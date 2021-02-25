拜登登場後，國際社會最關注的是其外交政策，面對中俄兩國挑戰，究竟會認定那一個作頭號敵人？在選舉期間拜登言論視普京為頭號威脅，而其對中國的制裁，口氣也相對特朗普的強硬鬆動得多。實際上，美、俄、中三國的鬥爭，是以甚麼方式展開？又或者換另一角度看，這是甚麼形式的戰爭？

CNN國安線記者Jim Sciutto去年出版《影子戰爭：從資訊戰到尖端衛星武器競賽，二十一世紀戰爭的隱形戰線》（原作英文版The Shadow War: Inside Russia’s and China’s Secret Operations to Defeat America），提出了他的分析，認為這場戰爭已經進行當中，但因為形式不同，大家不以為意，這是廿一世紀全新的戰爭方式：影子戰爭。作者是資深傳媒人，1989年受六四影響，在耶魯大學選修中國歷史。2011年至2013年擔任前美國駐華大使駱家輝的幕僚長，目前在CNN擔任首席國家安全特派記者及華盛頓特區新聞編輯室主播。由於工作及專業訓練，此書內容不少來自美國情報部門、國安官員，尤其在「影子戰爭」前線的知情人士，可信程度十分高。

甚麼是影子戰爭？這是不對稱作戰、灰色地帶作戰、政治影響戰、認知戰的綜合體。戰爭，不一定是用常規戰達到目的，本書全方位描述中、俄如何對美國及西方國家發動影子戰爭，包括滲透、破壞、偷竊、勒索等行徑，第一章是莫斯科對在西方國家的俄羅斯異議人士發動的核生化攻擊；第二章縷述13年前對愛沙尼亞的全國性網路戰；第三章分析中國以國家為後盾對西方國家竊取情報與商業機密；第四章精采，是關於俄羅斯對烏克蘭的滲透戰與分裂戰，最後甚至導致馬航客機被擊落的悲劇；第五章敘述中國從2014年在南海積極進行填海造陸的過程；第六章更加鮮為人知，是俄羅斯與中國在近地球軌道的太空作戰部署；最後一章是俄國對美國選舉的干擾破壞，影響選舉結果；俄羅斯與中國的潛艦發展，及其在北極與其他海域的水底作為。

中共比俄國更厲害更難防

作者認為中共的戰略是製造出一種恐懼，既沒有達到公開交火的地步，而是在和平與戰爭的政治邊緣進行的一種戰鬥，但這種影子戰與熱戰相較，其實同樣危險，事實上中俄已經在多個前沿陣地對美國發起了戰爭。這些滲透、竊取科技在奧巴馬年代特別猖獗，作者特別提到被判刑的溫哥華中國商人蘇斌案，他用了四年時間盜取了大量的美國F-35和F-22戰機以及C-17運輸機的數據。而今天，中共正在使用和美國軍用飛機看上去極其相似的飛機。將中俄兩國相比，中共比俄國更厲害，更加難防，「它們就像是你的安靜的，但富於心計的『朋友』，那種『朋友』將會在背後捅你一刀。」

作者認為這場新冷戰巳開打，還未察覺自己正在打這場戰爭的人，是絕對贏不了，而美國不少政界及企業界，眼中只看到經濟利益，嚴重低估了影子戰爭的破壞力。對中、俄而言，「熱戰」是贏不了美國，雙方單軍事科技差距太大，但「影子戰爭」卻可以將對方優點變成死穴，自己的死穴變作了優勢。西方社會最大優勢是開放社會、傳媒、法治、教育、科研等自由創新環境，難以防止滲透，以科研學術交流名義竊取科技，以新聞自由之名，進行各種心理戰宣傳戰，利用水軍五毛分化美國社會。

拜登當選後，緬甸忽然發生軍事政變，充滿了「影子戰爭」的味道，可笑是拜登這位老人家，至今仍搞不清究竟中共還是俄羅斯的威脅更大！

劉細良