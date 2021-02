戲院終於重開,一想到以後每次入場也要帶筆在身,寫低個人資料,便煩。戲院生意本身難做,已給網上串流平台打到五勞七傷,現在還加多個安心出行緊箍咒,換了是我,可能也情願爆房睇Netflix。雖然,在未來,爆房也多數會被迫掃app。

或者,也未必一定要看Netflix。後起之秀Disney+一套《The Mandalorian》再加一套《WandaVision》,打好基礎;有華納做後盾的HBO Max更勇猛,冒住跟大導演反面的風險,也要把大製作直接上架,沒有興趣看死不斷氣的《The Matrix 4》,也很難忍住不去看一看全力平反的《Zack Snyder’s Justice League》。缺乏建立了十幾二十年的受歡迎系列,Netflix相當蝕底。

缺乏歷史有缺乏歷史的好。有些事,有包袱的公司不敢做,也不屑做。很多人知道Netflix的成名作是《紙牌屋》(House of Cards),但《紙牌屋》一年最多一季,成本又高;真真正正支持住Netflix成長的,其實是一大堆有關罪案的紀錄片:題材無窮無盡,角度又多,一時可以代入偵探身份調查真相,一時可以鑽研兇手心理狀態,一時可以看看受害人有幾慘情。最緊要平。拍一千套《八仙飯店之人肉叉燒包》或翁靜晶的《危險人物》,大概也拍不到一集《拆彈專家》。隨時可以爆出一套《三五成群》流芳百世喎!你叫迪士尼開《三五成群》?

看過好幾套所謂罪案紀錄片,也是雷聲大雨點小,尤其像《懸疑未決》(Unsolved Mysteries),講明得個查字不可能找到答案的,看一集還可以,看多幾集已經很無癮,我是完全不能理解為何播足廿幾三十年還未夠喉,還可以重生還可以再度受歡迎。如果我可以話事,我情願將所有同類出品腰斬,換來《破案神探》(Mindhunter)有資源繼續拍下去。我可能立即被謀殺。

疑雲不斷 個個金田一上身

不是嗎?看看《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》(Crime Scene : The Vanishing at The Cecil Hotel)幾受歡迎?幾多人當成賀歲片欣賞,在拜年期間起勢討論?比起十幾年前拿閃卡當藍罐曲奇般送禮,更加百無禁忌。不似一般罪案,發生在2013年的藍可兒死亡事件,印象的確比較深刻。至少,對香港觀眾來說。一來,死者雖是加拿大籍,卻是華人,有份額外的親切感;二來,死者出事時年僅廿一歲,我們多數會為年輕人的不幸更感可惜;三來,最重要,美國警方對外發佈過一條古古怪怪神神秘秘的升降機閉路電視短片,搞到疑雲不斷遍地花生,無人相信是意外或自殺,人人金田一上身,一時話影到陌生人的鞋尖,一時話撞鬼,甚至陰謀論到話係美國政府殺人滅口,似《X檔案》(The X-Files)。

事隔八年,死灰復燃,炮製出四集紀錄片。接近四小時片長,以為必定有石破天驚新發現?少年,你太年輕了,難道沒有看過亞洲電視《今日睇真D》解剖外星人?四集紀錄片,找來當年的酒店經理、負責調查案件的警察、住過同一間酒店的住客、抽過水的YouTuber、對附近地區有點研究的歷史學者……總之諗得到有少少關係的,有錢出錢有力出力,齊齊塞爆時間。頭三集,兜完一個圈又兜一個圈,明明一句說話說完的,明明上google㩒個掣便立即彈出來的,它加點懸疑配樂找個演員行行企企扮案件重演,便好似好耐人尋味。

懸案變冤案 band友一鋪清袋

直到最後一集,才有少少意思。至少,紀錄片指出一點:當年,警察話藏屍水箱被鎖死,試問藍可兒不是被外人活生生掟入去,或者被棄屍,怎可能由內到外反鎖自己?點知,訪問了第一個到達現場的酒店員工,他斬釘截鐵話:「個水箱開住㗎喎!」真夠反高潮。換了在幾年前看到這套紀錄片的話,你可能還會質疑真偽:警察辦事點會咁馬虎呀?有幸今日才看到,當然一百巴仙相信受訪者的證供而肯定是警察或有心或無意地犯錯啦。換句話說,花了四小時光陰,得出結論是更加相信藍可兒一如調查結果所言:情緒病發,思覺失調,在電梯上錯覺有人想傷害自己,於是自行走上天台逃難,釀成不幸。正常喎,唔通拍完套紀錄片,查到藍可兒之死跟特朗普有關?值得探究的,不在藍可兒,在另一位可憐人。

有一個band友,跟藍可兒一樣,住過賽西爾酒店,拍過的MV,內容碰巧是追殺一個少女,歌詞十句有九句不是死死死便是殺殺殺。於是,在網絡上,被自命不凡的網友們認定為真兇,band友又戇居,拍條短片伸冤,居然繼續用個白面死神look,結果,越描越黑,搞到YouTube Channel被刪,所有社交網絡平台被封,心血化為灰燼。十幾年後,以真面目示人,接受訪問,連憤怒也沒有,只餘一臉絕望。當年一口摧毀無辜路人的網友們,當然拍拍屁股走人。這套紀錄片,如果願意把時間心思由藍可兒身上,轉移到這個band友身上,敢說一定好睇得多。不過,網民們的狂插,也肯定大力得多。

方俊傑

觀塘長大,壹仔打滾,偏愛西片、西劇、中日韓美女。利物浦快樂球迷,非西人一個。facebook : 方俊傑