WriteHouse裏的人●生生世世離離合合

四年前，在耶路撒冷上Yehuda Bauer一課，很動聽。九十歲研究大屠殺的著名歷史學者教書，單人匹馬，坐在學生面前，枱上不放教學工具，只放鑲了石膏的手臂。脆弱的身軀，一下子就能跌傷，可是，笑起來卻十足一個頑童。

以色列人長期活在對立、不安全、恐懼的國度，火箭炮的聲響對教授來說很熟悉了。一個下午，再到他辦公室找他傾談，慢慢就會問到無聊、但令人好奇的問題：

「死亡隨時發生於下一分鐘，你不怕？」

「我好怕我的牙醫。哈哈哈！」老人智慧，刀槍不入。生死戰爭以外有恐懼，只有三兒兩女和年輕孫女，才會令老教授投降，「我不擔心自己，卻很擔心她。」

猶太人處境令人深思

在英國威爾斯念大學時，Yehuda Bauer曾經修讀中國歷史課。他是已故總理佩雷斯同代人，同期服役於集體農場Kibbutz。繼佩雷斯之後當總統的物理教授，與Bauer私交甚深。有一晚，兩人在總統府大廳見面聊天，突然停電。冬夜漆黑一片，甚麼都看不見，總統對Bauer說：「我知道有一個電掣可以把電回復。」然後，他伏在地上，慢慢像蟹一樣爬行，兩個學者在黑暗的總統府都哈哈笑了。

猶太人的處境，如今讀來，能開啟，也令人深思。我第一個認識的猶太人是奧斯威辛集中營倖存者，跟着，是一個在港的猶太商人，然後，也是幾個倖存者。後來在耶路撒冷參與大屠殺紀念館短期課程，上Bauer的課，今天再拿起他的書看讀一下，清晰的文字，跟幽默的真人說話一樣吸引。

近日也看了一齣由美國軍方拍下的紀錄片，紀錄盟軍解放集中營，幾乎每一個畫面，都是屍堆如山，每一具瘦骨嶙峋的屍身，訴說了無數絕望地死去的過程。而地獄影像，只是證據的表象，背後人的罪行，數算不清。只看了二十分鐘，真的忍不住要停住了。

六百萬人的大屠殺，在猶太人世界留下的社會創傷可以想像，但Bauer不認為以色列立國是因大屠殺直接促成，相反，大屠殺阻礙了立國進程。他說，倘納粹德國再多管控一年，集中營所有的猶太人將都不能活下來，倖存者是成功立國的核心力量，如此具大的災難，正也危害立國的長期奮鬥。錫安主義從建立身份到立國的理想，在大屠殺以前，一代一代猶太人經營，並在巴勒斯坦建下獨立的基地，就是因為這個基地，讓大屠殺生還者能創造影響。

他不認為內疚的感覺令聯合國1947年議決以巴分割，看不到美國如是，英國肯定沒有。只有拉丁美洲國家及歐洲小國受道德理據所動，最終，聯合國大比數通過以巴分割，這也主要是各國的政治利益考量，猶太人的感受，並不能主導國際政治，當時如是，現在如是。

早一點立國就能阻止德軍對猶太人的罪行？如果立國前的「以色列」能收容數以百萬計的猶太人，屠殺就不會發生？Bauer形容，社會創傷，令他們無法看清現實，上世紀四十年代，猶太人忍辱生存的處境，這一種現實，需要深思了解。

「如果這樣，又會怎樣？」歷史學家不應問的問題，他說，其實大部份歷史學者，偏偏會這樣做。

人只能活一次，用哪一種方法，沒有用哪一種方法，是不是就是失敗或是可能成功的因果？這裏的問題，可以越問越多，夜夜糾纏，難以證實。了解這段歷史，要慢慢從糾正錯誤觀點中了解，研究這段歷史期間，Bauer也曾誤以為二戰中的歐洲不知道有Auschwitz這回事，他感謝一些研究糾正了他的錯誤。

孤單從一剎那開始

猶太人可被救嗎？可以肯定，有拯救，但大多數行動都失敗了，不是因為救人的都很不濟，而是因為圍觀誹謗他們的人，對他們所處的絕望境地沒有很深入內在的了解。Bauer提出，訊息與了解存在鴻溝，有時訊息沒被相信。過去與今日，缺少的，不是資訊，而是了解。他相信，大屠殺影響着現代世界文明，也塑造着很多國家的命運。國與國的相互了解、宣揚和平、主動大規模的反種族滅絕，重新思考這一段歷史，就是他寫書《Rethinking the Holocaust》的原因。

記得，一位猶太人對我說，現代民主世界的發展，很難會讓這樣的大屠殺再發生，信耶？一片土地沒有被摧毀卻能令原居的人生生世世離離合合，我常想，這一次，香港人能留下的會是甚麼？在吹起寒涼秋風的夜晚，跟朋友討論香港人自我身份意識，原來，孤單是從一剎那開始的。說不下去了。

冼麗婷

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