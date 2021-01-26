去年初在香港爆發的武漢肺炎，恍如一場沒有硝煙的戰爭，轉眼已持續逾一年，疫情一波又一波，而今不僅不降反升、確診病例逾萬，佐敦更成為封鎖區，the best is yet to come。攝影師朱迅（Birdy）用紀實的鏡頭記錄疫症下的2020年，雖然大家早已習慣活在病毒氾濫時，然而重溫過去這年的大小瞬間，卻仍覺不可思議。

看着展覽現場的黑白照片，荒謬及超現實的畫面一幕幕浮現眼前。疫症開始時，到處是排隊買口罩及領口罩的人龍，鬧市中的藥房貼出「疫情告急求現金，全場貨品吐血價」的告示，冷清的店舖成為香港的縮影。在其中一張照片中，人們排隊買廁紙及消毒用品，畫面中的人龍望不到盡頭。「那時藥房會不定期拿東西出來賣，經常在街頭見到排隊的人龍，試過問排在首位的人，有時連本人也不知道在排甚麼。」很寫實，卻很荒謬。

不久後，口罩成為新日常，經歷過動盪不安的2019年，那種不能捉摸的恐慌情緒，仍繼續在蔓延。在朱迅的鏡頭下，穿着鞋子的可愛小狗戴着口罩、一對情侶在空曠冷清的尖沙嘴海旁互相依偎，一切日常均顯得不尋常。「即使在歡慶的聖誕假期，仍籠罩着壓抑的氣氛，在尖沙嘴商場的打卡位，大家排隊影相，在漂亮燈飾前面，三位少女望向拍照的手機，卻絲毫沒有開心的表情。」同樣寫實，卻很詭異。

寫實又超現實 生活習慣非必然

朱迅曾是攝影記者，2003年沙士的經歷仍歷歷在目，那時他在淘大花園、威爾斯親王醫院8A病房等重災區拍攝，「淘大花園冷清得可怕，即使大白天也四處無人；更恐怖是在8A病房拍攝完之後，我忽然發燒，當時真的非常害怕，幸好只是虛驚一場。」當去年武漢肺炎爆發、戴口罩再次成為日常時，他有感疫症又將會持續，於是一直記錄疫症下的香港生活。「雖然今次疫情的感覺不及沙士般恐怖，死亡率及後遺症也不及沙士，但上次到夏天已完結，反觀今次已經一年，還不見減緩的迹象。」

17年後，他的身份是香港城市大學媒體與傳播系講師，對他而言，新聞攝影就是要面對社會發生的事情，過去一年的焦點，自然是疫症。由朱迅策展的展覽「罩日」，除了他的黑白作品，也展出16位同學拍攝疫症歲月的照片，令展覽內容更豐富、廣泛，同時道出學生們的疫症經歷及看法。有學生的家庭因疫症出現經濟問題、有學生卻因此拉近與家人的關係、有學生以比較誇張的手法講述疫症，這些多元的照片令人見到香港人在疫症下不盡相同的生活狀態。

展覽是過去一年寫實又超現實的最佳寫照，這場疫症不但令戴口罩成為新日常，也衍生出很多新名詞，如社交距離、599G規例、Work From Home等，「更重要的是令我們明白，很多生活方式及習慣其實不是必然或必要，這值得好好反思。」

罩日

日期： 即日至2月11日

時間： 9am-8:30pm（星期一至五）、9:30am-6pm（星期六）

地點： 歌德藝廊及黑盒子（灣仔香港藝術中心14樓）

顯影

IG:photogstory

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