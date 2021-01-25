梅艷芳未成名年代來過這兒訂購西城秀樹的日本寫真集，酷愛攝影的任達華九十年代也常上去買日本攝影書。已有七十年歷史、位於尖沙嘴的智源書店宣告本月尾結業，難堪的不想，只想痛快事，對於無數熱愛日本動漫偶像電玩藝能電影音樂時裝攝影飲食潮流文化的你、我以及筆者的已故兄長，曾經都在智源買到無數日本心頭好，留下過無數美麗回憶。

樂隊Guns N’ Roses在名曲《November Rain》都有唱「nothing lasts forever」，特別切合一切美好都跟我們而去的香港。自小學開始至今已幫襯智源書局近40年的筆者，去年11月突然收到書局職員傳來的WhatsApp，透露這間日本書店已決定2021年1月尾結業，不免感覺欷歔。

憶述遊走智源的美好歲月，正是追尋我們香港人已失去的共同美麗回憶。自小跟大我兩歲的哥哥熱愛日本動漫，在那個沒有互聯網也沒有網購的八十年代初，小四生的我，開始跟升上中學的哥哥遊走本地售賣日本書的日本百貨公司如銅鑼灣大丸、松坂屋、三越、崇光、尖沙嘴東急、伊勢丹、沙田的八佰伴，旺角環球模型等等。

日版《龍珠》帶動漫熱 梅艷芳訂西城寫真

小六才認識到尖沙嘴金馬倫道的二樓書店智源書局。因知道有國際學生證到智源買日本書有九折優惠，升上中一即亦拉攏其他同學一起申請國際學生證，放學後與同學一起到智源購買鳥山明繼《IQ博士》後創作的人氣新作《龍珠》日版單行本，不少本來從未買過日文漫畫書的同學都因為《龍珠》而成為智源常客。

沉迷興趣也會像打機升呢，在八十至九十年代成為智源常客的我與哥哥亦然。曾是《蘋果》副刊記者的哥哥張一豪，熱愛日本動漫電玩甚至偶像潮流，他八十年代中期中學畢業後第一份工作，是在智源負責日本書籍訂購部門，不久他亦升職負責日本漫畫及雜誌訂貨主管，「公司仍留有梅艷芳未成名年代來過呢度訂購西城秀樹日本寫真集嘅紀錄，好鍾意攝影嘅任達華，都經常常來買日本攝影書。」這些哥哥對我說過的話及畫面，如今只可留在腦海一隅。

由於哥哥曾在智源工作，於是也令我跟書局內的職員成為朋友，書店本身是家族生意，第二代老闆王生地位猶如黃玉郎，他的家姐很疼錫員工，也是愛貓人，令我至今難忘。當年筆者亦已認識現今第三代店主Winnie，那些年她像我還是中學生，會帶同只是小學生的弟弟到書店幫手。當年智源不僅是全港最主要做門市及批發的日本書店，亦是一間很有大家庭感覺的實體書屋。

哥哥離職後，我們似當年不少瘋狂購買日本書的書迷一樣，申請成為智源批發戶，因為當年我倆訂購日本漫畫及雜誌的書量已及得上普通零售店，一直可以用批發價長訂日本雜誌及預訂日本漫畫。在還沒有網購的年代，我能夠三個月前預知和預訂日本將出版的漫畫單行本、動漫特刊、明星偶像寫真集或動漫畫家畫集，都是靠日本寄給智源的預訂書單資料，單是每個月出版的日本單行本list都巨型過大開的報紙，每月我都會在店內乖乖坐低細閱單行本list選取心頭好，然後填上一張張柯打卡，預訂新書。最快樂的時刻，往往就是等待職員拆箱，有如拆禮物的時刻。不是純粹滿足消費物慾，由《鐵拳浪子》到《愛與誠》再到《Touch》，帶給我們青春熱血物語甚至人生嚮導，更另類青林堂的丸尾末廣、日野日出志，亦擴闊我們接受能力及創作幻想自由空間。

可能大部份人想起智源八九十全盛年代，都只會想到是《明星》、《平凡》等日本偶像雜誌或《龍珠》、《城市獵人》、《淚眼煞星》日文單行本大賣的年代，但智源曾經對很多客人而言並非只限訂購日本漫畫及偶像書籍。筆者跟很多客人一樣，九十年代透過智源訂購到很多日本版的電影LD雷射影碟。雖則至今LD已被淘汰，但精美的封套設計仍能作為美好悅目的珍藏。

indie樂迷訂書首選 最後尋寶完美總結

智源亦曾是孕育香港無數樂迷對日本流行曲以外的歐美日搖滾及indie音樂瘋狂熱愛的地方，筆者亦不例外。互聯網仍未流行又經濟好景的日子，九十年代日本visual rock興起之際，無數散客及批發戶都從智源訂購visual rock音樂雜誌及樂隊寫真集以至曲譜。喜愛歐美日主流另類音樂的筆者亦從智源長訂不同類型的日本音樂雜誌包括《ROCKIN’ON JAPAN》、《WHAT’s IN》、《音樂與人》、《米國音樂》等等，一直有助筆者相關的外國娛樂及樂評工作。

不過自從外國網購興起、實體書式微，筆者亦像大部份客人一樣，已逐年減少在智源訂購日本漫畫及日本雜誌，不過一直以來仍在此店繼續長訂日本音樂月刊《ROCKIN’ON JAPAN》，保持廿多年批發戶長期客戶關係直到書店結業。當日為了這個專題到訪智源拍照，亦成了筆者最後一次到這間書店取書，還跟其他客人一起作最後尋寶，成為跟智源走過近40年日子的完美總結。

店主：唔想間舖殘舊至執

智源書局的第三代店主Winnie，十多年前從加拿大回港接手爸爸的生意，視智源為屋企的她，坦言在智源的每個年代都開心，「細個時來幫手賺少少零用錢好開心，到返來接手生意，曾經嘗試很多改革亦感到滿足。」

即使近年實體書市場萎縮，書店難做，但Winnie仍樂觀面對，沒有怨氣，「時代變遷係好自然，我諗咗好幾年才作出結業決定，唔想間舖搞到殘殘舊舊至執。我亦冇諗過宣佈結業之後客人反應咁熱烈，排晒隊上來買書，一個星期已差不多清咗好多存貨。」這間舖本身是Winnie家族擁有，書店結業後暫時未有新計劃，但她表示亦會順其自然，樂觀面對。

更癲喪的回憶

多年來智源是卧虎藏龍的日本文化聖地，筆者認識不少更癲喪的資深日本漫畫迷與奇人，各有回憶。

盧子英：唯一日本書先驅

人稱動漫博士的盧子英，73年已開始光顧智源，「當時香港只得大丸一間日本百貨公司出售零星日本書，智源係香港獨一無二專門賣日本書先驅，書量多，空間密集，感覺好震撼，亦因為當年智源買到嘅日本書，令我開始能夠飛去日本接觸到日本漫畫家。」盧Sir選了七十年代在智源以15元購買的石森章太郎《漫畫家入門》作為最有紀念價值的一書，「當年15蚊其實等於現時幾百蚊，算幾貴，自己考慮咗好耐先買。」

漫狂阿良 每周訂書以箱計

周啟良是八九十年代智源數一數二訂書量最瘋狂的常客，每星期買書量數以箱計，漫畫珍藏量驚人，「我好記得74年播完《超人太郎》之後，我喺旺角二手書店見到啲二手日本漫畫貼有智源貼紙，開始搵呢間書店。八九十年代買得最瘋狂係因為當年收入最理想。」阿良表示多年藏書已入倉，現在年紀大亦沒氣力再整理收藏，惟有揀本在家最常看的絕版望月三起也畫集，作為在智源買到最有紀念性的一書。

林祥焜 中學撲書搞到病

小時候已是漫畫迷的林祥焜，初中時代習慣不吃午餐儲起飯錢來買漫畫，「土瓜灣讀中一嗰年剛推出池上遼一嘅《淚眼煞星》，我儲夠錢去買日版單行本，行勻旺角都冇貨，放學自己走去智源搵，居然畀我買到最後一本，雖然好開心，但嗰日冇食午飯又逼車返屋企搞到病咗。」他慨嘆智源結業後很難找地方訂購心儀的日本雜誌。

前員工阿銘 見證高達率先賣

阿銘九十年代曾任源智訂書部員工，原來他早在七十年代已幫襯智源，亦做過兼職。他覺得七十年代在智源購買的《機動戰士Gundam紀錄全集》最有紀念價值，「本書當年二千幾日圓算係非常昂貴，亦都唔易買到。」阿銘亦難忘智源七十年代率先訂購《機動戰士》模型來港發售的熱鬧場面，「嗰時未有店舖賣高達模型，智源已入貨，嗰陣我亦喺智源做暑期工，幫手拆開一箱箱貨，好多人上去買。」

撰文：張一明

攝影：潘志恆