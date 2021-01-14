兩年前當知道師傅回到越南順化慈孝寺度過最後日子時，心情沉重，兩年後，梅村的朋友透露禪師的健康狀況仍然不太穩定，時好時壞，但他依然心志堅強。一行禪師於2014年中風，2018年10月回到祖國越南，希望在他16歲時出家的地方──慈孝寺度過餘生。2020年10月11日，禪師在寺中度過了94歲生日。今天自己開始再閱讀他的著作，也重溫70年來四海弘法故事，在黑暗時代饒有意義。

1969年，一行禪師代表佛教和平使節參與巴黎和平對談。1973年簽署巴黎和約，越南政府取消了他的護照，拒絕讓他回到越南，自此流亡法國，長期在海外活動。而禪宗的正念修習，也因此而傳播遍世界，並且由宗教變成了心理治療方法，也成為生活哲學。因為流亡，才能見自己、見天地、見眾生。我進入政府工作頭兩年，狀態不好，因緣際會，參加了梅村一星期的禪修營，並決定皈依一行禪師，同時也認識了真空法師，看了她的傳記《真愛的功課》，開始回溯他們年輕時在越南的經歷，包括反抗政府對佛教的壓迫，目睹同代人公開自焚抗議而無能為力，一行禪師為南北越和平而奔走，創出「入世佛教」，最後卻長期流亡在外。

回歸當下感受 觀察自己

多年來他與梅村的僧侶到全世界去傳揚正念（Mindfulness）思想及教導大家實踐，設立靜修中心，禪師著作等身，作品已經繙譯成多國文字，不少成為暢銷書。他在《佛之心法》一書中以漢字造字法解釋「念」的意思：「念就是要記得回歸當下。中國人使用的『念』這個字符有兩個部份，上部份的意思是『今』、『現在』，下部份的意思是『心』。」正念就通過覺察自己的呼吸，令自己回到當下這一刻，感受到生活上的細節。香港人對於吃東西，願意花很多錢，但其實很多時不知其味，因為吃的時候，心念根本不在，可能在談話，可能想着明天工作。大家已經有多久沒有專注地吃東西？我們走路，只為去某個目的地，心念根本不在步行之上。

在眾多禪師作品中，大家可以從台灣大塊文化出版的《跟一行禪師過日常》（總共七冊）這些小書開始。全套書是教大家怎樣坐、怎樣走、怎樣吃、怎樣鬆、怎樣愛、怎樣吵、怎樣看，沒有深奧的佛學道理，由禪師娓娓道來如何感受到生活的味道，放下煩惱，正念修習令大家回到當下一刻，自在地觀察自己。

香港這兩年的社會動盪，政權對善良市民的壓迫，都令大家喘不過氣。對未來的焦慮、負面新聞的影響，崩潰彷彿遲早也會來，但與其被動地等待，倒不如多行一步，嘗試正念修習，先觀照自己，自在放鬆，放下困頓，這樣才能夠看得清，也看得遠。

陳日君樞機說要光照自己，才能夠光照別人，我深信當人人都點亮自己時，亮光就足以驅走黑暗。

劉細良