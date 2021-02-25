一棵燦爛花樹下，大雄和叮噹對坐玩搖搖板。

「點解大雄會重過叮噹？」我問「大師」。

「Because he worries about the future and hence has a heavy heart. Doraemon deals with problems as they come up and is hence light hearted all the time.」

「咁，如果同肥佬黎玩搖搖板，誰輕誰重？」這是延伸抽象哲學問題。心靈與肉體，人人都很希望可以輕一點。煮到來就食，明日愁來明日當，都要有個目標及準備。

「Wait till he comes out of prison...」

「就會知道輕過他？還是重過他？」

「He will lose lots of weight, you will gain some, after many years.」回到殘酷現實，心境與身體，越來越沉重，還是越來越輕，有時，都是由不得自己。然後，我把陽台蘭花相片傳給大師，暗暗為蘭花重生驚訝。大師說：「生命比我們想像中更美好更漫長。」原來蘭花生長之道，有人說，不用澆太多水。有人說，最重要，不要理它。

再然後，我決意到慈山寺走一趟桃花路。中學時代參加在洞梓辦的文學營，一組人，年齡背景不同，一夜無眠，大夥兒在樹林圍坐，主題是說一些很盡很盡的笑話。那位到英國留學回來放暑假的女生，盡情說有味的笑話，而我，由始至終都不懂說話。女生回英前，特別由父母駕車送來拿我親手做給她的cushion。文學營留下未完的探索：洞梓山上風景，別有洞天。

榮華富貴花下眠「不願鞠躬車馬前」

轉眼數十年，正月十一，駕着「小藍」第一次到慈山寺。沿洞梓路上去，不算是深山，但放眼前面山海與孤島，驚覺原來活在好山好水之邊。兩年不買桃花了，聽說今年桃花特別紅特別燦爛，放在一起的五百棵色相，令人好奇。在香港，除了花農，誰能種五百桃花？而且，花都是種來賣的，每年花開以前，花農都把桃花賣光，誰能讓桃花一起盛放？

文人筆下的桃花塢與桃花庵，是遠遠的想像。小學時候家裏有一部唐伯虎的書，當時恍然唐伯虎（唐寅）不是任劍輝假扮，是真有其人，而且會寫詩。他寫的桃花庵，很記得首八句，其餘的，現在讀來，醒醉難分。

「桃花塢裏桃花庵，桃花庵下桃花仙；桃花仙人種桃樹，又摘桃花換酒錢。酒醒只在花前坐，酒醉還來花下眠；半醒半醉日復日，花落花開年復年。但願老死花酒間，不願鞠躬車馬前；車塵馬足貴者趣，酒盞花枝貧者緣。若將富貴比貧者，一在平地一在天；若將花酒比車馬，他得驅馳我得閒。他人笑我忒瘋癲，我笑他人看不穿；不見五陵豪傑墓，無酒無花鋤作田。」

詩有政治，花酒與車馬，自由與富貴權力，人可以選擇嗎？正如梁家榮離職公告，第一句很觸動，「驪駒在門」，車都在外邊等着了，不論你怎看他，說甚麼也無用，總之，要被送走是事實。榮華富貴或是花下眠，已經由不得香港人。眼下現實，大埔觀音像下一條桃花路，拿手機快速行走攝錄，不到四分鐘完成走馬看花。在終點附近才細細捕捉花樣時刻，樹上風鈴，圍牆式的密集花串，桃花的體香，比起看到的，聽到的與嗅到的，更不同凡響。

喜歡花樹，早年K11外的新年桃花假樹，意念眼前一亮。這一回，寺內桃花，是不同的空間與魄力，欣賞種桃花的誠意，但今年今日，心意沒有太遲，只是我們不能開心太早。慈山寺內年少桃花，不過一時，花樹要等多久，才夠高夠大，落英紛飛，然後廣結桃子？輝耀姬在花樹下自由飛舞一幕，像一瓣一瓣的桃花，一層一層去想。回歸自然需要爭脫，思前想後、進退無主難尋「桃花源」。

風暴中的桃花源 再訪遍尋已無路

種桃花有般若，對香港，不用千言萬語了。動了凡心的，才會在香港尋找桃花源。「那些年，多少人視香港為大陸政治風暴中的桃花源？如今，再訪桃花源卻已遍尋無路！遠觀看似仍在，走近人面全非。」朋友不明白，桃花源一定要超越界線，沒界線，何來別有洞天。

鏡頭裏，慈山寺觀音腳下有桃花，佛手小瓶子洗淨塵世的淨水倒空了？在於香港，The damage is done，無論走到那裏，那句「不要忘記我們」已成心中隱痛。如何能說你對，如何能說你錯，在一個再沒有自由的地方，我們失去了應有的對話。

杜甫都話「桃花一簇開無主，可愛深紅愛淺紅。」桃花自由自在，不為誰開，深紅淺紅，適隨君意，無人逼你。桃花之自由，桃花源的想法，有些人，一千年都不會明白？

冼麗婷

fb：sinlaiting.jophy