死地報告●從死刑犯到救助者

《審判王信福》是一部由作家張娟芬編劇、錢翔與張娟芬共同執導的影片，兩周前舉辦了公開首映。這部影片背後是一件真人真事。案件發生在一九九〇年，兩位員警在卡拉OK被人槍殺。真正開槍的人已經在十四年前被判處死刑，但他在警詢筆錄中留下一句話，使王信福在十四年後也被判死刑。而那是一句無法當面對質的話，因為說話的人已經死去。

有關這個案子的較詳細報導，它為什麼是冤案、張娟芬談該案的證據結構，可以在廢除死刑推動聯盟的網站上看到。《審判王信福》不是紀錄片，是張娟芬消化了法庭卷宗內大量的資訊之後，用淺顯易懂的語言寫成的劇本。演員都是非專業演員，馬世芳演疲憊而不耐煩的檢察官，黃致豪演為當事人抱不平的辯護律師，林立青演很有人情味的警察，楊隸亞演海關，蕭信維演獄友，顧玉玲演證人之一，也是王信福當年的女友，等等。我也參與在其中，演了審判長一角。

曾受害者演繹 助平反冤獄

公認演得極好的，是演王信福的徐自強。這個選角別具意義，因為徐自強本身也是一位冤案受害人。一九九五年，徐自強二十六歲，被控參與擄人勒贖。他也是被真正的犯罪者指稱涉案，將一部分罪行推到他的頭上，但除此之外沒有其他直接證據，他本人甚至不在場。只憑他人的不利證詞，徐自強就七次被判死刑，期間檢察長五次為他提出冤案的非常上訴，直到二〇一五年終於被判無罪，次年無罪定讞。徐自強案甚至促成了大法官釋憲的「釋字582號文」，這個解釋文的意思是：在沒有直接證據證明犯罪的情況下，僅以同案被告所做的不利陳述，便將人定罪判處死刑，是違憲的。這則釋憲文為「被告互咬而定罪」的司法時代劃下句點。徐自強案的詳細經過，有李濠仲所寫的《1.368坪的等待：徐自強的無罪之路》一書。

人生的經歷，在臉上留下痕跡。鏡頭前徐自強的表情、眼神都太動人。他一句話不說，默默坐在那裡就有一種滄桑。那不是演出來的。鏡頭拍他說話，也拍他的沉默。那張臉是一個有過往的人。他或許無法將所有的過往形諸語言，說予人聽。但應當是我們，該去聆聽那沉默。我在片場覺得特別感動的，是看到曾經冤案但已經平反的徐自強、鄭性澤、莊林勳來參加這部劇，救援死刑犯。徐自強沉穩，鄭性澤活潑，莊林勳少言。不知什麼時候，王信福也能走出冤獄的監牢，加入他們，從死刑犯成為救助者。

張惠菁

台灣作家