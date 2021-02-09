黑色有昏暗之意，也隱喻陰暗、悲傷的情緒，「人對於黑的態度是矛盾的，恐懼黑，卻又為黑所吸引。」社交平台上的一句簡短文字，道出一個關於黑色的故事，90後酷兒攝影師陳詠琪以黑色為靈感，透過人像攝影探索黑色背後潛藏的情緒。

作品名為《關於生活中的「黑」與自我對話》，是香港國際攝影節主辦、攝影師謝嘉敏策展的「嘯傲之相：酷兒之影像習作」展覽內容一部份，作為酷兒工作坊其中一位學員，陳詠琪坦言以往認為酷兒只是一個標籤與身份，酷兒藝術是單純關於同志藝術的創作，「現在覺得酷兒是自我選擇的生活態度，酷兒身份與同志藝術未必是必然關係，異性戀也可創作酷兒藝術。」半世紀以來，酷兒經歷過多場運動，早已不局限於對身份及性別的平權，也是對理所當然的社會現象發出疑問、叩問的聲音。

面對自己 羈絆成前進力量

在展覽內容中，有人關注社會議題，陳詠琪則轉向探索自己的內心。對她而言，眼前的黑不是黑，是一種情緒。中學時曾經歷過對性別有懷疑、有迷茫的階段，那時的黑色或許是對性別的探索。後來的她很清楚自己的酷兒身份，卻有另一種揮之不去的黑色出現，尤其2019年的社會運動後，「黑色不是放下就會消失，需要時間去慢慢克服。」而她，則將這些反覆出現的黑色具象化，變成真實的場景與影像。

黑色沒有形態，是虛無的，她利用日常的物料與模特兒的互動具體地呈現出來。人類透過肢體動作去表達訊息、感知外界，作品中的模特兒互相依附或拋開、拉扯絲巾的肢體動作語言，彷彿有種掙扎，某程度上透露出她內心的情緒。另外兩幅作品從仰視角度拍攝一名男子眼綑保鮮紙以及解開保鮮紙後的狀態，宛如情緒的釋放。「創作過程中，我慢慢梳理自己的情緒、審視自己的狀態，當我們很誠實地面對自己，那些羈絆的碎片反而更能成為向前行的力量。」

在她看來，黑色可以像無底深淵，也可成為一種莫名的信念。「每個年代、每個人對黑色的定義都是不同的。做完作品後，我覺得黑色不一定是負面的，以往看黑色時有很多掣肘，局限了它的想像，現在有多些角度看黑色，尤其在2019年後，黑色對很多人而言，或許是一種力量。」

無法逃離 沉重中學習共存

表面上看，黑色是一種黯然無光的灰沉狀態，這不僅表現在陳詠琪的個人情緒上，經歷過去兩年的社運、疫症之後，香港的政治、經濟、民生無不籠罩着一片沉重的黑色。「這些作品不單止記錄我如何看待黑色，也想給觀眾尋找自己的黑色。」當黑色成為一種常態，我們無需也無法逃離黑色，要懂得如何與黑色共存——這也是陳詠琪創作作品後的新領悟。

嘯傲之相：酷兒之影像習作

日期：即日至2月26日

時間：12pm-7pm（星期二至日）

地點：WMA Space（中環永和街23-29號俊和商業中心8樓）

顯影

IG:photogstory

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