已故旅行界名宿李君毅前輩在上世紀六十年代曾以「香港四大野外奇觀」概述了香港最具特色的自然風光：大浪群灘、東海崖洞、平洲頁岩及帽山飛流，海洋相關者，當中便佔了三席。山、海與城市聚合之處，香港作為世界著名濱海都市，吸引之處，始終是壯觀海景，若要近賞，探遊途徑不外乎兩種，駕舟出海，又或者沿岸綑遊。

沿天然海岸探索，崖壁上高攀橫移，在所難免，很多時候甚至需要下水泳渡。泳術不佳，體力有限，至於租船出海，財力有限，更談何容易，故年少時只能流連沿海山徑和沙灘，望崖洞輕嘆。及後參加本地遠足團隊，夏日每周隨隊租船出海探遊，領隊是有「現代石癡」之稱的梁榮亨先生，才有機會盡覽海上奇岩異洞。出海遨遊，港人所愛，集中在東海諸島及幾個地質公園，清水灣半島一帶，也許太近市區，反而被忽略。

站在坑口地鐵站外往西貢的專線小巴站，眼前那見首不見尾的人龍，讓原先打算往西貢大浪灣的計劃即時取消，跳上往科大的小巴，在清水灣道轉91號巴士，直奔大坳門。以釣魚翁群山為界，清水灣半島以西塵土飛揚，東面卻是熱門的戶外活動地區，除了高爾夫球會和泳灘，還有清水灣郊野公園和龍蝦灣郊遊徑。大嶺峒山脊線上是熱鬧的郊遊徑，東麓龍蝦灣至大坑墩一帶海岸，10年前仍是荒野之地，主要是因為無明顯山路可達，雖有「坐佛岩」、「水簾洞飛鼠岩」、「連環洞」等天然勝景，從前多靠乘船海路探遊。疫症下無法外遊，港人本地遊熱情高漲，加上近期被冠名「綠蛋島」的爛排在社交媒體吹捧下大熱，這一帶的海岸線，忽然熱鬧起來了。

為了避開郊遊徑上人流，選擇在西脊登大嶺峒，陽光普照，遠方海上的果洲群島，如浮於海上的水果盤，有點朦朧，卻比腳下的清水灣沙灘和對面的釣魚翁吸引。臨時決定來，隨意登山看看海，正想繼登餓死雞山，經過下降大雞坑石澗（又名餓死雞坑）的隱蔽山路入口，心血來潮，不如下溯到海邊吹吹風。下降海邊的山路，不久接入石澗上游，大雞坑源起餓死雞及大嶺峒之間山谷，流量不豐，冬天更是近乎乾竭，只餘清流涓滴，中游忽然開揚，成巨石堆叠的石河狀態，故也有稱「大嶺峒石河」。

岩柱合十端坐 陽光照耀如戴光冕

從餓死雞急降的山徑橫跨石河，然後橫腰北去，一對年青情侶在石河上張望，似剛從餓死雞下來，狀甚迷惘，不知應該沿石河上攀還是下降。向他們指出隱蔽的橫腰路入口，才繼續下溯，近海處一小瀑小潭，往下便是卵石灘，前方一座海蝕柱，在浪花中屹立。能否沿岩岸綑至坐佛岩？答案是風險甚高，因有一海溝斷崖，除非下海泳渡，基本上陸路不可能突破。回到橫腰山路繼續北行，看見兩人沿急陡岩坡上攀，險象環生，應該是認不出崖上路迹，誤以為應爬上岩坡。招手把他們引回山路，這一帶人多走了，路迹較從前明顯，但對於經驗尚淺的山友來說，仍是難以辨識，而且地勢險要，分支也多，不能輕視。

不久走到另一分岔路口，崖下一劍脊直伸入海，南面是廣闊海蝕平台，平台上有一吹穴，潮漲之時，會有水柱噴射而出，可惜今天潮退，且風平浪靜，無緣一見，卻造就了陸路一探「坐佛岩」的機會。劍脊北面的深壑海溝，形如峽谷，稱「藏佛峽」，盡頭處右面一高約20米岩柱，形如佛陀，肉髻高挺，合十端坐，形神俱肖。攀下海蝕平台，躍過海溝，踏上潮退後露出的礁石，沿崖邊攀入。栩栩如生的天然佛像，四周絕壁森嚴肅穆，陽光西斜，只餘「佛頭」仍在光照範圍，如戴光冕。

坐佛岩為「石癡」梁榮亨先生發現及命名，以前曾多次隨他乘船探遊，陸路到訪，也只是第二次，上一次風高浪急，只能在劍脊上俯瞰。當年有兩個不知天高地厚的小子，隨口說不如叫「藏佛峽」，名字便在梁榮亨著作《香港奇岩趣石》一書「祕境藏佛」一節中記錄下來，沿用至今。

「一點也不像。」回攀劍脊途中，聽到一坐在崖頂探視的遊人在評論。在崖頂上看，真的看不出，有緣進峽，若光線不對，也未必見到。想起佛家有云，「佛渡有緣人」，能否得見佛像，其實也得看是否有緣。

Daniel-C

好山愛水的城市野人