我未打過高爾夫。最接近，是在西貢滘西洲吃過一次不太好吃的午餐。要我說一個職業高爾夫球手的名字，我可能答你何雁詩，除了Tiger Woods。

所謂明星，大概就像這回事。有人形容Tiger Woods是高爾夫球界Michael Jordan，Tiger Woods可能心諗有冇搞錯。高爾夫先天性不及籃球普及，而且是白人玩意，是Tiger Woods憑一己之力將高爾夫帶入民間發揚光大。Michael Jordan退役多年後，才推出有關公牛王朝的紀錄片《The Last Dance》；Tiger Woods還在戰鬥，《老虎活士》（Tiger）已經急不及待面世，也合理。

何況，《老虎活士》好看得多。《The Last Dance》太遲來，因為要得到Michael Jordan首肯，要球王開綠燈，必先經過一連串的過目、刪改、審批，確保對自己形象只有美化不會污染。《老虎活士》可不是有錢人出天價，請個才子為自己譜寫自傳，它是八卦雜誌找當事人的多年對手、反目兄弟、前度與情婦，齊齊提供花生，揭秘程度或者不遑多讓，但睇人仆街從來開心過睇人風光。

偷食玩到性上癮 天生鹹濕

Tiger Woods的起承轉合，超級典型。正因為典型，代表有齊觀眾最愛看的元素。自小被父母寄以厚望，目標成為高爾夫界絕世高手。要做到絕世高手，除了球技必須了得，更要忘情棄愛，像個機械人。《老虎活士》找到Tiger Woods的初戀女友，詳細講解前度為了打好波，聽阿爸阿媽話，將自己狠飛。似不似中學生為了讀好書考入大學慘被冷血家長拆散鴛鴦的老土情節？自此，Tiger Woods在比賽球場一次又一次將對手羞辱，成就去到前無古人的高度，但個人生活也變得越來越無情。

《The Last Dance》講Michael Jordan孝感動天，因為爸爸被殺害，傷心到退出球壇。Tiger Woods一樣，老竇病逝，對他帶來沉重打擊。《老虎活士》好看在沒有迴避兩父子的真實關係，Tiger Woods唔妥老竇風流，擺明車馬食女；加上自己越來越紅，生意越做越大，不再信任家庭式經營，根本一早同老竇疏遠到接近陌路。嬲阿爸對阿媽不忠？藉口來啦，潛台詞是聽教聽話十幾二十年，終於捱到有毛有翼，仲唔飛走咩？成長期被重重限制，未玩過，到有頭有面有財有勢，始終會玩返夠本。Tiger Woods其後偷食偷到要入療養院醫治性上癮，偷食偷到由天使一夜之間變魔鬼，偷食偷到眾叛親離，可能是減壓啦，可能是為了排解空虛寂寞啦，又可能是受到損友唆擺啦，說到底，最大可能性，應該是天生鹹濕。

保守估計，十個男人，九個半天生鹹濕。能否呈現，視乎後天有沒有足夠能力。以Tiger Woods的賺錢能力，見一個上一個，也不能說很反常，關鍵在於他一直販賣完美好男人形象。如果，他似馬勒當拿從來沒有掩飾過自己是個賤人，或者換不到Nike張天價合約，但一樣會有錢，而活得愉快100倍，是否吸引得多？像後輩們如朗拿度、朗拿甸奴甚至C朗拿度，有哪一位沒有性醜聞？還不是受到萬人敬仰？

年少第一好打得 掌權犯大錯

學不到馬勒當拿真我個性盡露，還有辦法，學Michael Jordan！看《老虎活士》，最有趣的地方不是Tiger Woods被狗仔隊影到通姦證據後，用一個封面故事換取偷拍照片消失人間，最有趣是Michael Jordan。紀錄片訪問Tiger Woods的情婦，情婦開晒名話Michael Jordan才是夜店常客，當Tiger Woods還像個怕醜仔，匿埋角落自斟自飲，帶隊的Michael Jordan已經是能征慣戰的老手。根本是Michael Jordan教壞Tiger Woods。Michael Jordan聰明在，沒有被斷正。這些真實，不可能在《The Last Dance》出現，居然不小心在《老虎活士》曝一曝光。不要緊的：我越來越明白，我們不是介意偶像做壞事，我們是介意偶像做壞事後被揭發，害我們在人前不可繼續膜拜，只可被迫離棄。

說《老虎活士》很典型，還在結局。像所有勵志片，Tiger Woods因為醜聞不斷，因為傷患纏身，也因為年事漸高，由2008年開始，足足有10年沒有贏過大滿貫。之前20年，贏了14次。當所有人也理所當然以為Tiger Woods玩完，等收山，他在2019年居然爆冷贏多一次美國大師錦標賽，紀錄片就在這一章節完結。咪即係張家輝打贏安志杰？戲劇性之濃厚，硬要比較的話，大概等於Michael Jordan在離開芝加哥公牛後，一把年紀轉打華盛頓巫師，無晒最佳拍檔，一樣贏到NBA總冠軍。沒有，看《The Last Dance》，只看到Michael Jordan一帆風順，視同期對手如無物，談笑風生話贏便贏。他是神。看《老虎活士》，才看出一身熱血。學得更多的，是如何教育子女：像Tiger Woods老竇，望子成龍，對兒子百般保護千般操控，肯定有害無利。人生總會犯次大大鑊的錯，早早犯了，那時，對社會的影響力有限，還有大量時間撥亂反正，傷害相對輕微。總好過似Tiger Woods，年少時，年年考第一，又好打得，又點啫？到有一日手執大權，做了小朋友的榜樣，才犯下彌天大錯，不只影響自己影響家人，是對全世界構成不能修復的破壞呀！

方俊傑

觀塘長大，壹仔打滾，偏愛西片、西劇、中日韓美女。利物浦快樂球迷，非西人一個。facebook : 方俊傑