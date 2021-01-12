新年的第一天在家讀了黃雋慧的《不漏洞拉：越南船民的故事》。1975年越戰結束，越南成為共產黨統治的國家，其統治措施引發逃亡潮。許多人乘船離開越南，所冀望的不外是抵達一個不同的未來。但「未來」不可知，「未來」首先以地理的模樣、以海洋相鄰接的地域顯現——難民們坐上船，首先抵達的是海洋與周邊地區：是被接納，或是被劫掠？決定他們的命運。這是我們曾經聽說，但是不熟悉的一頁東南亞歷史。這些難民的故事，也是一個面向讓我們看見：東南亞的地理空間與歷史經驗是怎樣彼此相連的。

1978年台灣的《中央日報》曾經刊出稱是越南人絕筆信的「南海血書」，後來被揭露是虛構（自稱為「血書」翻譯者的人其實是作者，假拖一個虛構人物的名義寫了這個「創作」）。「南海血書」在當時被大肆宣傳，模糊了虛構與非虛構的界線，有意地在創造一種共產統治恐怖、慘絕人寰的印象。或許是因為真實曾被政治宣傳偽造過而令人冷感，我是直到讀黃雋慧的《不漏洞拉》才想到，對呀，虛構是假，那真實的歷史和難民經歷是怎樣的呢？

重獲新生 解囊助難民

未必全都如「血書」那樣不堪回首。船離開越南後，有人在海上漂流，被海盜洗劫一空，女性更遭受強暴的痛苦。有人漂流到鑽油台旁，工作人員幫助他們以海難者身份入境鄰國。有人流落小島，被語言不通的漁民幫助，給了他們飲用水和魚。如能活著到達馬來西亞、香港、印尼，便有機會在這些第一收容港循正式管道轉往加拿大等難民收容國。澎湖也曾有個講美難民營，只是不是國際組織承認的第一收留港。大海（以及海洋上的掠奪者）吞噬了不少人，但船民當中能夠前往第三國重獲新生的人，有不少家庭還保留著那段回憶。作者黃雋慧訪問了許多船民家庭與後代，她在書中說，不少人會去越南或其他發展中國家做志工，敘利亞爆發難民潮後，也有許多船民家庭盡一己之力解囊幫助。

作者黃雋慧出生在香港，現為加拿大國籍人。她是在1997年香港政權轉移前舉家遷往加拿大的移民之一。她所成長的80、90年代香港曾有不少越南船民，每天廣播電台會向越南船民宣告政策，因此許多和她同時代的香港人記憶中都有這樣一句越南話：「不漏洞拉」（越語，寫成粵語發音的中文字）──意為「從今以後」。

張惠菁

台灣作家