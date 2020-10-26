於躁動不安的世代，每人都捍衞自己的價值觀。難為正邪定分界，何謂善？何謂惡？在崩壞年代，我想透過結集多年的畫作去講。──香港藝術家迪嘉

開會、睇樓、掃墓、打小人早已搬到網上進行；一場全球疫症衝擊各行各業，連美酒佳餚巡禮都虛擬行事，隔住個mon孤獨試食試飲。香港藝術家迪嘉（Tik Ka），最近與網上平台tbc…合作，策劃了一場收費的全球虛擬個人畫展，強調並非疫下求生的Plan B。

「開過畫展，其實我一直想做一個實體展無法做到的觀展體驗，故跳出框框，做從未做過的嘗試，無論作品、展館設計、燈光、視覺、配樂都花盡心思，虛擬展覧比實體展要花更多人力物力心力，希望入場（入mon）朋友有一次難忘和深刻的體驗。」一臉倦容仍難掩興奮的迪嘉說，他同期會在美國L.A舉辦另一主題「赤子」實體油畫展，但基於疫症，藝術家無法親身出席。

一虛一實、線上線下的畫展同期進行，皆因創作人求變的心太強，不欲受疫症牽絆，停滯不前。

「觀眾可以上天下海，經歷生死，同時可以走近畫作（zoom in）細節觀賞，這全是實體展覽做不到的。」迪嘉指，近年看過不少網上展覽，主要是實體展覽的第二載體，或者加插了VR技術，但感覺與觀眾距離仍好遠，他希望做一個讓觀眾置身藝術家預設場景，同時能感受（和購買）畫作，賞展時間全由個人控制的一個「有電影感的虛擬畫展」。

展場storyboard如動畫 這世代黑白顛倒

除了過百張原畫，迪嘉還要設計虛擬展覽場景、燈光，加插音響和特效。「因為要營造電影感，我要畫無數的storyboard，其實跟拍動畫沒分別，但又加設了互動環節，最大挑戰是沒有前人的reference，每步都是摸着石頭過河。」迪嘉說，更大的挑戰是用實體畫作講抽象議題，再以虛擬場景展現，是一種真實的「跨界」創作。

「善惡」的議題既抽象又嚴肅，迪嘉一直鑽研透過看似輕鬆、色彩繽紛的畫作說潛台詞。「以前只係超人打怪獸，大家有冇想過怪獸點解俾人打呢？超人係咪一定正義呢？在崩壞年代，善惡變得複雜。難為正邪定分界，何謂善？何謂惡？於躁動不安的世代，每人都捍衞自己的價值觀，每人也對每一個定義有自己的認知；善、惡於當下變得更複雜，善、惡是一個階段？是一種因果？是本性還是動機？」迪嘉認為，這個世代善惡不分、黑白顛倒，但任何一個處境、時刻，善與惡都是相行並存。

「在善惡因果的議題上，香港好少公開談論。好多展覽傳遞的訊息都是：舊時香港已不復再。大家唔講『思考善惡』，不如我試吓講啦，看昔日價值觀是否能沿用至今？」迪嘉舉例，大家耳熟能詳的《多啦A夢》，經常幫助大雄的叮噹，他的善念是否會生出惡果呢？迪嘉希望向全世界拋出問題。

一直在藝術與商業間遊走的迪嘉，作品不時混合中國傳統與日系浮世繪風格，再crossover西方資本主義說故事。身為星戰迷曾經推出過「中式沙鍋」（靈感來自Star wars）年畫，將Yoda大師與壽星公結合、哪吒附身Luke Skywalker、Leia化身嫦娥，將香港多元文化打出海外，強調「made in Hong Kong，唔止係紅白藍」。這次透過多年結集的畫作說善惡，加上不斷轉換的場景和音效，有很超現實的觀展體驗。

疫下新時代選擇虛擬 收費建實體經濟

同樣在香港土生土長的「tbc...文創經濟體」首席營運總監袁子才，一直在找尋網上平台、演繹故事的新出路，尋求轉型，更首次將傳統實體畫展搬上網絡，有種開荒牛的感覺。「有別於一般傳統網上展覽，用前瞻性視角結合科技與藝術，令觀眾置身於色彩鮮明、善惡朦朧的網上畫展之中。我認為虛擬展不會取代實體展，這只是新時代的新選擇。」他認為虛擬展場無邊無際，但由於概念頗新，宣傳的力度需求不少。

武漢肺炎持續大半年，講求人流聚集的會議及展覽打擊首當其衝，今年包括Art Basel和書展等大型展覽都要延期或取消，不少位處中環的老牌或大畫廊也難頂咋舌租金而撒離黃金地區避疫，部份畫廊、拍賣行也紛紛進行網上展覽、live即時導賞甚至360度虛擬展，但大都是免費招徠，迪嘉全球網上作品展「善惡」卻收取38元的基本門票，冀在虛擬世界建立實體經濟。有經營活動管理系統的初創公司負責人表示，成本較低的線上展覽是未來趨勢。

「虛擬畫展成本並不低，花的心思比實體展覽更多，心血用於跳出框框。」談到這新嘗試，迪嘉說。

善 惡 ─Tik Ka from East 全球網上作品展

日期：10月30日至11月13日

基本票港幣$38連限定紀念卡一張

購票：https://ticketing.tbcstory.com/tikkafromeast

採訪、攝影：鄭天儀

部份圖片由受訪者提供