兩個剛離職的年輕記者來訪，閒聊。我傳了一張相給很久很久沒有聯絡的舊同事小元，把兩個女孩在廚房洗碗的背影出賣，私自起題：「最有食力中國組。」前中國組主管回訊爆全組最強實力：「她是全組最食得嗰件。」我重複朗讀，廚房裏的人，giggle得幾乎震碎了碗碟。他接續來訊：「食到要勒令離開餐桌，不准再接觸食物。」

誰是中國組最有「食力」嗰件，下回分解。

回說兩個女孩的戰鬥力。那天，怕她們未吃早餐，於是，萬惡薯為首，放幾件炸薯餅入焗爐，再叫她們先喝好朋友代煮的蘑菇湯，不要放涼了。「我已經在喝。」背後有湯匙碰撞碗聲，及喝湯聲。我喜歡喜歡吃的人，提議她倆加入慢食馬拉松小組。入會資格：能夠由中午十二時吃到晚上十二時，懂得把普通食材煮到回味無窮。

年輕記者歷豐盛 浴火重生更銳利

回味無窮，是共同的，最重要，它是不設限制的一種自由感覺。這時勢，半天慢食，在時間與心靈上都是奢侈的。要不是找到相同的精神養份，一切，很難從一粒即食蝦餃說起。直至冬日熱麵包發酵得出奇綿軟柔韌，焦糖香氣下，我們回味工作。

世界最大的恐懼、最深的哀愁，如果能走到天邊，透過一個情節，說出世人的感受，表達一種看法，那是傳播者的福份。最大的痛苦之後，往往有綿延天下的愛，那是傳播作為「醫治」的功能，也是當記者最大的回報。

有一刻，在一個採訪例子裏，勾出三個人的共同感受，坐對面的圓圓大眼睛呆望着，幾乎要化為水。我垂下眼簾一秒，最終，只有最吃得的，擱下眼鏡，拭了一下。三年多的新聞歷練，顯然已經讓兩個年輕女記者走到很遠的思想角落。那裏有最曲折、最震撼的情節，最權威、最需要拯救的人。為此，年輕的亢奮，年長的也會亢奮，新聞大事，有意思的人，是記者一生的興奮劑。

年輕記者坦白的把心裏的「虛榮」說出，新聞生活，有時讓她自覺跟平常人不一樣，甚至覺得身邊人的生活蒼白得提不起興趣去聆聽、交流。其實，再重要的事情、人物，回看，一段一段如影片。而我們自己，始終平凡過活。「採訪經歷是用來分享，不是跟人比拼（炫耀）的。」這說法，我是在餐桌前想到的。記者最強的本領是解讀，而不是讓自己迷失於燦爛的新聞之中。看過、聽過、感受過萬千重要事情，那不是我們與眾不同的原因，而是謙卑的開始。

「媽媽不斷叫我轉過份工。」三年來，兩個中文大學畢業生萬多元月薪，只加了數百元，其中兩年凍薪。我聽得真的心寒。兩人在劉進圖遇襲那年入讀新聞系，然後是雨傘運動，還有數不盡的中國新聞採訪困難，然後，是「反修例」至訂立國安法。以往，「有人付錢給你做想做的事情」，這是一直不計較堅持當記者的麻醉劑。今天，麻醉過後，刻苦工作留下寶貴的價值觀，那是對新聞工作始終不渝的原因。這一刻，兩人都沒有打算離開香港，還去關心今天讀新聞系的學生有希望嗎？每一個人對自己有不同要求，個人答案並不重要，「做記者有很豐盛的生活，我喜歡今天的自己。」我說。

她們滿意了，但願中國組能浴火重生。之後，「食力派」又提出好奇問題。好奇不在留白，而是那些還沒有打開過的。這回，她吞吞吐吐，對面的圓眼睛睜得更圓，緊張同伴冒失多於拿不到答案。我鄭重望着她，笑着說：「咁，你要問得狠一點，才有機會成功。」

The Crown有一段，或許是如何進入別人內心深處的參考例子。首先，銳利要放在感覺及觀察上，說話，要小心而subtle，適當時候，拋磚引玉。話說著名畫家要替邱吉爾畫一幅人像畫賀壽。人像畫家，如人物訪問的記者，幾次系統性的現場接觸後，在竣工前，畫家提出獨自兩人再「細執」畫作。畫家一邊畫，一邊不經意的恭維也懂畫畫的邱吉爾，說他的作品散發真誠訊息。

好日子發掘人心 壞日子發掘創傷

「能說出那些作品如你所指？」

「特別是金魚池那幅。」邱吉爾側過面去，然後，說話心不由己。畫家沒有放棄進攻，「你一次一次回到魚池，到過那裏超過二十趟。」畫家感覺，平靜、優雅池水下，暗藏絕望；不起眼的顏色，其實想說出巨大的傷痛。「那可能是說你多於我。」首相回擊。真誠的作者、畫家，都很容易出賣自己。邱吉爾也感覺畫家筆下幽暗扭曲的樹林很不尋常，原來，當時他兩個月大的兒子去世。於此，首相的傷痛在沉默裏一觸即發，他最小的女兒Marigold，兩歲九個月時因病去世，當天，他回家時，妻子哀鳴如受傷的動物。「一年後，我們買了Chartwell，我把她（骨灰），放在魚池裏。」

好日子，發掘別人內心深處；壞日子，發掘社會的創傷。好日子壞日子都不要放棄。

冼麗婷

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