過去兩年，香港經歷翻天覆地的變化，表面上尋常無奇，其實詭異處處，正如九十後攝影藝術家吳啟峰影像裏的城市景觀，他以作品「薛西弗斯之城」隱喻我城，「這是一個迷失在日夜之間的城市。」

雨傘運動後，很多港人曾感到迷失，這也是吳啟峰抑鬱症的誘因，情緒低落成為他攝影創作的契機。他以影像記錄當時的情緒狀態，2017年創作的《夜》，以一系列遙距長時間曝光及計時自拍，想像抽離自身去觀看周圍的環境，從家中拍攝街頭、山上及屋企裏的自己，再從魔鬼山山頂拍攝家中的自己。在熟悉的環境中，他的身影隨着長時間曝光變得模糊，甚至被黑暗的畫面淹沒，自我的身份亦因而消逝。在展覽現場，作品《一小時後、魔鬼山炮台望向家中、20秒》正好與「薛西弗斯之城」的《龍翔道》互相呼應，兩者均能窺見他的家，令兩系列作品有種時空交錯的延續。

「薛西弗斯之城」創作於2019年，他在龍翔道、理工大學等地拍攝地景，經歷過激烈的社會運動，這些地方本身已有獨特意義。吳啟峰以移軸鏡頭遠距離拍攝城市的景觀，以《龍翔道》為例，這是一幅九龍東及獅子山的景觀，畫面中的建築物筆直而緊湊，看起來不足為奇，然而卻有種難以言喻的詭異感。仔細留意照片的光線，前景的建築物一片昏暗，後面的山峯則非常明亮。攝影師將不同時間拍攝的照片，以影像拼接（image stitching）方式創作成高像素的作品，把日夜交錯的畫面交織在一起。「作品的景觀、光線都是很不現實的，呼應那時香港的狀態，白天很正常，夜晚卻很不尋常。」

極權統治下 奴役人稱作自由

2019年以前，他坦言自己覺得獅子山是沒有意義的，「『香港之路』人鏈活動後，每次見到獅子山，都會想起這件事。」作品以道路命名，儘管畫面中看不到龍翔道，然而知道歷史背景的話，已經明白它所隱藏的意義。他透過地景及隱晦的暗示，記錄過去一年多的香港，另一幅作品《暢運道》同樣如此，儘管照片中只有理工大學一隅，卻不禁令人想起理大圍城戰。一米多高的照片中，也蘊藏了某些符號細節，例如香港的特色建築凌霄閣、望着理工大學的路人，以及大廈天台大螢幕的中國國旗。

高塔見證文明 但與人無關

吳啟峰在藝術學院修讀攝影，他的創作深受文學、哲學影響，「薛西弗斯之城」的靈感正來自法國作家卡繆的著作《薛西弗斯的神話》。他以文字闡述作品背後的意義，「當『神』的宗教失去主導社會的地位；政治，特別是極權政府統治下的政治，接而成為唯一的，『人』的宗教。在這國度，權力意志接替正義意志，而他們也把奴役所有人稱作自由。」卑鄙是卑鄙者的通行證，在沒有信仰的時代，人為了利益，甚麼事情也做得出，放諸於當下的香港，彷彿正慢慢不謀而合。

「薛西弗斯之城」以作品《碑》為終結，拍攝的是維港旁的環球貿易廣場，它恍如一座高塔，又彷彿是城市的亡碑。「高塔是人類文明的見證，但與一般人無關，我們的生活也沒有變化，反而道德越來越敗壞。」作品以十字架形式呈現，去叩問到底何謂信仰，在沒有神的世界裏，大家如何去建立一個新的道德價值觀？

我___城

日期：即日至2月28日

時間：11am-1pm、2pm-6pm （星期一及公眾假期休息）

地址：光影作坊（石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L2-02）

顯影

IG:photogstory

是個關注影像及攝影師故事的平台，採訪香港及國際攝影師之餘，也會從日常生活入手，重溫經典照片背後故事。