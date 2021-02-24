香港戲院經歷七十八日停業，由原定的聖誕檔期，押後到除夕元旦到農曆新年到情人節，終於等到年初七人日，才可以光明正大觀看《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984），比美國遲比台灣遲。未必是壞事。

看過外地評論，早有心理準備電影很爛，不似三年多前的第一集人見人愛。冷靜一點，《神奇女俠》（Wonder Woman）很賣座，全球票房超過八億美元，是否代表電影質素成正比？其實沒有。只不過，當年的Gal Gadot太正，又有新鮮感，像你在夜店跟某位全場矚目的新相識搭訕，話題再無聊也有趣。事隔三年有多，即使假設Gal Gadot天生麗質生多一胎依然沒有走樣，但陌生人一旦變成朝夕相對的妻子，再漂亮，也很難用一句漂亮便遮蓋所有缺陷。何況，大家對《神奇女俠》萬般包容，很大程度來自對同一年《正義聯盟》（Justice League）的萬般厭惡，像秋香站在石榴旁邊，後一年面世的《水行俠》（Aquaman）都變傑作。《神奇女俠1984》被批評得體無完膚，是否來自大家的期望太高？

女俠演技有限 送走最愛睇到笑

尤其，電影以八十年代作背景。上一次看《Marvel隊長》（Captain Marvel），九十年代，見到百視達，見到call機，已經很興奮。八十年代有健身舞，有腰bag，一樣充滿集體回憶。《神奇女俠1984》一開場，神奇女俠在商場痛擊劫匪，的確拍得有點點八十年代風味。完了。之後便沒有了。如果對八十年代很有情意結的話，看《怪奇物語》（Stranger Things），肯定滿足得多。

如果你把《神奇女俠1984》看成一齣打怪獸打外星人打神的典型超級英雄片，注定失望。導演Patty Jenkins挾着上一集的威名，今集的主導權肯定重得多，不用按照公式行事。奸角變成豹女，即是一位沒有存在感的平凡女子，突然獲得神奇力量，為滿足妒忌心而無法自拔。更大奸角，是特朗普，只不過是個為求成功不擇手段的生意佬。我欣賞。說到地球滅亡是因為人類的心願被達成，守衞地球則需要倚賴人類將私慾放下，雖然膠，至少不落俗套。無奈，執行得實在太過兒戲，《龍珠》的元氣彈都拍得比較緊張比較有壓迫力，以一齣超級大製作來說，水平比《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）更不堪，直逼新版《神奇4俠》（Fantastic Four）。

退而求其次，只好把電影當成愛情片觀看。也出事。設定其實好好，神奇女俠意外呼喚已死去的男朋友重現人間，守寡守了幾十年，狂喜很正常。點知，要拯救人類安危，就要主動送走最愛，本來，蕩氣迴腸，可惜，Gal Gadot的演技實在有限。看她忍痛目送Chris Pine再一次離開的一幕，我居然看到想笑。難道還可以要求她演繹出救世主的內心一樣有慾望，點解鑊鑊要我做好人唔畀我做一次自私自利正常人呀？突然之間，我更加明白Marvel當日為何力排眾議選定Brie Larson飾演Marvel隊長，根本是目光遠大。如果我是導演，見到Gal Gadot一臉尷尬，不如將演繹內心戲的責任交給信心保證Kristen Wiig？她又沒有膽識離經叛道到如此地步。明明，人類愛比較的心理，最容易換取到觀眾共鳴，結果，還是樣辦一樣：以前，冇料到，被無視被欺凌得個恨字囉；今日，有超能力，吐氣揚眉得一想二要做獨一無二全球冠軍囉；咁好玩，咪唔捨得放手囉。埋單，連一場交代內心矛盾的戲份也沒有提供，只能輕嘆一句浪費。

時間，用來營造所謂的浪漫與激情。例子一：男女主角好急要飛去埃及找奸角，等不及買機票，冒生命危險也要自行駕駛，甚至出動未證實過的超能力，把飛機隱形，才過關。飛到中途，見到國慶煙花匯演，又居然有閒情逸致飛去近距離觀賞，似《唐伯虎點秋香》，周星馳與鄭佩佩推介一日冚包散與含笑半步釘。例子二：結局，核戰一觸即發了，神奇女俠還是要趕回家換返件黃金戰甲轉個新造型才施施然趕到現場，似《唐伯虎點秋香》，周星馳決戰奪命書生劉家輝之前，還有時間梳洗一番換件白色飲衫。點可能唔睇到似對穿祥倒地噴血？

拍得差營銷手法 劣評變期待

疫症救了電影一命？電影公司不等到戲院業全面回復正常才推出市面，似《黑寡婦》（Black Widow），反而當機立斷，放上串流平台當宣傳品用，票房數字自此再沒有實質意義，第三集應可按原定計劃繼續進行，不用似同門的《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad），要推倒再來般慘情。還是，拍得差根本是一項營銷手法？看《正義聯盟》，上畫時一致劣評，三年後，將拍了沒用的片段剪成新預告片，導演版立即萬眾期待，人人想看Zack Snyder的原稿，在沒有經過大老闆刪改下，是否精采得多。成功的話，預料導演版《自殺特攻：超能暴隊》也有望逃出生天。若干年後，不知《神奇女俠1984》又會否推出一個新版本作為平反？一筆錢開一套戲結果當成兩套戲用，yeah，DC又贏一仗！

方俊傑

觀塘長大，壹仔打滾，偏愛西片、西劇、中日韓美女。利物浦快樂球迷，非西人一個。facebook : 方俊傑