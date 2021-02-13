在愛情中，我們都渴望聽到對方的誓言。

情到濃時，那怕誓詞有多虛無飄渺、海枯石爛，都可以臉不紅、耳不熱的琅琅背誦（包括經歷過八段婚姻、遇上七個男人的伊利莎伯泰萊）；回到現實，有多少人能夠做到「你若不離，我便不棄」？

有些戀人能共富貴不能共患難；有些則相反。

情人節的〈詠物誌〉，我早已選定了他們，就像他們當年選定對方一樣堅定。一對我見證着他們共富貴再共患難、來回地獄又折返人間、愛得甜酸苦辣共冶一爐的王利民與太太關鳳貞的故事。

近年被稱「落難主席」的王利民，是上市公司康宏前主席。2017年，他一手湊大的康宏捲入本地金融圈近年最大宗的「謎網50」醜聞，他與多名集團高層被廉署帶走調查。最終王利民未被起訴，卻被公司新董事會單方面DQ其主席之位， 事情還未水落石出，社會、媒體輿論都已經蓋棺定論，平時稱兄道弟的朋友瞬間跟他割席，經歷人情冷暖。他更以婚姻關係形容當時被DQ事件，「唔會放得低，好似結咗婚幾廿年，以為相處得好好，點知有日另一半唔知用咗乜方法趕走你，喺外面抹黑你，生活變得一塌糊塗。」

大會堂前落淚 妻子一言感安心

原本自信爆棚、意氣風發的金融才俊被貶為驚弓之鳥。「出事了幾個月都不敢踏出家門口一步，完全唔想見人，每日都要用好大勇氣面對呢個社會同旁人的目光。」終於某天，他崩潰了。

一個風和日麗的响午，他因要見律師途經中環大會堂，看見一對結婚新人互相依偎，旁邊站滿來送上祝福的親友，他淚崩了。原來，2001年2月，王利民跟大學同學關鳳貞，就是在大會堂結婚，互相許諾交換誓言。

「回想當時情景悲從中來，那時我未知會否被控被拉去坐監，如果係邊個煮飯畀佢食？呢一刻終於冇得避，想起當日結婚承諾照顧對方一生一世，如今卻要她承受壓力，感到無比內疚。」就在他眼濕濕怪責自己之際，還要碰到熟人，彷彿個天跟他玩遊戲。

就在萬念俱灰的當兒，王太仙氣出場，以天使般溫柔之聲問：「當日的誓言只是你單方面立的嗎？我不一樣也承諾無論順境、逆境；貧富、健康或疾病都在你身邊嗎？誰能確保一生無憂，至少我們一齊面對。」王利民回憶當時的他頓然釋懷，感到無比的實在與安心。

酷愛黑膠碟的王太，站在口若懸河的王利民面前，一直扮演小鳥依人的角色。但在患難當前她反而變得力大無窮、智慧無量，一言九鼎、突破盲腸加大腸、小腸。王太還天天睡得香甜，反問：「如果我瞓得唔好，點撐住個家？」

去年底，王利民轉行，開設了泰國餐廳「泰泰」，由零開始，王太瞓身支持甚至試過開車送餐當外賣仔，那種相濡以沫的感情讓人動容。

問他拿訂情信物，王利民傳了一張海報給我，原來是當年二人的結緍請帖，宣告來自火星的男人，與來自金星的女人要結盟了。好明顯是食當年紅極一時的兩性關係的說明書《男人來自火星，女人來自金星》（Men Are From Mars, Women Are From Venus）的橋。幾天前，二人剛慶祝20年的瓷婚，光陰似箭。

疫下全球分居或申請離婚的人數急升，原來一段關係脆弱起來，連WFH的親密隔離都會引發情感危機甚至「新冠離婚」。

男人跟女人天生來自不同星球，問題是如何看待彼此眼中的一粒沙？

鄭天儀

文藝平台「The Culturist 文化者」創辦人、大業藝術書店主人