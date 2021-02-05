周日上午加班，剩下半天空閒，原本打算只在近郊隨便走走，忽然記起當天是「香港100」越野賽舉行的日子，決定到荃錦坳沿大帽山道上行，來回輕輕鬆鬆的三小時，順道跟遇上的參賽山友打打氣。100公里的超級越野馬拉松，每年均在1月中舉行，國際級的盛事，但疫症持續，限聚令之下，亦難逃取消的命運，改為各自各跑、完成後上載定位系統行蹤紀錄的虛擬賽事。

過去一年，疫情高企不下，因為必須保持社交距離，而實際上出入境亦關卡重重，國際間體育運動賽事紛紛取消，長距離跑項運動如馬拉松和越野跑，因其性質，變身虛擬賽後，總算仍可繼續，但並非所有參加者都會接受。現場作賽的氣氛蕩然無存，是其一；沒有監察，只靠自行提供的行蹤紀錄，甚至可以分段完成，難說是否公平，是其二；努力過後，成績能否成為正式承認的紀錄，恐怕是最大困擾。

貌似奈良若草山 望梅止渴

大家面對的，其實是老問題，參與運動，自己的初心是甚麼？為了保持健康？鍛煉意志？激發安多酚？挑戰自我？贏得榮耀？取得經濟利益？還是各樣都有一點？時勢惡劣，無論是組織者還是參與者，只要覺得值得堅持，改變策略，換個形式參與，運動才能繼續下去。

時間有點晚，「快腳」跑手們早已通過了這一段，大帽山道上，相熟的山友一個都沒遇到，倒遇上絡繹不絕的遊人：是日早上大帽山出現雲海，有人把照片貼上臉書，上山打卡的人潮中午後便殺到。雲海當然是早已消散，都升到海拔900米以上的高度，蓋往山頂，成了名副其實的「大帽」了。

為了避開人群，過了禾塘崗對上停車場閘口後，便離開車道，轉入大帽山西脊的隱蔽山徑。相比起大帽山其他幾條山脊線，西脊顯得平平無奇，基本上是大片陡斜的芒草坡，芒花盛開時，壯觀程度卻不比大東山遜色。不遠處一個熟悉的身影，原來是多年不見的山界前輩，居然在此遇上，他依然老當益壯，依然不走大路挑小路。「來探非洲大草原？」經常外遊的前輩說笑道，我心中想起的，卻是奈良秋日的若草山。香港的風景有自己的特色，實不宜妄自菲薄，總是說成某處外國名勝的香港版，大家已整年無機會外遊，望梅止渴，可以原諒吧。

終身以港為家 舊詞今讀黯然

西脊上所謂的山徑，大部份只是草叢中踩出來的路迹，分支又多，草長過頭，容易迷失，草坡上幾組堆叠的巨石，倒是不錯的路標。偏北的一組狀若獅子引頸長吼，某個角度，又似蟾蜍張口。偏南的一組，位置稍低，隨着山徑上攀，看見的形狀不斷在轉變，先是像炮身短、口徑大的臼炮，然後漸變成額、鼻、唇、舌、下顎分明的側面人像，有登山客爬上石頂拍照，巨石一下子變成躺於草叢中的格列佛。誰是格列佛？愛爾蘭作家Jonathan Swift奇幻小說《格列佛遊記》的主角是也，當中的《小人國歷險記》，小時候一定讀過。闖入小人國的格列佛，相比之下，自然是「巨人」，被只有十二分之一身高的國民合力縛起，更踩到頭上，也無法反抗。兒時讀到這段，學到的智慧是，只要齊心合力，再強的巨人，也可以扳倒。

接近天文台禁區範圍外的鐵線網，雲霧自東向西如流水洶湧而至，天文台和民航處的雷達站，消失於一片白茫茫之中，然後又露出白色球狀建築，恍若浮於雲上的明珠。「若以此小島終身作避世鄉……」前輩似是有所感觸，哼起一段似曾相識的歌，「……東方之珠更亮更光」。忽然記起，這是甄妮的《東方之珠》，幾十年前的老歌，旋律不算吸引，副歌卻易上口，也屬勵志歌曲之列，但遠不如羅文的《獅子山下》為人熟悉。能終身以香港為家的願望，生於斯、長於斯的一代，會更有感受吧。雲霧翻騰流轉，明珠再度隱沒，沉入霧海。「幾經風暴雨狂，還冒巨浪，新的迫害……何處是岸？」舊詞新讀，聽到這句，此時此處，不禁黯然。

Daniel-C

好山愛水的城市野人