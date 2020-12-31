必須告別的年代，一年，像昨天一樣短。今天新的一年，無法走出昨天。新的一年，要解決過去，而我們，無法再快樂的在一起。學習面對失去那寶貴的，就是學習走一條新的路。

去年今日，歷歷在目。我陪媽媽在醫院從除夕走到新年，病房裏只得兩人，她問了我兩條她感覺很重要的問題，一是關於過去，一是關於未來，然後她安然接受希望的針劑。當你要跟死亡對決，其實是不會害怕死亡，而是一步一步的，打到最後。直至今天，我還是不相信沒有贏的可能，事實，根源已經逆轉了，只是，元氣、命數，一步都很重要，而我們只能活一趟。

政治急變 未及反芻2019

看到九十四歲的英女皇，無法不思念生命力強韌的媽媽，我天國中的女皇，從小至今都希望她萬壽無疆。朋友傳來真女皇的聖誕演說，下款寫「女皇的演說」，少了一個「英」字，像是自己人了。對於現在每晚起床都會想着如何把家裏一切運到英國的人，看見有相同價值觀的領袖，是不介意「投誠」了，她幽默回說：「當然。」年輕的親人很高興地稱呼女皇做「事頭婆」，從上一代的諷刺式叫法，到下一代莫名其妙的親切感覺，三代人的時間，物換山移，脫離管治與利益關係之後，剩下的，就是價值觀與感情。

英國在香港留下的司法制度，是公平價值的最後堡壘，在告別的年代，最大的災難，將會是終審法院的英國或外籍法官拉隊離場。英國下議院外交事務委員會議員2019年7月向到訪的劉慧卿提出過，當香港不再有公平及自由的審判、司法自主不能維持之時，會考慮要求撤走英國法官，不會留下來為失去正當性的司法系統作花瓶。

2020年中實施港版國安法後，這個憂慮再次浮面。提出香港要進行司法改革的烈顯倫在電台節目說過，終審法院法官應有司法智慧（judicial wisdom），考慮本地社會情況，而非在真空中操作法律。多年前，有意見認為，一國兩制下，法院不能繞過政治現實，包致金對此有這樣的回應：「The judiciary decides according to law. If the judiciary decides according to politics instead, the rule of law dies. Some people do not believe in the rule of law.」原則，是寶貴的，當時我們大概也沒有想到香港會實施國安法。

2020年急變的速度，快得讓我們未及反芻2019年的憤怒，已經走到大疫與政治急變的旋渦。四十多年前，我們想也想不到英國對香港人國籍會有今天的轉變。去年在倫敦St Pancras車站，問一個從Kent乘火車到倫敦金融中心上班的中年人，英國對香港的道義責任重要嗎？他毫不考慮：「重要。」只是他們當時要優先處理英國脫歐問題，分身不暇。誰知短短一年過去，香港已成為英國人心目中首要處理事項。

千辛萬苦、迂迴曲折想得到的英國國籍，一下子，竟然出現了。對決心移民的小中產，的確是放下心頭大石。聽過一個計劃移民的家庭，透過顧問打探英國以外的歐洲國家移民條件，其中有申請的條件包括，捐獻四百萬（港元）作為興建社區設施包括老人院或是康體設施之用，還要給地產中介六十萬元（港元）作佣金。我想，如果英國聽到這種移民條件，開啟逃生門給港人，實際地，既有資金收益，也可以履行道義責任。

BNO 5+1 計劃算是頗寬鬆，但聽說仍有申請人希望再寬鬆。例如家庭成員名單，可不可只寫父母其中一人及子女，讓父或母其中一人，變成個體申請，方便他們繼續留港工作，不影響在英國子女家人入籍年期，自己也可以獨立申請，將來團聚。現實是不可以的，除非夫妻離婚。更有一心以BNO移民英國的申請人問，「我家養了十八年那隻大龜，如何一併帶去英國呢？」

每個矛盾心境 都是歷史

人有權走一條新路，但香港人目前的社會、家庭、內心的分裂感覺，的確令人傷感。一邊鼓勵別人離開，其實自己心裏淌血。一邊說着要怎樣離開，其實不自覺地想把香港的家原封不動移往異地。要走好這條大變局的獨木橋不容易。

年紀較大、資源充裕的朋友說起近況，他心境平靜，只是擔心年輕人的思維，「試想如果沒有2019年下半年的動亂，香港就沒有今年（2020年）中的政治環境改變。」某程度，一閃念間，我也有泛起這種想法。我絕不勇武也不支持暴力，可是，何不說，如果政府及警隊不選擇使用暴力對待巿民，他們或可贏盡。

年輕人有他們的想法及選擇，大陸對香港的意圖其實很明顯。要變的遲早會變，想不到是英國的反應。現在，所有人都可以選擇改變。願意留下來依大陸人一套做，也是一種選擇，當然，這是反面又悲哀的說法。

現在每一個香港人的矛盾心境，都是民間歷史。

冼麗婷

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