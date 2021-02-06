有看過史詩奇幻文學或電影作品《魔戒》（The Lord of the Rings）的朋友，一定深明魔戒代表了對權力的貪戀與慾望。戴上魔戒會令人超級強大，同時也會迷失自我與理性。

現實生活中，「潮佬」葛民輝也珍藏着一隻魔戒（Kot of the ring），但功用與意義完全相反，戴了不但沒有超能力，還猶如孫悟空被鎖上緊箍咒，但他卻樂於被箍。

「有宗教信仰的人，會戴佛珠或十字架；制服也提醒一門專業人士的身份。有段時間，我發覺自己容易動怒，動輒就拍枱，套上這隻戒指，一拍枱自己的手指先遭殃，會痛，便收斂起來。」吞雲吐霧中的阿葛遞上這隻很有份量的實心銀戒指，猿人頭在繚繞的煙海中出場，添上神秘電影感。

阿葛認為，雙手和身體是一個人發表宣言的平台，婚後戴戒指是一例，單身渣男夜蒲時，特意戴上假婚戒「姜太公釣魚」又是一例。超級英雄變身換戰衣，也代表他們隱姓埋名，換上另一層皮膚、身份和自己。

與日本潮人相遇 啟發經營路向

「約95至96年我嘗試去摸索乜係導演，不是因為我想做導演，而是想了解導演如何看待一個演員？日後我再做演員時，便知道如何跟導演合作。」因着這種「代入角色」的反省練習，阿葛感悟到站在別人位置觀照自己的重要，也成為了他敢於走出comfort zone的契機。

大概2000年，從來只戴錶而不戴飾物的阿葛，左手無名指上無故多了一隻猿人將軍戒指。這戒指是他的日本潮人好友NIGO早年找英國藝術家Silly Pig特意鑄造給世界各地的猿頭（Ape head）的非賣之物，阿葛得之而一直藏着沒有戴過。將軍或非賣品也不重要，這戒指對阿葛的意義，僅在於他對NIGO的欣賞，以及戒指本身的「浮誇」。

早年葛民輝去日本拍電影時，因緣際會認識了原宿潮界、設計界無數卧虎藏龍，包括由高橋盾介紹認識了以限量發售的執念成就Bape一代霸業的NIGO。阿葛與NIGO一見如故，1999年帶對方在日本以外的香港，首開境外分店，還實行會員制，要貴客在商業大廈撳鐘仔購物，引發熱潮。阿葛在NIGO身上學到了經營品牌以及匠人精神，也啟發他經營潮流品牌的路向。

滅嗔神器不離手 施比受更有福

千禧年進入了科網時代，阿葛開始做網上電台3by8.com，並設影像廣播，他形容是「對上半生技能的考牌過程」。他把電台、設計、包裝、宣傳、裝修半生所識的技能注入這個企劃，由訓練新人、電台定位到推廣、搞活動一腳踢。「當你專注做一件事，要求好高又心急，就會發脾氣，拍枱！戴咗戒指提醒自己，唔好做啲我應承自己盡量唔好做的事。」想通了的阿葛於是開始戴將軍戒指，神奇的「將軍令」果然令他減少了拍枱和動怒，但執着不變。

這隻神戒從此成為他的「滅嗔神器」（佛家稱貪嗔癡為「三毒」，其中嗔是對逆境生嗔恨，遇不稱心事便發脾氣，也是一種執）。

「藝術家都是自我中心，容易沉醉於自己世界覺得自己大Q晒，唔聽人講。做創作不能閉門造車，要了解受眾的想法，從其他人的角度去修正完善自己，幫人其實在幫緊自己。」他一直沿用這種思維，不斷助人自助，開拓了許多範疇的新路向。

近年，阿葛左手五隻手指都戴了M字樣的銀戒指，那是出自其自家品牌4A Like Black，將軍戒指轉戴於右手，但最近他打波傷了指骨後，將軍再戴不進無名指，但他仍視之如寶，常放身邊。

「它提醒我不怕蝕底去幫人，其實是幫緊自己，施比受更有福好老土卻真實。」阿葛緊握着將軍說。

鄭天儀

文藝平台「The Culturist 文化者」創辦人、大業藝術書店主人