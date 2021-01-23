才子朋友叼着煙、䟴着二郎腿朝電視裏推銷財政預算案的波叔拋出：「嗱！政府千祈唔好加煙稅，冇外遊、限聚令、晚上禁堂食、關酒吧，我已冇乜人生樂趣，再要我們這些升斗市民捱貴煙，我就真係Ｘ你阿茂整餅！」

才子半生浪蕩文壇，從來齋啡與煙不離手。自從十幾年前香港室內全面禁煙，《志明與春嬌》的經典情節鬧市後巷「打邊爐」就成為他的日常，碎碎念着：「抽的不是煙，是寂寞」云云。他常說還未找到戒煙的理由，但人到中年，也決定少抽丁點，偶爾轉抽加熱煙，希望健康一點。

我的耳朵記憶總有他那支Dupont古董打火機的愉悅脆聲，但從無印象那打火機實際長甚麼模樣，只記得是銀色雕花的。

隨身物無疾而失 像老朋友移民

打開機蓋發出「叮」的一聲，像有歲月的鋼琴低沉而銳利的響聲，與煙霧繚繞，叫人放鬆。這陪伴他廿多年、歷劫喪失（在的士已遺失好幾遍，都能尋回）、壞了又維修好的隨身之物，最近終於無疾而失，讓才子惆悵了好些時日。

「就像一位老友移了民。」才子把玩着七仔買來的廉價暫代品，幽幽地說，的確我們身邊已有不少人出走了。方寸之物，火燄升騰和熄滅之間，隱藏着男人內心千言萬語。

因為看到有人手工金屬雕刻了一個打火機給時裝設計師鬼塚，我就構思找尋一位工匠師給才子手雕一個打火機，這樣聲音和圖騰都會是他鍾愛的，希望可以讓他忘記失「前度」之痛。結果，在網海打撈良久，我找到身在台南的一位工匠，我很喜歡他的手工，線條靈活又不乏創意，就主動聯繫上他。

不甘平淡，原是素人的他近年開始在金屬手錶上雕刻，慢慢在YouTube上自學其他金屬雕刻的技法，還自製所有雕刻工具。「對於剛入門的我，那些套裝工具花費太高。由於英文我不大聽得懂，只有在網絡上揣摩製作了工具。」他還向我展示了視頻，看到其甚專業的車床、電動雕刻刀、拋光儀器等，果真嘆為觀止。「工具都是輔助，最重要是刀具製作，磨刀是最大的挑戰。」

工匠為妹雕刻 令人回味的故事

兩年前，素人工匠開始揣摩金屬雕刻，還向我展示了其火機處女作。某天，他替妹妹畫了一個圖案，妹妹甚喜歡，於是他便把圖案雕在火機上送給她當紀念品。那是一個戴黑超的長髮骷髏頭，另一邊骷髏頭脫了眼鏡，看到半邊髮型是鏟青，骷髏頭又似是死神，幽默的型。「這顆做得不是很好，始終是首個手作。」手藝是次要，心意才重要。

知道匠人近年苦練成雕刻師有成，還正在籌備他的工作室，推廣金屬雕刻和皮雕，我更說好通關後會去拜會他，給才子設計他專屬的「新歡」。

女人或許靠珠光寶氣輝映美貌，表現個性；男人傾向以精密機械或構思彰顯品味。就是喜歡這種手作的溫度，似是而非的宣言，隨工匠的手刻劃，用家賦予感情，變成讓人回味的故事。

鄭天儀

文藝平台「The Culturist 文化者」創辦人、大業藝術書店主人