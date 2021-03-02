去年因疫症而幾度閉館的香港藝術館，上月19日重開，首個重型展覽乃賀本地著名收藏組織敏求精舍（下稱敏求）六十大壽。藝術館與敏求共生於上世紀六十年代，逾半世紀合作無間。是次敏求從40多位成員的豐富藏品中，精選300多件東方藝術品，由陶瓷、玉器、銅器、竹刻、書畫、家具至龍袍包羅萬有，晒冷之餘也反映香港收藏品味的轉變。

「當年藝術館成立，第一件收到的捐贈品『白釉高足杯』，就是來自敏求精舍創會主席胡惠春先生，然後徐展堂博士一九九八年做了一個重要的捐贈，成為藝術館重要的收藏；二〇一八年則收到至樂樓的大型捐贈。」香港藝術館館長（中國文物）鄭煥棠娓娓道來，藝術館館藏累積與民間捐贈的關係。

半封閉組織 郭炳湘是會員

「敏求」 出自《論語》，孔子語：「我非生而知之者，好古，敏以求之者也。」敏求精舍是香港一群古玩文物收藏家的半封閉組織，最初會員皆為實業家，故被外界稱為「有錢佬會」，後來新一代會員更多醫生、律師、建築師、會計師等專業人士，郭炳湘也是會員之一。著名會員包括專門收藏明清家具的主席葉承耀醫生；蘇富比亞洲區行政總裁程壽康；以明清官窰瓷器為主的天民樓樓主葛師科；以九如堂之名收集高古陶器的李大鳴；收藏瓷器出名的林業強教授；律師出身、專門收藏宮廷玉帶板的劉瑞隆；還有關善明、練松柏、許晉義及何安達等。展覽籌委會主席、達文堂堂主陳永達在展覽圖錄的序言中直言，是次籌備工作較過往艱巨，「二〇一九年香港社會經歷前所未見的動盪與不安，未幾又受新冠病毒衝擊，影響史無前例。期間包括政府部門日常辦公停頓，大家在極有限的條件下工作，同時受第四波疫情威脅，令展覽充滿不確定。」原訂去年底開展至四月的「聚道傳承──敏求精舍六十周年」，鑑於疫情嚴峻，延至今年開幕，預計至六月撤展。

今次展出四十多位敏求會員的收藏，種類繁多。其中重點藏品包括元代的青花魚藻紋大罐、存世不出百件的北宋汝窰青釉筆洗；沈周、文徵明、王時敏和董其昌等的書畫。龍袍偶會出現展場及拍賣場，但這次展出的還有未製成龍袍前的布料，一幅清乾隆年間的「醬色綢繡十二章紋吉服袍料」。宋元青瓷和白瓷、明清的青花瓷器及多彩瓷器之外，也有剔雕漆器、玉器、竹雕、明式家具和鼻煙壺，以及反映近代外貿歷史變遷的外銷藝術，近代新中國名家和香港早期水墨畫家包括張大千六屏通景《荷花》、吳冠中《華山旭日圖》等代表作品都有。

瓷器展品當中，一件維他奶創辦人羅桂祥所藏、已捐贈藝術館的「汝窰青釉筆洗」備受鄭煥棠重點推介。「存世汝窰不出一百件，大部份在博物館。此筆洗顏色特別，宋徽宗更以『雨過天青雲破處』來形容色澤，乾隆皇也收藏過，後來估計宮中太監把此品偷運出宮私售，特意把御製詩磨掉，輾轉來到羅桂祥手上再捐到藝術館。」

燈效看白釉五龍 蝙蝠盤賀雍正

一級助理館長（中國文物）麥詠雯特別推介一隻「甜白釉刻花龍紋盤」。「這盤肉眼看見不到精妙，藝術館特意做了漸變的燈光效果，燈光下會顯示五條暗藏的龍紋在薄如紙的白釉碟上，隨着燈光更會慢慢看到紋式的變化。」大清雍正年製的「珊瑚紅地洋彩萬壽五福大盤」，極具喜慶特色。「雍正為人節儉，從不為自己生日鋪張，惟五十大壽才來豪一次。」麥詠雯館長說，當時的工匠為雍正造出這件釉瓷，正反面更添畫共三十餘隻蝙蝠，以同音字「蝠」寓意「福氣」。

文物廳裏闢了個互動教育角，藝術館找來香港當代藝術家卓家慧、賴筠婷等設計及重塑古代文人書齋的場景，運用多媒體裝置和動畫片段，以工筆繪製場景和工藝作坊，現場用 iPad顯示動畫。

藝術館一九六二年在中環大會堂開館，敏求更早在一九六〇年成立。鄭煥棠指，自一九六六年起，藝術館與敏求已相繼合辦過多個重要展覽，包括「中國明代書畫陶瓷展」、敏求金禧紀念的「博古存珍」等。鄭煥棠表示，近年年輕收藏家數目增加，敏求會員的收藏喜好也日趨多元化，反映收藏品味的轉變。

沒有女會員的收藏組織

敏求精舍由胡仁牧、利榮森和陳光甫於1960年成立，一直以入會門檻高、會員少著稱，藏品以真、精、罕為收藏境界。創會時基本會員30多人，包括本地富商巨賈、專家學者等。首屆主席為暫得樓樓主胡仁牧（胡惠春），現任主席為明清家具大藏家葉承耀醫生。

入舍除了要有高規格的藏品，還需全部舍員不記名投票，過去最嚴格時，有一票反對就不得入會，現在獲五分之四以上贊同票則通過。目前會員亦只有約40人，並沒有女會員。

敏求會員收藏範圍甚廣，由陶瓷書畫、金石文玩，無所不包，敏求常舉辦專題講座及組織參觀活動，也有定期聚會，累積多年收藏經驗的會員亦不時著書立說舉辦展覽，將數十年收藏公諸同好。

為了護寶，可以去到幾盡？

你未必會想像到收藏家為了護寶，可以連命都輕視，還不只一次，虛白齋主人劉作籌就是視收藏如命根的佼佼者。

話說一直節衣縮食大量搜購流散文物的劉氏，1979年他携兩本畫冊乘車往港島區籌備出版藏品圖錄事宜時，不幸於紅磡海底隧道九龍入口處遇上嚴重車禍，意外中劉作籌被拋出車外。生死一線間，他仍死抱着兩套珍愛的畫冊，包括王翬、惲壽平的《花卉山水合冊》；知道作品無損，他才在旁觀者的驚呼聲中被送往醫院搶救。其實，他早於1945年已試過在戰亂火海中救出《長干風塔圖》。

聚道傳承──敏求精舍六十周年

即日起至6月

10:00am – 5:00pm （逢星期四休館）

尖沙嘴香港藝術館3樓中國文物廳及外銷藝術廳

免費入場

採訪、攝影：鄭天儀

部份圖片由香港藝術館提供