上星期談到的Mike和Rebecca，都是今年初決定投身農業的舊朋友，各自在原屬的領域工作多年，Mike是IT人，而Rebecca就於不同NGO工作多年，但兩人都對農業非常有興趣，也曾在我的農場當了一段時間義工，比較了解在香港務農的難處。不過了解歸了解，也只是很片面的認知，還是待全身投入一段時間才能知道是否應付得來。這半年更多了一些朋友向我詢問關於轉行當農夫的事情，我想主要是歸咎於疫情之下，不少行業工作不足，更對自己所屬行業的前景失去信心。

關於這些「轉業」的問題，我很難作出個人經驗分享的，皆因我可是農民子弟，自小便知當農民是甚麼一回事，還是用我的同事「阿麟」的故事來參考吧。阿麟自中學畢業之後，一直在銀行前線服務多年，非常專業，但自2008年金融海嘯之後，銀行一方面縮減人手，另一方面又要原本只負責一般業務的員工負起更多銷售工作，如阿麟這些多年來只踏實做好客戶服務的人來說，深感壓力，也對行業前景灰心，不如趁未到四十時轉換跑道，做一些自己喜愛的工作。我跟他認識多年，他很早已在綠田園當義工，後來又跟一班朋友到我的農場做休閒農夫，大家都是年輕人，一起行山露營，又在農場幫手，十幾年的公餘時間都放在田野，想想轉行做農夫也應該可以吧！當年我正值招募員工，他便問我可否一試，大家是朋友關係，我請他先考慮清楚，因為從農跟在冷氣間工作大大不同，體力、耐力、意志是先決條件，農耕知識和技術又要重新學習，最慘是工資福利當然遠比不上工作多年的銀行啦，日後是否能闖出一片天也是未知之數。

2012年，阿麟破釜沉舟，正式加入我的農場，但最初兩年只能用「災難」來形容。在田地工作的體能消耗完全超出他的想像，上午工作完下午便體力耗盡，只能憑意志完成，而且效率差勁，又錯漏百出，種十棵苗會有七棵死掉；對農機又不熟悉，甚麼翻土機、割草機、電水泵、噴火槍全都遭殃，被弄壞過好幾次，慘被我調侃成「機器殺手」，他的問題成就了我的另一技能⋯⋯機器維修師傅；再者，對於假日農夫會員們的農業技術諮詢，他簡直窘迫交集，每周末的一大堆問題，可答不上兩三個⋯⋯最可憐是經常被我責備甚至勸退。作為朋友，真的不想責罵他，而且覺得他那麼慘，不如回去銀行業吧；而作為上司，又不得不指出工作問題，甚至思考辭退這看來做不起的員工。大家都在兩難中掙扎。

轉行務農 三年瘦十幾磅

這就是「業餘」跟「職業」的決定性差距，理想跟現實的距離似近實遠，大多數人潛意識間覺得農民是「不讀書」的一群，口裏敬佩，心裏卻不大瞧得起，認為誰也能輕易上手，我這二十年看過不少中途出家當農夫的人，九成不能成功轉為職業生產者，一就是很快便打退堂鼓走人，一係變成靠眾籌或寫funding資助農場為生。不過，阿麟卻堅持下去，沒有走上上述兩條路，三年後終於基本應付到農場的工作節奏（雖然瘦了十幾磅，哈哈），五年後更成為一班農青的大師兄，帶領一班小師弟師妹工作。他的技術雖然尚未成熟，但長年從事客服的經驗培養出的EQ和耐心，令他在這幾年間帶領新丁的工作做得比我更好。所以，中途轉業從農是否可行，不是行業的問題，而是個人決心與耐性的問題，大師兄阿麟就是好例子了。

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子，拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情，希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。