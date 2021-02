在愛情中,我們都渴望聽到對方的誓言。

情到濃時,那怕誓詞有多虛無飄渺、海枯石爛,都可以臉不紅、耳不熱的琅琅背誦(包括經歷過八段婚姻、遇上七個男人的伊利莎伯泰萊);回到現實,有多少人能夠做到「你若不離,我便不棄」?

有些戀人能共富貴不能共患難;有些則相反。

情人節的〈詠物誌〉,我早已選定了他們,就像他們當年選定對方一樣堅定。一對我見證着他們共富貴再共患難、來回地獄又折返人間、愛得甜酸苦辣共冶一爐的王利民與太太關鳳貞的故事。

近年被稱「落難主席」的王利民,是上市公司康宏前主席。2017年,他一手湊大的康宏捲入本地金融圈近年最大宗的「謎網50」醜聞,他與多名集團高層被廉署帶走調查。最終王利民未被起訴,卻被公司新董事會單方面DQ其主席之位, 事情還未水落石出,社會、媒體輿論都已經蓋棺定論,平時稱兄道弟的朋友瞬間跟他割席,經歷人情冷暖。他更以婚姻關係形容當時被DQ事件,「唔會放得低,好似結咗婚幾廿年,以為相處得好好,點知有日另一半唔知用咗乜方法趕走你,喺外面抹黑你,生活變得一塌糊塗。」

大會堂前落淚 妻子一言感安心

原本自信爆棚、意氣風發的金融才俊被貶為驚弓之鳥。「出事了幾個月都不敢踏出家門口一步,完全唔想見人,每日都要用好大勇氣面對呢個社會同旁人的目光。」終於某天,他崩潰了。

一個風和日麗的响午,他因要見律師途經中環大會堂,看見一對結婚新人互相依偎,旁邊站滿來送上祝福的親友,他淚崩了。原來,2001年2月,王利民跟大學同學關鳳貞,就是在大會堂結婚,互相許諾交換誓言。

「回想當時情景悲從中來,那時我未知會否被控被拉去坐監,如果係邊個煮飯畀佢食?呢一刻終於冇得避,想起當日結婚承諾照顧對方一生一世,如今卻要她承受壓力,感到無比內疚。」就在他眼濕濕怪責自己之際,還要碰到熟人,彷彿個天跟他玩遊戲。

就在萬念俱灰的當兒,王太仙氣出場,以天使般溫柔之聲問:「當日的誓言只是你單方面立的嗎?我不一樣也承諾無論順境、逆境;貧富、健康或疾病都在你身邊嗎?誰能確保一生無憂,至少我們一齊面對。」王利民回憶當時的他頓然釋懷,感到無比的實在與安心。

酷愛黑膠碟的王太,站在口若懸河的王利民面前,一直扮演小鳥依人的角色。但在患難當前她反而變得力大無窮、智慧無量,一言九鼎、突破盲腸加大腸、小腸。王太還天天睡得香甜,反問:「如果我瞓得唔好,點撐住個家?」

去年底,王利民轉行,開設了泰國餐廳「泰泰」,由零開始,王太瞓身支持甚至試過開車送餐當外賣仔,那種相濡以沫的感情讓人動容。

問他拿訂情信物,王利民傳了一張海報給我,原來是當年二人的結緍請帖,宣告來自火星的男人,與來自金星的女人要結盟了。好明顯是食當年紅極一時的兩性關係的說明書《男人來自火星,女人來自金星》(Men Are From Mars, Women Are From Venus)的橋。幾天前,二人剛慶祝20年的瓷婚,光陰似箭。

疫下全球分居或申請離婚的人數急升,原來一段關係脆弱起來,連WFH的親密隔離都會引發情感危機甚至「新冠離婚」。

男人跟女人天生來自不同星球,問題是如何看待彼此眼中的一粒沙?

鄭天儀

文藝平台「The Culturist 文化者」創辦人、大業藝術書店主人