在自然界，一年有四季。隨着速食時裝（Fast Fashion）興起，在時裝界，一年變成52季，每星期都有新貨上架，換裝速度之快令人詫異，換言之，展示服飾的櫥窗公仔每年便要變裝52次。攝影師蔡耀龍（Ray Choi）以櫥窗公仔為靈感 ，2019年展開名為「The Lady of Fifty-Two Seasons」的攝影計劃，當盲目追隨潮流的人季季換衫，其實與櫥窗公仔有何不同？

Ray在2016年開始街頭攝影，當時是為陪伴心情低落的朋友用攝影走出困局，結果反而自己愛上攝影，一直拍攝至今。那時他集中拍攝途人的臉孔，覺得香港人的臉上總是沒有表情，感覺就如櫥窗公仔。有次，他在太子一間店舖見到破爛的櫥窗公仔，心想究竟它何時會被換走，結果幾個月又幾個月，依舊如故。「一般人只當櫥窗公仔是工具，根本不在乎它有點破爛，只要能展出衣服已足夠。」這啟發他創作《Wounds》，成為這個拍攝計劃的開端。

舊區公仔齊五官 連鎖店欠性格

時尚行業是全球第二大污染產業，華麗櫥窗的背後隱藏着許多不為人知的秘密，若說櫥窗公仔的使命是向途人展示服飾，那麼沒有自由意志的它，只能不斷被迫換上新的服飾。Ray經常在銅鑼灣的時裝店見到同一位置的櫥窗公仔每星期更換新衫，在一個星期當一季的時裝界，實屬平常。「連鎖時裝店櫥窗公仔的服飾往往換得比較頻密，深水埗等舊區小店的櫥窗公仔反而展示得比較久，不會經常換。」他說舊區櫥窗公仔的眼耳口鼻通常比較齊整，反而連鎖時裝店的櫥窗公仔總是缺乏表情或頭髮，看起來沒有性格，或許正適合搭配不同裝扮。

Ray特別選擇位於馬路邊有落地玻璃的店舖拍攝櫥窗公仔，透過反光的玻璃反射出不同的景觀，賦予作品另一層意義。在作品《Reputation》中，櫥窗公仔的玻璃反射出密密麻麻的時裝品牌名字，彷彿女性的世界就是如此被名牌包圍，如果我們沒有自我想法的話，往往只能靠名牌包裝及呈現自己。另一幅作品《Extra Happiness》同樣不乏反諷意味，照片是一個恍如困在籠中的櫥窗公仔，玻璃反射的是信用卡廣告，「很多女生都有購物慾，花錢購物時很開心，往往買來不需要的東西，同時造成經濟負擔，從而身陷物慾的監獄。」

某程度上，櫥窗公仔與人類是相似的，當我們被時裝廣告不斷潛移默化，害怕身上的衣服不夠新潮，而沒有判斷究竟衣服是否適合自己時，其實我們也是工具，「如果我們沒有堅守價值觀而隨波逐流的話，與櫥窗公仔沒有分別。」如果人類不想淪為工具，就要開始反思這樣的處境，究竟我們的價值觀是如何建立出來，最後他以《Enlightenment》作為這系列作品的總結，面無表情的櫥窗公仔的腦袋正在發光，彷彿正是啟蒙的狀態——即使時裝界繼續一年52季，但我們心中卻只有春夏秋冬。

Dreamatic Art Show

日期：即日至3月28日

時間：1-7pm（星期一至五）、12-8pm（星期六、日）

地點：中環PMQ H313室

顯影

IG:photogstory

是個關注影像及攝影師故事的平台，採訪香港及國際攝影師之餘，也會從日常生活入手，重溫經典照片背後故事。