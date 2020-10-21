西遊記●兩兄弟愛同一個女人沒有問題

《橙路》作者松本泉病逝，有朋友很難過。我才驚覺自己未看過《橙路》，只看過《相聚一刻》。因為，童年時代，八十年代，方太有家規，不可看亞視，只可看無綫。損失慘重。

動畫上，《鐵拳浪子》、《超時空要塞》、《鐵人28號》、《鬼太郎》……全部沒看過；劇集上，亞視拍過的歷史劇，如《秦始皇》、《滿清十三皇朝》，沒看，只看到無綫的金庸武俠劇。慘慘慘。還好，韋家輝過亞視拍《還看今朝》、《暴雨燃燒》，在九十年代初，我已經升初中，反叛期，視禁令如無物。否則，看完《義不容情》，無法接力，會比死更難受。

說到《義不容情》，是很愛很愛，兩年前深夜重播，又一集不漏看多一次。藍潔瑛被屈殺人、邵美琪被推落火車、蘇杏璇條屍體在雨中被掘出，很多人記得。我反而留意向來被忽略的一節：黃日華鍾意周海媚，周海媚就鍾意黃日華個細佬溫兆倫。換了是一般大台電視劇，肯定講到溫兆倫都鍾意周海媚，兩兄弟開始有心病。神劇即是神劇，溫兆倫竟然無鍾意過周海媚，轉頭即溝邵美琪。現在看來，不知幾前衞。

往後三十年，本地恩怨情仇連續劇，幾乎有條潛規則：兩兄弟一定喜歡同一個女人；或者，兩姊妹一定喜歡同一個男人；或者，兩者並存。個兄弟與姊妹，不是泛指手足，是指血緣上的親屬。最經典例子，首推《天地豪情》，郭藹明跟周海媚是兩姊妹，同時搭上黃日華；然後，陳錦鴻與張家輝是兩兄弟，又齊齊愛上蔡少芬。隨便數數，類似例子，最少一百套。在電視劇，空間是封閉的，方便拍攝。我明白。次次閉門一家親，還是看得很氣餒。

壯男配熟女 床戲人人有份

墨西哥劇《黯慾橫流》（Dark Desire）在7月上架時，很多人叫我看看。少看墨西哥的電視或電影，是有少少吸引力，一看劇情：偷食、出賣、背叛，又卻步。看葉念琛的作品還嫌看得不夠？隔了幾個月，還是看了，因為鹹濕。據說女主角Maite Perroni有極度大膽的演出，即使今年37歲，但拉丁血裔，襟老。看劇照，有幾分全盛狀態Penelope Cruz的味道。總好過看童話故事《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）。以一個看AV的心態，《黯慾橫流》不會讓人失望，第一集，已經說到已婚女主角蒲吧，被後生一截的壯男勾搭，跟手肉搏，尺度直逼三級電影。你喜歡男人skinhead，不過頂唔順陳冠希？現年25歲的男主角Alejandro Speitzer絕對可以幫你洗走那條紅色長褲的記憶。之後，幾乎集集也夾硬加插一兩場床上戲，人人有份永不落空，企坐睡、前後上下、辦公室內、浴缸入面，包羅萬有。美中不足是劇集有個扮演法官助理的配角，年輕貌美，居然力保不失，一場床戰也沒有，會讓人看到心癢癢無法止痕。

兩母女爭仔 劇情貼地唔膠

看劇情？何苦呢？比本地電視劇更進一步：兩兄弟有同一個偷食對象，不夠；大哥一直暗戀弟婦，也不出奇；幾十年友情的閨密原來跟自己個老公有姦情，不算新聞；落重藥，講到阿媽的偷食對象，被阿媽狠飛，無法釋懷，於是走去溝情人個親生女，望住個女個樣諗住阿媽個樣來做愛。嘩，泰國劇集那些灑狗血情節，也是差不多吧。

看《毒梟：墨西哥》（Narcos: Mexico），可能以為墨西哥是罪惡之城，地獄一樣。看《黯慾橫流》，又未至於。至少，劇集入面的法官，有殺人嫌疑，一樣要接受警察調查，無法隻手遮天，已經比香港現實文明一千倍。何況，雖然劇情說到兩母女愛上同一個男人，好像有點膠，《黯慾橫流》總算額外附加一個說法：想做法醫的女兒，對死亡、屍體非常沉迷，不獲身為法律系教授的阿媽認同。母親在人前是個完美人辦，令女兒向來有種渴求超越又無法超越的壓力。極致到一個地步，連男朋友也喜歡自己老母多過喜歡自己，反而令她得到解脫，了解自己應該為自己而活，不用比較，不用滿足他人期望。曾經為性取向而迷惘，以為自己是異性戀所以疏遠同性戀好友，說服自己跟男人一齊比較正常比較寫意；到結局，終於發現，甚麼性別不是重點，重點在甚麼人。比起純粹貪求方便於是安排兩兄弟爭女或兩姊妹爭仔，事件發生前與發生後，對價值觀不會帶來任何轉變，《黯慾橫流》的安排，是不同層次。

說來，也悲哀。香港電視劇，基於政治因素，已經半被迫離地，只可指桑罵槐。尺度又越來越緊，拍場性愛戲，想逼真少少，恐怕也必定接收大量車淑梅之類家長的投訴。結果，凡事只可盡量中庸，盡量抽離，盡量無傷大雅。已經不寄望港劇能夠跟英美日韓相提並論，在今日的土壤下，跟墨西哥比較，也輸蝕。說到警察或檢控官為個人利益偽造證據老屈他人頂罪喎，比《義不容情》的岳華一心認定藍潔瑛殺人，更無法無天、明目張膽。在2020年的香港，真的可以創作出來？

方俊傑

觀塘長大，壹仔打滾，偏愛西片、西劇、中日韓美女。利物浦快樂球迷，非西人一個。facebook : 方俊傑