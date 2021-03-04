導讀：香港開埠前，中國人說它是小漁村，英國人說它是「貧瘠的石頭」，但無論如何，開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本報請來香港歷史學家、考評局前評核發展部經理楊穎宇，選取殖民地時期香港歷史的點滴，與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

九七之前，「五十年不變」除了「馬照跑，舞照跳」，另一個承諾是保留具殖民地色彩的街名，較多人援引的例子是「皇后大道」。

羅大佑、林夕、蔣志光等創作充滿政治象徵和隱喻的流行曲《皇后大道東》，更使開埠不久已存在的這條大街被奠定為政治圖騰。

這個皇后，並非依然健在的伊利沙伯二世（Elizabeth II），而是較她早一百多年出生的維多利亞女皇（Queen Victoria）。

作為英國的「直轄殖民地」（Crown Colony），香港的元首是英國君主，總督是其在港的代表。維多利亞女皇於1837年至1901年在位，時間剛好是香港在19世紀起飛的過程：從鴉片戰爭到成為英國殖民地，再歷半世紀而成國際轉口港。這時期為時甚長，對香港影響深遠，「維多利亞」一名，亦在香港的各方面見到其身影：

銅像……廣場劫往日本再返維園

《南京條約》簽署後一年，殖民地政府將香港北部部份地方命名為City of Victoria（維多利亞或域多利），作為香港重點發展的市區。山頂叫Victoria Peak，那裏有維多利亞醫院（後與瑪麗醫院合併），港口是維多利亞港，監獄是Victoria Gaol（19世紀華人僅稱之為「監房」），現今香港公園部份地方曾是維多利亞軍營，砵甸乍街與利源西街之間曾是域多利酒店，灣仔有Victoria Foundry（提供船隻維修服務），還有Victoria Recreation Club（VRC，域多利遊樂會，原址在今中環大會堂），街名則有域多利道、域多利皇后街等。

英國於維多利亞時期發展成全球殖民帝國，英轄各殖民地均豎立維多利亞女皇像作為權力象徵及城市中樞線。香港的皇后像，戰時被日軍搬到日本，戰後得以運回放到新建成的維多利亞公園，而其戰前的原址則是今日終審法院西北角對出的遮打道中心位置。銅像於1896年揭幕，1897年廣場正名為「皇后像廣場」，以慶祝維多利亞女皇登基金禧，那年剛好是「回歸」前一百年。

然而，維多利亞只是香港城市生活的一半。中英簽署《北京條約》後，九龍割讓予英國成為香港殖民地的一部份（香港自1843年以後，其正式法律名稱是Colony of Hongkong，歷九七而終），香港遂出現「雙城記」，維多利亞與九龍除擁有各自的電燈公司、巴士公司外，部份街名亦一度重複。

撞名……彌敦道舊稱羅便臣道

當時認為，兩者既屬不同城市，自然可以使用同一街名，就像內地不少城市都會有人民路一樣。所以，寄信時必須清楚寫明「域多利羅便臣道」或「九龍羅便臣道」。不過，城市急速發展，街名重複始終會造成不便甚至郵遞失誤，所以1909年港府決定修訂九龍街名，羅便臣道改名彌敦道、麥當奴道改名廣東道、德輔道改名漆咸道、遮打道改名北京道等。

再往後發展，海底隧道、地鐵的出現，讓「雙城」的概念模糊化。雙城、殖民地消失，殖民地的符號（街名）和文化（雙語教育、普通法制度等）卻作為其「剩餘價值」繼續延存，主觀上是希望藉此讓香港人對九七後的新管治建立信心。然而，歷史往往有其弔詭之處。《皇后大道東》早年在內地是禁歌，九七後慢慢解禁，2019年再度被封殺。一首歌尚且如此，其他「剩餘價值」將來又能否繼續安身立命？

作者自述

楊穎宇，香港大學歷史系文學士、哲學博士。念大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然，畢業後才發現這並不一定是常態：教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句，公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實，竟會犯禁。這不是真實的歷史。

撰文：楊穎宇

*圖片來源：20th Century Impressions of Hong Kong