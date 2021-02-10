有點不幸地，至今，我依然是個韓劇盲。全智賢、宋慧喬、孫藝珍，還勉強分得開；金秀賢、宋仲基、玄彬，行出彌敦道給我撞到，也不會有任何特別感覺。所以，看《勝利號》，肯定跟宋仲基與宋慧喬離婚後首度復出無關，只不過，人人話要看，才看。簡稱羊群心理。

關鍵在為何人人話要看？如果，《勝利號》是一齣荷李活科幻片，假設是最新一集《星空奇遇記》（Star Trek）吧，反正兩者部份海報的色調和設計，接近一模一樣，大概只有忠貞粉絲才會趨之若鶩。是日本科幻片？喜歡看文藝片的，才會期待？是中國大陸出品，你甚至會瞧不起有興趣的人。是韓國片，香港不同年紀的女士才像看到自己個仔第一日入讀幼稚園般滿心期待。

滿口救世理論 背後滅世陰謀

一開場，《勝利號》有點似《屍殺半島》，努力經營特技大場面，意圖追趕荷李活水平。《屍殺半島》的死因是走火入魔，完全忘記劇情的重要性。《勝利號》保險得多，似《屍殺列車》工工整整，在應該煽情的地方盡力煽情，在可以催淚的地方大大力催淚。故事講述2092年，地球變成廢墟，全地球最有錢的「年輕」人瑞開設了太空殖民地，只有5%優質人口才獲邀請移民。不想滯留地球的話，可選擇當上太空清道夫，冒生命危險打撈高速飛來飛去的太空垃圾。

宋仲基是其中一個，打撈到一個小女孩。新聞報道話，個小女孩係個機械人，內藏炸彈。宋仲基一心賺快錢，用來找尋失蹤女兒屍體，順理成章當個機械人小女孩貨物一樣發售，又當然更順理成章地，跟個機械人小女孩發展出濃厚的父女感情。以下盡量不劇透，但難免有少少：看得夠多荷李活陰謀論電影，一見到一個文質彬彬看似充滿睿智的領導人，已經像反射動作，估計到滿口救世理論的背後，必是一連串滅世陰謀。近年，再加上Mark Zuckerberg等IT界猛人的加持，對劇情走勢的估計自然更加有信心。果然，所謂的機械人小女孩不單止不是重型武器，更是救世主。可惜，在缺乏資訊透明度的情況下，只會被政府抹黑。

電影中，有一段，有點突兀。百幾二百歲還皮光肉滑成個才子一樣的大老闆，邀請記者們出席新計劃發佈會，其中一個記者，竟然不聽話，不是循例鼓掌或舉手讚好或高呼領導人英明，像人大開會，反而勇於質問：「喂，你哋扔低地球幾十億人唔理喎，你哋將啲垃圾直接揼返去地球，你哋先係加速師呀！」值得質疑的地方，不在一間國際性財團為何為了私利，置人命於不顧；值得質疑的地方，在於個老闆點會咁戇居邀請個真記者。

你看看Clubhouse，一夜之間爆紅，用來唱唱歌說說笑，像抖音，可能會被用來侵佔世界。用來談論新疆集中營？西藏民族清洗？立即封鎖啦，不會給任何人有機會在控制資訊的高牆中鑽出一個老鼠洞。畢竟是齣仿荷李活的韓國娛樂片？在某些細節，只求目的不問過程。找一個超級可愛的小女孩扮演被追殺的可憐蟲，希望引起觀眾同情，合理；但電影說到小女孩隨手畫幾幅畫，話要去廁所大便，立即融化一心賣人套現的前黑幫大叔，為保衞個非親非故的陌生人犧牲自己性命也在所不惜，份感情，未免太過廉價。2021年，我們活在開洗衣機將自己寵愛的小貓轉十幾二十秒還沾沾自喜放上網公諸於世的年代；70年後，地球環境敗壞，人類質素不進反退？你相信不相信？

當權者形象投射 似足基督像

作為一齣希望超英趕美的科幻片，《勝利號》其實幾有特色。太空大戰場面，它有潛力學習《星球大戰》（Star Wars），但聰明，保留一點原始風味。用實實淨淨的繩索和長矛攻擊飛船，件事就很亞洲。更明顯是仿C-3PO的機械人，愛化妝，夢想是整容成為美女。想想BLACKPINK在全世界有幾紅，你甚至會覺得整齣《勝利號》像一條宣傳片，鼓勵觀眾前往首爾接受手術，得塊鐵皮都有可能變到Jennie或者Lisa一樣㗎！因為疫症，電影上畫無門，反而被Netflix收購，全球同步上架，不能不說一句因禍得福。

韓國流行文化不只在香港成為主流，根本影響全球，也不是今時今日的事。不愛看《上流寄生族》，也愛看《愛的迫降》。難怪惹來中國資金加入。就似無數荷李活科幻大製作一樣，《勝利號》的幕後金主，很多也用人民幣。不過，韓國人的腰板似乎比親拜登的荷李活人挺直，至少，《勝利號》沒有硬生生插一個景甜或Angelababy入去，也沒有說到中國將軍有份拯救世界。相反，電影的奸角，是一個將弱勢如慈善團體的異見人士也趕盡殺絕的終極獨裁者。兩小時內，最精采的一幕，不是見慣見熟的連場太空大戰，是當權者把自己的形象投射出去，給人民膜拜，造型，似足里約熱內盧個基督像。

方俊傑

觀塘長大，壹仔打滾，偏愛西片、西劇、中日韓美女。利物浦快樂球迷，非西人一個。facebook : 方俊傑