博士如數家珍。

擁有六十八年歷史的一級歷史建築物皇都戲院，盛載着香港人娛樂消遣的集體回憶。

十月上旬，它完成歷時兩年的強拍，新世界發展第三代掌舵人鄭志剛強調會「形神俱備」的把皇都活化重生，塑造成下一世代的文化綠洲。如此信誓旦旦，我們不妨鑽進這軀殼，重新發掘藏於光影闌珊的皇都「形」與「神」。

強拍完成，新世界必須待十一月中完成法律程序，保育團隊將進入戲院進行勘探工作，料年底完成詳細保育方案。集團已成立保育顧問委員會，吳俊雄博士是成員之一。

走進經過歲月的洗禮、前身改為桌球室的皇都，高樓底已裝上假天花、舞台與座位全去掉、超等席的入口被水泥封了，但若你細心留意，還是會感受到紙醉金迷的戲院與劇院的痕迹。走上天台看到「飛拱」，不禁會讚嘆它如教堂建築般宏偉，還有它與民居距離之近，這是皇都最signature的「形」。

「飛拱的屋頂結構當時在整個東南亞絕無僅有，建築師用起橋方法起戲院好有諗頭，吊起的桁架令音樂廳去掉所有柱，無柱的空間自然少遮擋和少雜音，可見建築師對觀影體驗的要求非常高，也反映戰後人們對功能先行的現代主義建築願意作實驗性嘗試。」當年，皇都的前身璇宮戲院，便花了兩百萬建築費，以一九五二年而言，算是天文數字。當年開幕還邀得滙豐銀行前大班摩士爵士主持剪綵儀式，並由警察樂隊表演助興，派頭一時無兩。

吳俊雄形容，飛拱像一棵樹的年輪，當年北角猶如郊外，皇都後面是香港電燈發電廠，不遠已是海皮，但卻有一個集夜總會、遊樂場的消遣地帶。一九五九年後，璇宮換成皇都，戲院加建了住宅和商場，開始多元化，也慢慢與社區連合。

北角繁華勝中環 貼地海派文化着陸

皇都曾集頂尖的西方文化藝術、電影、粵劇及亞洲歌舞表演，是香港的一個重要文化地標。吳俊雄逐點分析，他認為戰後一段香港流行文化史尤其精釆，當幾百萬人因逃避戰亂南來，自然不想再談政治，努力拼搏賺錢之餘會將精力放於享受生活，尤其是當年被指「小上海」的北角，更移植了十里洋場的海派氛圍，是當時中環上等娛樂場所也欠奉的獨特風貌。

一九二四年，古典建築物的第一代皇后戲院落戶中環，當時流行講一句：「在皇后戲院前，可檢閱香港摩登美女。」吳俊雄說，當年的北角與中環各自各精釆。「戰後的北角是港島區一個滙聚娛樂場所的中心，有錢上海人聚居北角，養活了娛樂場所和戲院，食肆、理髮店、遊樂場等，也反映他們對生活品味的追求。重現上海十里洋場，令北角出現連中環都沒有的昔日光彩，可是這段歷史一直被人忽略。」

事實上，北角昔日出現專門供外國人使用的香港皇家遊艇會會所及明園，戰後有麗池夜總會、月園遊樂場、天宮舞廳及璇宮戲院，多不勝數，既是重要的文娛社交場所，也是貼地海派文化着陸地，又是本土娛樂品味的孕育窩，傳達一種草根優雅的生活態度，同時衍生出戰後昇平的文藝經濟圈。

第一代娛樂大亨 社區文娛多元化

談皇都的「神」，吳俊雄指不能抹殺一位靈魂人物的功勞，他就是璇宮創辦人歐德禮（Harry Oscar Odell）。「他醉心香港娛樂事業，璇宮是他最重要的成就之一，璇宮就是他的事業和舞台。」

璇宮當年為歐德禮、孫潤杰、楊耀琅的萬國影片公司集團所興建及管理。歐德禮更是大力推動外國文藝團體來港表演的先驅者，曾多次成功邀請國際知名的歌星及藝術表現團體來港獻技，包括一九六四年The Beatles訪港、王家衛電影經常用上其音樂作配樂的拉丁音樂家Xavier Cugat於一九六六年訪港，至一九六八年印度音樂大師Ravi Shankar於大會堂表演，歐亦有份促成。他更曾協助游說政府興建中環大會堂，一九六九年獲頒授英帝國員佐勳章表揚其貢獻。

「何止鄧麗君、費明儀？全世界最出名的爵士樂領班Benny Goodman也曾在此演出，晚上九點表演到十一點多，只留兩三晚，怎會賺錢呢？」吳俊雄說。翻查資料，一九五五年皇都更上演過「水花艶舞」大型舞蹈表演，更糅合了噴水的舞台效果，是最早的水舞間。

易名皇都後，這北角地標與九龍麗聲戲院及中環皇后戲院三間戲院聯成一線，放映首輪西片，當中不乏經典電影，如一九六五年的《沙漠梟雄》及一九六六年的《仙樂飄飄處處聞》。身兼設計師及舊物收藏家的胡兆昌，收藏全港不少舊戲院的戲橋（電影免費宣傳單張）和戲票，其中來自皇都的便過百張，他說從六七十年代的戲橋看到皇都播放電影的多元化，由港產片、大小規模西片，連艷情片都有。「記得一九七二年上映李小龍的《精武門》，再大的西片都要讓路，現在是反過來，港產片讓路給西方大片。」

我們都知道，硬件有錢就可以堆砌，文化軟件才是社區最難建立的一環。鄭志剛初中已唱歌劇，本身也是藝術愛好者，希望他能把歷史價值、文化氣息及社區情懷注入未來的皇都戲院，讓它真的可以貼地活化，而不是多造一隻大白象標本，用以襯托豪宅。

採訪、攝影：鄭天儀

部份圖片由新世界發展提供