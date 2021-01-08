所謂「傳承」，如果只顧「承」而不去「傳」，時代瞬變，幾代家業或一身絕活亦難以死守，或許只成歷史巨流裏面的泡沫。

周末受邀到陳幼堅兒子Alex位於大坑的藝術空間「THE SHOPHOUSE」，絕對喜出望外。他把這有83年歷史的五層戰前唐樓，誠實地保育和活化起來。「保育」是花近兩個多月時間，還原外牆的上海批盪、重新處理每層被破壞的老式地磚、找木匠維修木樓梯的欄河，為的是原汁原味呈現香港裝飾藝術風格Art Deco的曾經。至於形而上的「活化」就比硬件更花心思，Alex親自從世界各地引入匠人藝術家的手作，層層主題風格不一，將這三級歷史建築的厚重歷史感逼了出來，再讓手作各自表述。

「他試過溫馨勸阻別人自拍打卡，手作可以任影，但希望公眾要留意返邊個先係主角。」陳幼堅模仿兒子的藝術家風度。張揚的父親，偏偏有個低調、內斂的兒子，惟有逆向而行的作風，淋漓遺傳自父親。

140道繁複工序 附加本土意義

本身是潮人的Alex 想以摩登的手法讓手作的溫度可以在新世代「傳承」，不失當代的玩味性。

地下的古董玻璃櫃裏放了香港人熟悉的一批罐頭和舊藥紙盒，甘露園補腎丸、長城牌午餐肉、樂佛氏白鳳丸。慢着！那當然不是普遍的罐頭和藥盒，看清楚、摸清楚是一個個觸感與絹相似的錫製茶罐。鐵皮表面帶有打磨出來的光澤，將蓋子貼近茶罐口時，蓋子像有引力緩緩而落，最後完美蓋合。

那是京都有146年歷史的老舖「開化堂」製作的茶罐，每個茶罐須經過140道繁複工序手工完成。Alex特意找來開化堂第六代傳人八木隆裕合作，用香港最地道的草根罐頭名物或成藥盒做表皮，附於百年老店的茶罐身上。切割、敲打、研磨、壓製、工序不變，卻成功讓本應過期就丟掉的罐頭借屍還魂，附加本土意義，而且能世世代代相傳下去。而且，茶罐不一定是茶罐，可以放咖啡豆、飾物、情人的貼身信物，打破老店銷售獨沽一味產品的局限。

關東大地震後 廢墟下茶罐完好

記得幾年前看過《誠實的手藝》一書，就提到開化堂。印象深刻的一段是1923年日本關東發生7.9級慘烈大地震，當時東京的建築物被摧殘得面目全非。挖掘現場時，有人在廢墟下找到多年前購買的開化堂茶罐，瓦礫中它不但完好無缺，裏面的茶葉也毫無變質，那客人特地到京都再拜訪開化堂，那是八木隆裕的父親向他說過的故事。

開化堂世世代代都做貯茶的茶罐，但八、九十年代日本經濟崩壞市場也開始飽和。大學時八木隆裕向父親表示要繼承家業，卻被老父揶揄他投身夕陽工業是笨蛋，更把他驅離家業，希望他另找工作。偏偏八木就不信「好物無好報」，他找倫敦的茶館「Postcard Teas」合作，在米蘭家具展上獲獎，在巴黎展出茶筒技術，產品多元化至成為燈具、咖啡道具、音響載具等等。最後父親滿意交棒，還每天到兒子開創的咖啡店喝咖啡。

我相信，Alex是受到這些故事感動吧？將歷代香港人打拼的血汗故事，付託於百年手藝之中，經過匠人之手打造成永恒之物。

手藝是傳統而不妥協的，但手藝的用途和表述方法可以百花齊放，這才是「傳承」的出口，令絕活可以被看見而不是離地竄進博物館經歷可悲宿命。

鄭天儀

文藝平台「The Culturist 文化者」創辦人、大業藝術書店主人